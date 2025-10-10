Slovenski hoteli prvi put na prestižnoj Michelin listi

Šest slovenačkih hotela je ove godine dobilo Michelinove ključeve, koji su uporedivi sa poznatim Michelinovim zvjezdicama.

Ovogodišnji vodič uključuje 1.742 hotela s jednim ključem, 572 s dva ključa i 143 hotela s tri ključa, prema podacima na web stranici Michelinovog vodiča, prenosi STA.

Slovenski hoteli su se ove godine prvi put našli i na Michelin mapi. Odabrano ih je šest. Luksuzni butik hotel Chalet Sofija iznad Gozda Martuljka dobio je dva ključa, gdje je cijena sobe oko 850 eura po noćenju, prema podacima na platformi Booking.com.

Po jedan ključ dobili su Hotel Grad Otočec, ljubljanski hoteli As i Zlata Lađica, Nebesa na Liveku nad Kobaridom i imanje Peterc.

Nagrade Michelin Keys prvi put su dodijeljene prošle godine. Michelin Keys su usporedive s Michelin zvjezdicama koje se dodjeljuju restoranima u vodiču.

Kako oni procjenjuju?

Prilikom dodjeljivanja Michelinovih ključeva, ocjenjivači uzimaju u obzir pet kriterija: izvrsnost arhitekture i dizajna interijera, kvalitet i dosljednost usluge, cjelokupnu osobnost i karakter, vrijednost za novac i doprinos okruženju ili lokaciji, piše STA.

„Naši ključni hoteli ne ispunjavaju samo jedan od ovih kriterija. Oni su najbolji od najboljih u svakoj kategoriji“, napisali su.

Među susjednim zemljama, ključeve je dobilo 10 hrvatskih, 188 italijanskih, 65 austrijskih i 13 mađarskih hotela.