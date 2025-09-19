Sedam ključnih navika za mentalno zdravlje visokoefikasnih CEO

Ekonomska neizvjesnost, promjenjiva geopolitika, stalni tehnološki poremećaji i neumoljiva javna kontrola stvaraju zahtjevno okruženje za današnje izvršne direktore (CEO). Ipak, najveća prijetnja efikasnom liderstvu rijetko počinje na konferenciji za investitore, sastanku akcionara ili čak u nekoj aferi. Mnogo češće, ona započinje tiho, kroz postepeno narušavanje mentalnog zdravlja lidera.

Pukotine u mentalnom zdravlju nisu samo lični problem; one predstavljaju i rizik za organizaciju. Sud lidera je kompas kompanije. Kada ga zamagle stres, anksioznost, iscrpljenost ili distrakcije, pogrešno usmjerava kulturu, strategiju i na kraju, vrijednost za akcionare. Ovih sedam ključnih navika mentalnog zdravlja pomaže visokoefikasnim direktorima da njihov kompas ostane stabilan.

Foto: Shutterstock

Štite odmor kao da je sjednica odbora

Prva žrtva direktorskog kalendara najčešće je oporavak. Obaveze bez predaha, stalna putovanja i beskrajne odluke stvaraju iluziju da je preskakanje odmora samo dio posla. Ali ta žrtva neprimjetno iscrpljuje resurse od kojih lideri zavise: fokus, smirenost, prosuđivanje i harizmu.

Visokoefikasni direktori tretiraju oporavak kao neodložnu obavezu, poput sjednice odbora: on nije opcionalan, već zakazan. To znači jasno postavljanje granica oko sna, disciplinovane prelaze iz poslovnog u privatni režim, uključivanje mikro-rituala oporavka u dan, pa čak i korištenje alata poput sauna ili hladnih kupki. Time što oporavak stavljaju u strukturalni prioritet, lideri čuvaju jasnoću i stabilnost potrebnu za dugoročno vođstvo.

Fizička aktivnost kao mentalni reset

Za mnoge lidere, fizička aktivnost je način da ostanu fit, izgledaju dobro ili održavaju energiju. Ali za visokoefikasne direktore, fizička aktivnost ima dublju svrhu: ona je prekidač za um. Direktor Disneya, Bob Iger, opisao je vježbanje kao svoj način stvaranja jasnoće i kontrole.

Pisac Haruki Murakami, u svojim memoarima O čemu govorim kada govorim o trčanju (What I Talk About When I Talk About Running), trčanje vidi kao način ulaska u „prazninu“, stanje mentalne praznine koje olakšava refleksiju, perspektivu i emocionalnu obradu.

Nauka ovo potvrđuje: istraživanje objavljeno u Journal of Functional Morphology and Kinesiology pokazalo je da i 10-minutna fizička pauza značajno poboljšava pažnju i smanjuje nivo stresa. Za direktore, ovi mikro-reseti mogu značiti razliku između reaktivnog ulaska na sastanak i dolaska s potpunim samopouzdanjem.

Treniraju um i kontrolišu „ulaze“

Fizički trening je standardna praksa za rukovodioce koji žele da očuvaju kondiciju. Ali najefikasniji direktori znaju da i um zahtijeva kondicioniranje. Ako se zanemari, mozak postaje pretrpan stresom, anksioznošću i digitalnom bukom, što sve degradira kvalitet odluka.

Efikasni lideri tretiraju svoj um kao teretanu. Oni grade mentalnu otpornost kroz meditaciju, terapiju ili strukturisanu refleksiju. Podjednako važno, oni disciplinovano kontrolišu „ulaze“. Konstantna obavještenja, beskrajni ciklusi vijesti i odluke koje je trebalo delegirati gomilaju se kao mentalni dug. Filtriranjem onoga što dopire do njih, lideri štite svoju pažnju jednako pažljivo kao što štite kapital.

