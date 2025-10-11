Kia je odlučila prestati proizvoditi jedan svoj model koji je bio hit 2010
Kia je objavila kako se njen model Soul više neće proizvoditi. Proizvodnja automobila koji je predstavljen 2008. godine na Sajmu automobila u Parizu, prestat će ovog mjeseca. U salonima u SAD-u je još nekoliko raspoloživih jedinica, koje ljubitelji ovog modela mogu kupiti, ali ovo je posljednja modelska godina za ovaj crossover.
Kia Soul je naročito bila popularna 2010-ih, njena prodaja na vrhuncu iznosila je 150.000 automobila, ali je u međuvremenu ona opala. U prošloj godini ovaj model je prodat u nešto više od 50.000 jedinica.
Samo u SAD-u automobil je za 16 godina, koliko je prisutan na tržištu pronašao više od 1,5 miliona kupaca.
Kada se pojavio na tržištu, vozače je privukao modernim dizajnom, četvrtastim, kvazi-SUV izgledom, te se u to vrijeme nadmetao sa modelima Scion xB i Nissan Cube.
Auto se proizvodilo u Južnoj Koreji, te je ove godine cjenovno bio najpristupačniji model iz Kijine ponude, s početnom cijenom od samo 21.935 dolara. Iako je njegova ukupna prodaja prošle godine bila veća od prodaje nekoliko drugih Kijinih modela, pad od 14 posto iz prošle godine, u odnosu na 2023. godinu, bio je očito dovoljan signal da Kija prestane proizvoditi Soul. Do trećeg kvartala ove godine prodano je 40.408 jedinica.