Volvo sprema veliku promjenu u proizvodnji automobila: Da li je ovo budućnost i za druge

Švedski proizvođač automobila nije veliki po prodaji. Ali, direktorica za održivost, Vanessa Butani, želi da kompanija postane lider u cirkularnom poslovanju, sa agresivnim ponovnim korištenjem metala, baterija i drugih materijala, kao i klimatski neutralnim fabrikama za sklapanje automobila.

Volvo Cars nije gigant automobilske industrije. Isporučio je manje od 800.000 vozila prošle godine. Ali kada je riječ o održivosti, ambicije su mu mnogo veće.

Pored elektrifikacije svoje ponude, Volvo konvertuje svoje fabrike da budu karbonski neutralne. Planira da smanji potrošnju vode za 50%. Do kraja decenije, proizvođač automobila sa sjedištem u Göteborgu , u Švedskoj, želi da 35% ukupnog sadržaja korištenog za proizvodnju novog vozila bude reciklirano, što je najviši cilj u industriji. Konačni cilj je da do 2040. postigne potpuno cirkularno poslovanje.

„Ovdje vidimo da možemo da napravimo razliku“, rekla je Vanessa Butani, direktorica za održivost, koja je uvrštena na Forbes listu lidera održivosti. „Možda smo mali, ali sa ambicijama koje imamo, sa nasleđem koje nosimo, i znajući da je to ono što naši kupci i zainteresovane strane očekuju od nas želimo da budemo predvodnici“.

Kineski vlasnici



Foto: Shutterstock

Američka auto-industrija je u previranju. Administracija Donalda Trampa pokušava da drastično uspori prelazak na električna vozila, da ublaži propise o emisijama i životnoj sredini i promoviše ideju da klimatske promene nisu toliko zabrinjavajuće koliko se Amerikancima predstavlja. Ali to ignoriše intenzivnu globalnu konkurenciju među proizvođačima automobila, naročito u Aziji i Evropi, koji žele da pokažu potrošačima kako prave velike promjene radi smanjenja emisije ugljenika i prelaska na električni pogon. Iako je manji od mnogih rivala, Volvo brzo mjenja svoje poslovanje.



Osnovan prije skoro jednog vijeka, Volvo Cars, koji ne treba miješati sa bivšom matičnom kompanijom za proizvodnju kamiona AB Volvo, postao je glavni europski automobilski brend kineske kompanije Geely Holdings. Kupila ga je od Forda 2010. Takođe proizvodi električna vozila visokih performansi u svojim fabrikama, za povezanu kompaniju Polestar, čiji je suvlasnik takođe Geely. Bitno je naglasiti i to da su oba brenda ovog mjeseca potpisala pismo u kojem se EU poziva da ne popusti cilj za 2035. koji praktično zahtjeva da do tada sva vozila budu električna. Veza sa Kinom je korisna s obzirom na to da je ta zemlja ubedljivo najveće tržište električnih vozila na svijetu, te drugo najveće tržište Volvo automobila, odmah poslije Evrope, a ispred SAD.

Od 2021. kompanija je prilagodila fabrike za sklapanje u Švedskoj i Kini kako bi bile karbonski neutralne. Koristi biogas kao glavni izvor energije. U 2022. objavljeno je da će nova fabrika u Slovačkoj, koja se otvara sljedeće godine, također koristiti energiju koja ne doprinosi emisijama ugljenika. Kompanija takođe koristi „megakasting“. To je proizvodni proces koji zamjenjuje 100 malih dijelova jednim velikim aluminijumskim, čime se smanjuju emisije u fabrici.

Reciklaža

Međutim, cilj reciklaže je možda i najambiciozniji. Volvo sarađuje sa švedskim proizvođačem čelika SSAB na korištenju recikliranog čelika, ali pravljenje automobila sa većim procentom recikliranog sadržaja nije jednostavno kao nekada, kada su automobili uglavnom bili pravljeni od čelika, aluminijuma, stakla i gume, prije nego što su u većoj mjeri uključeni plastika, složena elektronika i litijum-jonske baterije.



Kompanija postiže napredak, posebno sa svojim novim premijum električnim vozilom ES90. Ali, ima još mnogo posla da bi dostigla cilj od 35%, kaže Butani. „Kod ES90 uspjeli smo da dođemo do 29% recikliranog aluminijuma, 18% recikliranog čelika i 16% recikliranih polimera i materijala na bazi biomase. Stižemo tamo, ali je teško“, kaže ona. „Shvatili smo da je teško kada u sve to uključite i baterije. To dodatno komplikuje stvari“.



Razlog je što je ponuda recikliranih materijala za baterije, posebno litijuma, i dalje ograničena, iako raste. Kao rezultat toga, litijum-jonske ćelije baterija još se u velikoj meri oslanjaju na globalnu bazu sirovina. Veliki dio se prerađuje i rafiniše u Kini, što povećava karbonski intenzitet proizvodnje električnih vozila. Ipak, Volvo je postigao napredak u obezbjeđivanju takozvanih pasoša za baterije svojih električnih modela. On pokazuje koje materijale za baterije koriste, odakle dolaze i kako su proizvedeni. To je učinjeno dvije godine prije nego što postane zakonska obaveza u EU.



„Trudimo se da budemo što transparentniji“, rekla je Butani.

Model ES90; Foto: REUTERS/Marie Mannes

Hibridi kao prijelazno rješenje

Za razliku od Kine, gdje su električna i plug-in hibridna vozila činila 56% prodaje novih automobila prošlog mjeseca, promjene politike u SAD vjerovatno će ograničiti prodaju EV modela koje Volvo tamo nudi, čak i ako to ne uspori njegove ambicije. U međuvremenu, Butani kaže da to znači veći fokus na plug-in hibride, a ne isključivo na potpuno električne automobile.



„Nastavićemo da investiramo i inoviramo u Sjedinjenim Državama i da nudimo našu tehnologiju elektrifikacije. Ali, istovremeno radimo i sa našom prijelaznom tehnologijom, sa hibridima“, navodi Butani. „Električni automobil je bolji proizvod. Možda će biti potrebno vrijeme, ali i dalje smo posvećeni da pokažemo našim kupcima da je to tako. Kada to vide, zavole ga. Ali plug-in hibridi su odličan prelaz“.

Alan Ohnsman, novinar Forbesa