Rezultat nisu samo mirnije misli, već i jasnije, efikasnije odluke u trenucima koji najviše znače.

Ulažu u odnose sa ljudima da izbjegnu zamku izolacije

Što lideri više napreduju, to je manje ljudi koji mogu iskreno da im govore. Ako se ne adresira, ta izolacija rađa anksioznost, iskrivljeno prosuđivanje i burnout. Visokoefikasni direktori izbjegavaju zamku „vuka samotnjaka“.Oni namjerno njeguju odnose koji podržavaju njihovo mentalno zdravlje i oštre im perspektivu, njeguju privatne veze van kancelarije, štite vrijeme s porodicom i grade krugove povjerljivih kolega koji im govore istinu, čak i kada je neprijatna.

Ove veze djeluju kao stabilizatori, štiteći i prosuđivanje lidera i stabilnost organizacije.

Koriste svjetlo kao polugu za fokus i raspoloženje

Za većinu ljudi, svjetlo je pozadina. Za visokoefikasne direktore, ono je neiskorištena poluga performansi i mentalnog zdravlja.

Jutarnja sunčeva svjetlost signalizira mozgu da se potpuno probudi, povećava budnost i podešava unutrašnji sat tijela. Dnevne pauze uz prirodno svjetlo pomažu u održavanju energije, dok prigušeno, toplije svjetlo uveče priprema um za oporavak. Nasuprot tome, izlaganje ekranima kasno u noć govori mozgu da je još dan, odgađajući san i povećavajući stres.

Lideri koji oblikuju svoje svjetlosno okruženje jednako pažljivo kao i finansijsku strategiju, rade s većom fokusiranošću i emocionalnom ravnotežom.

Delegiraju i van poslovnog okruženja

Mnogi direktori briljiraju u delegiranju unutar kompanija, ali ne prenose tu disciplinu na lični život. Rezultat je mentalno opterećenje: upravljanje zdravstvenim obavezama, administrativnim zadacima i svakodnevnim poslovima koji kradu fokus i stvaraju zamor od odluka.

Visokoefikasni lideri rade drugačije. Oni prepuštaju zadatke koji ne zahtijevaju njihovo prosuđivanje, od zdravstvene koordinacije do logistike domaćinstva i zakazivanja. Tako uklanjaju sebe kao usko grlo izvan posla i oslobađaju mentalni prostor.

Taj vraćeni kapacitet zatim ulažu tamo gdje donosi najveće povrate: u strateške odluke i značajne odnose.

Njeguju identitet izvan titule

Jedan od najčešće previđenih rizika za mentalno zdravlje direktora je kolaps identiteta, kada lična vrijednost postane sinonim za kvartalne rezultate ili uspjeh kompanije. Kada biznis posrne, pada i liderovo samopouzdanje.

Visokoefikasni direktori grade i čuvaju portfolio identiteta izvan kancelarije. Oni investiraju u uloge roditelja, partnera, sportista, mentora ili stvaralaca. Ovi alternativni izvori smisla djeluju kao stabilizatori, osiguravajući da njihovo mentalno zdravlje ne zavisi isključivo od spoljašnjih faktora koje ne mogu kontrolisati.

Bolje mentalno zdravlje, bolje liderstvo

Foto: Shutterstock

Pritisci modernog liderstva se ne usporavaju, naprotiv, oni se ubrzavaju, čineći zaštitu mentalnog zdravlja lidera kritičnijom nego ikad.

Kada direktori i odbori tretiraju mentalno zdravlje kao neodložnu obavezu, benefiti se prelivaju kroz cijelu kompaniju: jače strategije, otpornija kultura i stabilniji timovi. Mentalno zdravlje nije samo lična briga, ono je ključna infrastruktura liderstva. Direktori koji ga tako tretiraju ne samo da opstaju, već postavljaju tempo i za sve ostale.

Julian Hayes II, saradnik Forbesa

7 Essential Mental Health Habits Of Highly Effective CEOs