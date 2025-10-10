Bookmaker tvrdi da se polovina profesionalnih sportista kladi: Ilegalno tržište vrijedno 84 milijarde dolara

Mathew Bowyer, kalifornijski bookmaker koji je primio opklade vrijedne 326 miliona dolara od Ippeia Mizuhara, uskoro će odslužiti godinu dana zatvora zbog svojih djela. Iako je njegova ilegalna operacija ugašena, on tvrdi da će tržište ilegalnog klađenja, vrijedno 84 milijarde dolara, i dalje postojati.

U 9:30 ujutru, 5. oktobra 2023, Bowyer je u svom dvorištu u San Juan Capistranu u Kaliforniji vezivao sina u dječije sjedište u kolima kada je čuo povik: „FBI, ne mrdaj!“.

Tada 48-godišnji Bowyer se okrenuo i ugledao više od 20 agenata sa uperenim puškama, u taktičkoj opremi, kako okružuju njega i njegovu kuću.

Bookmaker, koji tvrdi da je te godine primio milijardu dolara opklada na sportske utakmice od svojih 1.200 klijenata, znao je da je prešao granicu. Pretpostavio je da su agenti došli zbog jednog klijenta – Ippeia Mizuhara, zvijezde Los Angeles Dodgersa, Shohei Ohtani, koji je u nešto više od dvije godine nagomilao dug od 40,2 miliona dolara na kocki.

Skandal je zamalo uništio karijeru trostrukog MVP igrača bejzbola i drugog najplaćenijeg igrača u ligi. Ohtani je negirao bilo kakvu umiješanost i nikada nije bio optužen. Tvrdio je da ga je Mizuhara prevario za milione dolara. Istraga je pokazala da je upravo Mizuhara bio taj koji se kockao. Ukrao je ukupno 16,2 miliona dolara od Ohtanija kako bi svakih nekoliko nedjelja Bowyeru plaćao po 500.000 dolara. Mizuhara je osuđen na pet godina zatvora zbog bankarske i poreske prevare. Bowyer je dobio kaznu od 12 mjeseci i jednog dana, zbog vođenja ilegalne operacije klađenja, pranja novca i lažnih poreskih prijava.

Foto: Forbes/Screenshot

Ilegalno klađenje neće nestati

Iako je Bowyer lice najvećeg skandala sa sportskim klađenjem u skorijoj istoriji, njegova presuda ne znači da će ilegalno klađenje nestati. „Ilegalna strana će uvijek postojati“, kaže za Forbes. Prema podacima Američke asocijacije za igre na sreću, tokom posljednjih 12 mjeseci ilegalne kladionice su primile 84 milijarde dolara u opkladama. Zaradile su pet milijardi dolara. Legalne su u 2024. ostvarile prihod od 13,78 milijardi dolara na 149,9 milijardi dolara opklada.

„Imate milion bookmakera širom zemlje u ovom trenutku, a ljudi toga nisu ni svjesni“, kaže Bowyer. „Rekao bih da ih ima svuda, posebno u velikim gradovima, ili bar posrednika koji primaju opklade za gazdu na drugom mjestu”. Bojer je svoje klijente nalazio na terenu za golf. Mizuharu je upoznao 2021. na ilegalnoj poker igri u San Dijegu.

„Na kraju dana, mogućnosti za ilegalne bookmakere postoje svuda u zemlji“, ističe Bowyer.

Novi i stari skandali

Što se tiče sportskih skandala, Mizuhara i Bowyer možda jesu najveći, ali nisu posljednji koji su uhvaćeni. Ranije ovog mjeseca NCAA je pokrenula istragu protiv 13 bivših košarkaša sa šest fakulteta. Oni su se navodno kladili za i protiv sopstvenih timova i manipulisali ishodima utakmica.

U aprilu 2024, NBA je doživotno suspendovala centra Toronto Raptorsa, Jontay Portera. Otkriveno je da se kladio na NBA mečeve, dijelio informacije sa kladioničarima i namjerno manje igrao na utakmicama radi klađenja. Godinama su i NFL igrači suspendovani zbog kršenja pravila klađenja, od Calvin Ridleya dok je igrao za Atlanta Falcons, do bivšeg hvatača Detroit Lionsa, Quintez Cephusa i bivšeg defanzivnog enda Washington Commandersa, Shaka Toneya. Skandali su potresali i hokej, golf, UFC i druge sportove.

