Danska modna kuća planira rast na Balkanu iz sjedišta u Ljubljani

Slovenska podružnica danskog Bestsellera, koja nadgleda tržište jugoistočne Evrope, zabilježila je dvocifreni rast prihoda u prvoj godini, navodi kompanija.

Danski modni gigant Bestseller, koji posjeduje brendove Jack&Jones, Vero Moda i Only, ojačao je svoje prihode u Sloveniji nešto više od godinu nakon otvaranja kancelarije za balkansku regiju u Ljubljani, planira otvaranje novih prodavnica, a sljedeće godine najavljuje dolazak novog brenda odjeće koji je grupa preuzela prošle godine.

„Vidimo potencijal u balkanskim zemljama. Dugi niz godina upravljamo regijom iz Austrije, ali mislim da blizina i lokalna prisutnost igraju ulogu u razumijevanju navika potrošača“, rekao je za Forbes Sloveniju Alexander Helmut Korošec, član izvršnog odbora Bestsellera i šef istočne regije u grupi. To uključuje 45 zemalja, uključujući sedam zemalja u podregiji jugoistočne Evrope (pored Slovenije, Hrvatske, Srbije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kosova).

Komercijalni direktor za regiju Jugoistočne Evrope (ili Slovenija+), Miran Agnič, izjavio je da je slovenačka podružnica zabilježila dvocifreni rast prihoda u odnosu na prethodnu godinu u dobroj godini poslovanja. Posluju pozitivno i iznad svojih planova, dodao je, ali kompanija još ne objavljuje stvarne prihode i dobit.

Dodao je da su u posljednjoj godini gotovo udvostručili broj veleprodajnih partnera u regiji, što je njihov najjači prodajni kanal. Poslovanje s partnerima koji vode trgovine robne marke Bestseller također raste- trenutno u regiji postoji 25 takvih trgovina, rekao je.

Prema Agniću, Bestseller ima 10 vlastitih trgovina u Sloveniji i Hrvatskoj, od kojih je osam u Sloveniji, “i planiramo otvoriti dodatne trgovine u narednim mjesecima i godinama”, rekao je. S druge strane, u Mađarskoj, na Kosovu i u Srbiji, trgovine robne marke Bestseller vode partneri. “Vidimo potencijal za partnerske trgovine u tim zemljama, te za vlastite trgovine u Sloveniji i Hrvatskoj”, objasnio je Korošec.

Miran Agnić, komercijalni direktor kompanije Bestseller za regiju Slovenia+, kaže da slovenačka kompanija posluje pozitivno, Foto: Uroš Kokol/N1

“Tužno je što se ovako završilo”

Bestseller većinu svojih prihoda ostvaruje kao veletrgovac, odnosno prodajom svojih proizvoda veletrgovcima modne odjeće. Među njima, već više od 15 godina sarađuju sa Sportinom sa sjedištem u Bledu, koja je prošle godine započela postupak prisilne nagodbe, u okviru kojeg je više od 600 povjerilaca podnijelo potraživanja u ukupnom iznosu od oko 67 miliona eura. U martu ove godine, hrvatska podružnica Sportine proglasila je stečaj. Međutim, prisilni stečajni upravnik u Sloveniji je u svom izvještaju za juli napomenuo da ne uočava pozitivan poslovni trend koji bi bio potreban za pokrivanje njenih obaveza. U julu je kompanija još uvijek imala šest otvorenih podružnica u Sloveniji i 50 zaposlenih.

„Imamo dobru saradnju sa Sportinom od 2008. godine, tada preko Austrije. Dobro poznajemo Sportinu i njenu historiju. Malo je tužno što je ovako završilo“, kaže Korošec. Dodao je da se trude ostati lojalni svojim veleprodajnim partnerima, ali da se mogu dogoditi i promjene i zamjene partnera.

Bestseller je registrovan u slovenačkom poslovnom registru u januaru prošle godine, a svoju kancelariju je otvorio u maju. Kancelarija u ljubljanskom BTC-u ima izložbeni prostor za predstavljanje kolekcija i organizaciju događaja. U Sloveniji zapošljavaju oko 45 ljudi.

Izvršni direktor Bestsellera za istočnu regiju, Alexander Helmut Korošec, kaže da sa Sportinom sarađuju od 2008. godine, a trenutno stanje kompanije ga rastužuje, Foto: Uroš Kokol/N1

Najviše novca zarađuju od veleprodaje

Većina prihoda u Sloveniji i regiji Slovenija+ ostvaruje se prodajom veletrgovcima, a dugoročno očekuju da će raspodjela prihoda biti slična onoj na nivou cijele grupe, rekao je Agnić.

Globalna prodaja veletrgovcima također čini veliki dio prihoda. U fiskalnoj godini 2024/25, koja je završila 31. jula, grupa je ostvarila prihod od 4,8 milijardi eura, od čega 54 posto, ili 2,6 milijardi eura, dolazi od prodaje između preduzeća (B2B); gotovo dvije trećine ovog iznosa dolazi od veletrgovaca, nešto manje od trećine od online trgovaca, a pet posto od franšiznih partnera koji vode prodavnice robne marke Bestseller.

Direktna prodaja potrošačima (B2C) generirala je 2,2 milijarde eura, ili 46 posto prihoda, u posljednjoj fiskalnoj godini, od čega 82 posto u vlastitim trgovinama, a 18 posto putem vlastite online prodaje. Od otprilike 2.800 trgovina robne marke Bestseller širom svijeta, grupa posjeduje oko 2.200.

Stiže Topshop

Danska porodica Holch Povlsen, Heartland Holding, koja je vlasnik Bestsellera, kupila je u septembru prošle godine 75% udjela u britanskim brendovima Topshop i Topman od lokalnog online modnog trgovca Asosom. Za većinski udio platili su 183 miliona eura (135 miliona funti), a vrijedi napomenuti da vlasnik i izvršni direktor Bestsellera Anders Holch Povlsen također ima vlasnički udio u Asosu, kao i u online trgovinama About You i Zalando – krajem prošle godine pojavila se vijest da Zalando preuzima About You, konsolidujući evropsko online tržište mode.

Na nedavnom događaju u Ljubljani, Bestseller je najavio dolazak brenda Topshop na lokalna tržišta u proljeće sljedeće godine, a prema Korošecu, već počinju s prodajom veletrgovcima.

Najbogatiji Danac, Holch Povlsen, jedini je vlasnik Bestsellera, porodičnog biznisa koji su njegovi roditelji osnovali prvom prodavnicom u malom danskom gradu Ringkobingu 1975. godine. Preuzeo je upravljanje kompanijom 2001. godine u 28. godini, a njegovi roditelji su i dalje u upravnom odboru dok Bestseller slavi 50. godišnjicu.

Forbes procjenjuje bogatstvo Holcha Povlsena na 13,4 milijarde dolara (11,6 milijardi eura), uglavnom od vlasništva nad Bestsellerom, ali i od udjela u online trgovinama, švedskom pružatelju potrošačkih kredita Klarna, te velikim imanjima u škotskom ruralnom području i drugim investicijama u nekretnine.

Jan Articek, Forbes Slovenija