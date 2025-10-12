Most između SAD i Kanade privodi se kraju, stavljajući tačku na decenijama staru priču

Novi most između SAD i Kanade je skoro završen. Kada bude otvoren za upotrebu, on će (ili može) okončati sapunicu staru decenijama.



Međunarodni most Gordie Howe, gradi se po cijeni od 4,6 milijardi američkih dolara. Bit će treći prelaz između Detroita i Windzora, Ontario. On će biti dodat tunelu Detroit-Windzor (koji povezuje centre dva grada) i mostu Ambassador, glavnoj komercijalnoj vezi u regionu. Novi most, nazvan po čuvenom hokejašu Detroit Red Wingsa, gradi Kanada da bi se djelimično olakšala automobilska trgovina između dvije zemlje.

Tačka auto trgovine Kanade i SAD-a

Most Ambassador kao privatno vlasništvo otvoren je 1929. godine, prema podacima Historijskog društva Detroita. On je glavna tačka auto-trgovine između SAD i Kanade. Tokom ranih 2000-ih, vlasnici mosta Ambassador su bili u sukobu sa Kanadom.



Oni su nastojali da izgrade novi pored postojeće strukture. Ideja: novi bi preuzeo trgovinu dok bi se stari most mogao koristiti za vanredne situacije. Kompanija Detroit International Bridge Co, koja je vlasnik mosta Ambassador, kupila je kuće i zemljište za zamenski most, saopštila je kompanija 2008.

Kanada je imala druge ideje

Država je tražila novu strukturu zajednički finansiranu sa saveznom državom Michigan. Na kraju, Kanada je prešla na finansiranje novog mosta sama. Putarine naplaćene na novom mostu bit će korištene za otplatu troškova. Most Gordie Howe je udaljen oko 1,6 kilometara od mosta Ambassador.



Most Gordie Howe će povezivati autoput Interstate 75 u Michiganu sa produžetkom prometnog kanadskog autoputa 401. Imat će tri trake sa svake strane.



Nova struktura će „adresirati neke zaista važne transportne potrebe“, rekla je Heather Grondin, šefica za odnose kanadske Uprave za most Windzor-Detroit, tokom webinara Društva automobilskih analitičara.



Most Gordie Howe, iako skoro završen, nema datum otvaranja. Uprava mosta kaže da namjerava da struktura bude otvorena ove godine.



Putarine još nisu određene. Sve će se plaćati na kanadskoj strani mosta.



Grondin je rekla tokom webinara da je manje od 2% mosta ostalo da se izgradi. Zvaničnica je rekla da će most Gordi Hau biti izbor za pošiljke u trgovini između SAD i Kanade.

Sve se ovo odvija usred trgovinskog rata SAD-Kanada. Predsjednik SAD Donald Trump je više puta rekao da SAD treba da anektira Kanadu. Most možda ipak doživi još drame.

Bill Koenig, saradnik Forbesa