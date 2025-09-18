Ministar finansija Izraela: Trebamo da dijelimo procenat sa SAD od prodaje zemljišta u Gazi

Izraelski ministar finansija Bezalel Smotrich opisao je Gazu kao potencijalnu „bonanzu nekretnina“ i tvrdio da razgovara sa Sjedinjenim Američkim Državama o tome kako podijeliti ratom razoreni pojas.

Govoreći na Samitu o urbanoj obnovi u Tel Avivu u srijedu, ovaj ekstremno desni ministar izjavio je da su Izrael i SAD „uložili mnogo novca u rat, pa bi trebalo da dijele procente od prodaje zemljišta u Gazi“.

Smotrich je također rekao da je već započeo pregovore sa SAD-om o podjeli Gaze, tvrdeći da se poslovni plan o tome već nalazi „na stolu predsjednika Donalda Trumpa“.

CNN je kontaktirao Bijelu kuću za komentar.

„Završili smo fazu rušenja, koja je uvijek prva faza urbane obnove – sada treba da gradimo“, rekao je Smotrich.

Njegove izjave dolaze nakon sličnih komentara izraelskog ekstremno desnog ministra za nacionalnu sigurnost Itamara Ben Gvira, koji je u ponedjeljak izjavio da planira izgraditi „veličanstveno naselje“ za izraelske policajce u Gazi nakon završetka operacije u Gazi.

Trump je ranije izjavio da Gazu vidi kao „veliko zemljište za nekretnine“ i predložio protjerivanje 2,1 milion Palestinaca iz ove teritorije, kako bi se kasnije transformisala u „Rivieru“ koja bi bila u vlasništvu SAD-a.

U februaru je bivši predsjednik čak objavio video na svojoj mreži Truth Social – koji, po svemu sudeći, koristi generativnu vještačku inteligenciju – u kojem se promoviše ideja transformacije Gaze u ljetovalište nalik onima u Zaljevskim državama, s pozlaćenim spomenikom njemu samom, Elonom Muskom koji jede humus, te američkim i izraelskim liderima bez majica kako odmaraju na plaži.

