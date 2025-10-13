Diane Keaton bila je pionirka savremene žene – na filmu i izvan njega

Kada se Diane Keaton prvi put pojavila na ekranu u filmu Annie Hall, taj trenutak bio je revolucionaran.

Igrajući naslovnu ulogu, bila je oličenje moderne žene o kojoj se intenzivno raspravljalo tokom 1970-ih, dok su feministkinje i njihovi saveznici pokušavali da postignu ratifikaciju Amandmana o jednakim pravima (Equal Rights Amendment), kojim bi se svim Amerikancima, bez obzira na pol, garantovala jednaka zakonska zaštita, piše CNN.

Kao Annie Hall, Keaton je bila neobična, ekscentrična. Usvojila je muški stil odijevanja i prkosila holivudskom prototipu. Iako je njen lik bio dio ljubavne priče s likom kojeg je tumačio Woody Allen, koji je bio i koscenarista, reditelj i glavni glumac, ona je bila daleko više od pukog „ljubavnog interesa”.

Tako je Keaton, koji je preminula u subotu u 79. godini, živjela i u stvarnom životu.

Zvijezda, koja je pomogla da se definiše savremena žena, osvojila je Oscara za najbolju glumicu za ulogu u „Annie Hall” i svijetu poklonila čuvenu rečenicu „la di da” iz tog filma — nešto o čemu je decenijama kasnije govorila u intervjuu za CBS s novinarkom Katie Couric.

„Nikada u životu nijesam rekla ‘la di da’ dok on to nije napisao,” rekla je u tom intervjuu. “Ali bila sam osoba koja nije mogla da dovrši rečenicu,” dodala je — „pa je to, eto, pogodio.”

Diane Keaton i Woody Allen u filmu “Annie Hall”, Foto: YouTube/Screenshot

Nova definicija žene na filmu

Odbijajući da igra samo uglađene, savršene ženske likove, Keatonje pomogla da se redefiniše kako bi jedna glavna junakinja mogla izgledati i zvučati. Njeni likovi bili su slojeviti, kompleksni i samostalni, navodi CNN.

Taj pristup zadržala je i u kasnijim ulogama – u filmovima Baby Boom iz 1987, Reds iz 1981, Something’s Gotta Give iz 2003. i Book Club iz 2018. godine.

Kako je sama govorila — sve je to naučila kod kuće.

„Imala sam majku koja me podsticala i pomagala mi da ostvarim ono što sam željela,” rekla je. „Pratila sam puteve koje sam sama birala.”

To je značilo da utaba sopstveni put u Hollywoodu — s ulogama od trilogije The Godfather do glasovne uloge Jenny u animiranom filmu Finding Dory.

Nevjerica nad sopstvenim uspjehom

Ponekad ni sama nije mogla da vjeruje svojoj karijeri. Tokom rubrike „pitaj me bilo šta” na Instagram storijima (Instagram Stories) 2023. godine, navodno je pitala slavnog reditelja Francisa Forda Coppolu:

„Zašto ste, zaboga, izabrali mene za ‘Kuma’?!”

Coppola joj je odgovorio:

„Izabrao sam te jer, iako je trebalo da igraš pravu ‘vanila’ suprugu, u tebi je bilo nešto više – dublje, duhovitije i veoma zanimljivo.”

Foto: YouTube/Screenshot

Njena sposobnost da u svaki lik unese dio sebe uvijek je bila vidljiva na ekranu.

Keaton je pratila svoje srce u poslu, modi i arhitekturi — sve što je voljela. Ali posebno je sama krojila svoj put u ličnom životu, piše CNN.

Bez braka, ali s potpunom slobodom

Iako je imala poznate romanse sa zvijezdama poput Woodyja Allena, Al Pacina i Warrena Beattyja, Keaton se nikada nije udala.

„Ne mislim da bi bilo pametno da sam se udala i stvarno mi je drago što nisam, a sigurna sam da su i oni sretni zbog toga,” rekla je za časopis People o svom životu vječne neudate žene.

Odluku je povezivala s majčinim uticajem. U razgovoru za magazin Interview 2021. godine rekla je:

„Moja majka je bila najbolja majka, ali mislim da je baš ona razlog što se nisam udala. Nisam htjela da se odreknem svoje nezavisnosti.”

„Uzgred,” dodala je uz osmijeh, „nikada me niko nije ni zaprosio, pa je to možda dobar odgovor. Trebala sam time početi i završiti priču.”

Majčinstvo i kasna životna poglavlja

Keaton je u pedesetim godinama počela svoje majčinstvo, usvojivši novorođenu kćerku Dexter 1996., i dječaka Dukea 2001.

„Majčinstvo nije bilo poriv kojem nisam mogla odoljeti,” rekla je za časopis Ladies Home Journal, prema pisanju Peoplea. „Više je to bila misao o kojoj sam dugo razmišljala. I onda sam jednostavno – skočila.”

Strastveno je voljela svoju djecu, a ljubav joj je bila uzvraćena.

Godine 2022., njena kćerka objavila je rijetku porodičnu fotografiju s proslave povodom ceremonije otisaka ruku i stopala u čast glumice u Kineskom teatru TCL (TCL Chinese Theatre).

„Kakav nevjerovatan dan posvećen mojoj mami!” — napisala je Dexter u opisu fotografije. „Tako sam ponosna na tebe — ovo je nevjerovatna čast. Volim te.”

Nasljeđe i inspiracija

Foto: Reuters/Phil McCarten

Keaton je imala i gotovo majčinski uticaj na druge.

Na jednom događaju u subotu, glumica Reese Witherspoon obratila se publici i, zadržavajući emocije, objavila da je Keaton preminula, podijelivši ličnu priču.

Witherspoon je rekla da je imala 15 godina i da je tek počinjala da glumi kada je upoznala Keaton poslije audicije. Legendarna glumica bila je zatečena jakim južnjačkim akcentom tinejdžerke iz Nashvillea.

„Izmišljaš li to?” — prisjetila se Witherspoon riječi Keaton. „Taj akcenat koji koristiš?”

Kada ju je Witherspoon uvjerila da je autentičan, Keaton ju je angažovala. Mlada glumica je glumila u TV filmu Wildflower, koji je Keaton režirala.

„Keaton je bila jedna od mojih prvih mentorki,” rekla je Witherspoon, dodajući da je pokojna glumica bila „jednostavno nevjerovatna, neizbrisiva i zaista jedinstvena osoba.”

Na kraju je ohrabrila publiku:

„Pogledajte neki njen film i obucite nešto zaista kul i zanimljivo. Samo živite svoj san, budite svoji – jedinstveni i zanimljivi,” zaključila je. Mislim da bi Diane bila jako sretna.”