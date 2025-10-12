Pad popularnog kuhara Salt Bae – prijavljen gubitak u poslovanju od 5,4 miliona funti

Turski kuhar Nusret Gökçe, poznat pod nadimkom Salt Bae, ponovo je u fokusu medija, ali ne zbog načina na koji soli odrezak. Njegova kompanija Nusr-et UK, vlasnik restorana Nusr-Et u Knightsbridgeu, prošle godine je izgubila 5,4 miliona funti prije oporezivanja. Prema navodima medija, gubitak je uslijedio nakon što je kompanija umanjila vrijednost svojih američkih operacija za 6,6 miliona funti.

Salt Bae je pokušao od kraja 2010-ih da poslovanje proširi na američko tržište, otvarajući restorane u New Yorku, Beverly Hillsu, Bostonu i Miamiju, ali prijavom gubitka u posljednjoj poreskoj godini, sve ukazuje da američki biznis nije uspio.

„Isprobali su neka tržišta. Neka su uspjela, dok druga nisu“, rekao je prošle godine glasnogovornik restoranske grupe Nusr-Et.

Prodaja dostigla 10 miliona funti, ali nije blo dovoljno

Prodaja u Nusr-Et restoranu u jednom od najluksuznijih londonskih kvartova – Knightsbridgeu, porasla je, piše The Telegraph, prošle godine za milion funti, dostigavši ukupno 10 miliona funti. Ipak, ukupno gledano, britanska kompanija je zabilježila gubitak nakon što je ekspanzija u SAD-u naišla na poteškoće.

Kompanija Nusret US Inc, koja je u potpunom vlasništvu britanske firme, bila je prisiljena zatvoriti jedan od svoja dva restorana u New Yorku, kao i podružnicu u Bostonu prošle godine.

U junu ove godine, Salt Bae je, navodi The Telegraph, zatvorio još nekoliko američkih lokacija, uključujući i poslovnicu u Beverly Hillsu, u sklopu “restrukturiranja s ciljem fokusiranja na međunarodni rast.”

Sa sedam lokacija u SAD-u, biznis je sveden na dvije – u centru New Yorka i finansijskom kvartu Miamija.

Gökçeovo carstvo luksuznih restorana, poznato po raskošnoj prezentaciji jela, slavnim gostima i visokim cijenama, uprskos finansijskim poteškoćama, i dalje je globalni brend.

Gökçe je stekao slavu 2017. godine kada je objavljen video na kojem na svoj prepoznatljiv način soli odrezak. Snimak je postao viralan, turski kuhar globalno popularan, te je počeo graditi bznis, otvarajući vlasitit lanac restorana na 11 lokacija širom svijeta, uključujući Milano, Mikonos, Istanbul i Abu Dhabi, dok je londonska podružnica otvorena u septembru 2021. godine.

Odrezak prekriven zlatnim listićima od 1.450 funti

Zvijezda društvenih mreža sa 52 miliona pratilaca na Instagramu, privukla je u svoje restorane najveće zvijezde današnjice, između ostalih i Davida Beckhama, Cristiana Ronalda i Waynea Rooneya, ali i drugu bogatu klijentelu, za koju je platiti odrezak od preko 1.000 funti, bilo pitanje statusa, još ako vam ga soli lično Nusret, to je bio zalogaj vrijedan visokog računa.

Londonski restoran s odrescima Nusr-Et, gostima nudi da biraju wagyu strip loin za 680 funti, Istanbul steak za 240 funti ili skirt steak za čak 380 funti, a desert mogu završiti baklavom presvučenom 24-karatnim zlatom za 50 funti. Pored čuvenih odrezaka prekrivenim zlatnim listićima po cijeni od 1.450 funti, pojavio se i fiksni meni od svega 39 funti, što je tumačeno kao način da se privuče šira klijentela u restoran.

Restoran je rangiran 14.912. od ukupno 22.655 londonskih restorana na Tripadvisoru, s ocjenom od 2,9 zvjezdica od pet na osnovu gotovo 400 recenzija.

Godine 2023.godine, promet je, piše The Standard, pao za 31 posto.

Restoran Nusr-Et u Londonu, Foto: Nusr-Et Steakhouse

Razlozi za pad poslovanja višestruki su i treba ih posmatrati u širem kontekstu: pretjerano visoke cijene, promjena potrošačkih navika, konkurencija jeftinijih i kreativnijih kuhara na društvenim mrežama, te pad luksuzne potrošnje uslijed inflacije i porasta troškova života.

Povratiti kontakt sa novom generacijom gostiju

Luksuzni restorani i dalje imaju svoju publiku, posebno na tržištima poput Bliskog istoka, potražnja za takvim oblikom raskoši sve je manja na Zapadu. U Evropi i SAD-u potrošači su postali oprezniji i štedljiviji, a umjesto ekstravagancije, sve više cijene jednostavniju, pristupačniju i zdraviju hranu.

Opservaciju pada poslovanja i uopće brenda donosi The independent: “…čovjek sa sunčanim naočalama koji teatralno reže dostavljeni wagyu za kameru. To ne djeluje britanski; osjeća se kao Vegas. I možda je to poenta. Nusr-Et London nikada nije bio zaista namijenjen Londoncima. Njegova klijentela u Knightsbridgeu su turisti, fudbaleri, kraljevska porodica iz Perzijskog zaljeva. Ista publika koja puni njegove druge restorane u Miamiju, Dubaiju, Istanbulu i Milanu – gradovima gdje je kultura objedovanja više usmjerena na pozorište nego na ukus. U tom smislu, neuspjeh nije naš; to je njegovo pogrešno tumačenje nas.“

Kako će Salt Bae platiti cijenu pretjeranog luksuza, da li će uspjeti povratiti kontakt s novom generacijom gostiju, ostaje za vidjeti, ali je vjerovatno da će mu trebati više od prepoznatljivog načina na koji soli svoj odrezak.