Bowyer procjenjuje da se oko polovine svih profesionalnih sportista kladi na sport i da javnost može očekivati još skandala, posebno u univerzitetskom sportu. On tvrdi da su 15% do 20% njegovih klijenata bili sportisti, ali im nije dozvoljavao da se klade na svoje sportove.

„Mnogi slučajevi još nisu otkriveni, ili možda nikad neće biti, budimo realni“, kaže on.

Od zabrane do legalizacije

Sve je to bilo lako predvidjeti. Vrhovni sud SAD je 2018. ukinuo Zakon o zaštiti profesionalnog i amaterskog sporta (PASPA). On je efektivno zabranjivao sportsko klađenje, osim u Nevadi i još nekoliko saveznih država. Nakon ukidanja, državama je dozvoljeno da legalizuju klađenje i pokrenu sopstvene programe. Danas 39 saveznih država ima legalno tržište sportskog klađenja.

„Onog trenutka kada je PASPA ukinut, znao sam da će se ovo desiti“, kaže Bowyer. „Kockanje je postalo relevantnije, biće više iskušenja. Mislim da će biti mnogo više skandala“.

Vegas, kazino i posljedice

Bowyer je uhvaćen zahvaljujući istrazi u Resorts World Las Vegas koja je razotkrila i druge ilegalne bookmakere. Kazina, kao i banke, moraju da poštuju zakone o pranju novca i provjeri klijenata i ne smiju svjesno da dozvole kriminalcima da se kockaju. Bowyer, koji je bio poznati bookmaker, prokockao je skoro 12 miliona dolara Ohtanijevog novca u Resorts World-u. Tadašnji predsjednik kazina, Scott Sibella, otpušten je i izgubio je licencu. Regulatorni odbor za igre na sreću Nevade kaznio je kazino sa 10,5 miliona dolara.

Iako Bowyer preuzima odgovornost za vođenje ilegalnog posla i za to što je skoro uništio Ohtanijevu karijeru, smatra da je postao žrtveno jagnje, zajedno sa Sibelom, za grijehe Las Vegasa.

„Ne želim da glumim žrtvu“, kaže on, „ali osjećam da sam malo odigrao ulogu dežurnog krivca za dio priče u Vegasu. Ne i za bejzbol, to je došlo iz moje operacije.“

Bowyer, koji priznaje da je zavisnik od kockanja, od tada ima zabranu ulaska u sva kazina u zemlji. Ali ubrzo nakon što mu je kuća pretresena u oktobru 2023, otišao je u kazino Pechanga u Tolekuli, Kalifornija, u vlasništvu Indijanaca, da igra svoju omiljenu igru, bakaru. Na kraju mu je i tamo zabranjen ulaz.

„Očekivano, izgubio sam“, kaže on. „Radio sam to iz zabave. I zbog dopaminskog naleta“.

Novi početak

Od presude, Bowyer se priprema za život poslije zatvora. U augustu je samostalno objavio knjigu o svom životu pod naslovom Recalibrate. Trenutno nudi dokumentarac o svojoj karijeri bookmakera. Nada se da će postati neka vrsta kombinacije Jordan Belforta, poznatog kao „Vuka sa Wall Streeta“, i Frank Abagnalea, bivšeg prevaranta koga je Leonardo DiCaprio glumio u filmu „Uhvati me ako možeš“. Ali, da li će se ikada ponovo kockati?

„Kada mi kazna istekne, neću reći da se nikada više neću kladiti, jer bi to bila laž“, kaže. „Ali da li ću željeti? Da li ću zapravo odlučiti da to potpuno prekinem? Vrlo je vjerovatno, poslije svega što sam prošao. A iskreno, moja žena neće biti srećna ako nastavim da se kladim. To je činjenica“.

Will Yakowicz, Forbes

Please enable JavaScript

