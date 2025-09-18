Kako su investicije na Bliskom istoku učinile Jareda Kushnera milijarderom

Zahvaljujući dobrim investicijama, novom finansiranju od bliskoistočnih pokrovitelja i višim vrijednostima kuća u južnoj Floridi, suprug Ivanke Trump pridružio se svom bratu i tastu u klubu “tri tačke”.

Najveći uspjeh Jareda Kushnera u oblasti investicija privatnog kapitala do sada je izraelska kompanija u koju je pokušao investirati prije više od 10 godina.

Kushner je 2014. godine imao 33 godine i bio je izvršni direktor Kushner Companies, njujorške firme za nekretnine koju su osnovali njegov otac i djed. Tražeći nove investicije, fokusirao se na izraelsku osiguravajuću i finansijsku kompaniju Phoenix. Kushner je potom postigao preliminarni dogovor o kupovini 47% udjela u firmi, dijelom zahvaljujući kreditu prodavca. Sve je izgledalo obećavajuće. Ali regulatorne prepreke su ubrzo postale nepremostive i posao je propao.

Deset godina kasnije, dobio je drugu šansu. Preko Affinity Partnersa (investicijske firme koju je osnovao početkom 2021. godine), od jula 2024. godine uložio je oko četvrt milijarde dolara u kupovinu gotovo 10% Phoenixa. To je jedan od Affinityjevih najvećih rizičnih poteza do sada. Također “najbolja investicija”, hvali se Kushner, sada 44-godišnjak, dodajući da je već ostvario povrat veći od devet puta.

Fotografija: Shutterstock

Razvojni put

Zahvaljujući ovim potezima, kao i sposobnosti prikupljanja sredstava od utjecajnih bliskoistočnih investitora, Kushner je sada milijarder. Forbes procjenjuje njegovo bogatstvo na nešto više od milijardu dolara, u odnosu na najmanje 900 miliona prošle godine. Ovim se pridružuje redovima milijardera, zajedno sa svojim bratom Joshom (Josh Kushner) (neto vrijednost: 5,2 milijarde) i tastom, predsjednikom Donaldom Trumpom (7,3 milijarde). Za razliku od svog brata, čija se investicijska firma uglavnom fokusira na tehnološke investicije, ili Trumpa, koji danas većinu svojih prihoda ostvaruje kroz kripto investicije, Jared Kushner je odabrao vlastiti put.

Kushner je 2017. godine napustio porodični biznis s nekretninama kako bi se pridružio Bijeloj kući kao viši savjetnik tokom Trumpovog prvog mandata. Ta uloga ga je odvela na Bliski istok, gdje je učestvovao u pregovorima o Abrahamovom sporazumu. To su sporazumi o normalizaciji odnosa Izraela s Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinom i drugima. U januaru 2021. godine, istog mjeseca kada je Trump napustio Bijelu kuću, Kushner je osnovao Affinity Partners u predgrađu Miamija (Sunny Isles Beach). Do sada je prikupila 4,6 milijardi dolara, uključujući 1,5 milijardi dolara prošle godine od dva ranija investitora – katarskog suverenog fonda i Lunatea iz Abu Dhabija (koji je dio kraljevske grupe šeika Tahnoona iz UAE).

Kushnerova imovina

Kushner posjeduje 100% Affinityja, koji Forbes trenutno procjenjuje na 215 miliona dolara. U oktobru je procijenjena vrijednost na 170 miliona. To je njegov drugi najveći udio, odmah nakon 20% udjela u porodičnoj firmi Kushner Companies, vrijednoj 560 miliona dolara (u odnosu na 580 miliona dolara). Još jedna dobra investicija bila je kupovina kuće na ostrvu Indian Creek na Floridi – poznatom kao “Bunker milijardera”. Jeff Bezos i emir Katara također posjeduju nekretnine na ostrvu. Kupio ju je za 32 miliona dolara 2020. godine. Ta kuća, u kojoj živi sa suprugom Ivankom, sada vrijedi najmanje 105 miliona dolara (ne računajući hipoteku) ili skoro trostruko više. Ostatak Kushnerovog bogatstva sastoji se od gotovine, umjetničkih djela i drugih ličnih investicija (za razliku od njegove braće i tasta, koji očigledno nisu ulagali u kriptovalute).

Iako ima raznolik portfolio, danas je u potpunosti fokusiran na Affinity. Investiranje u privatni kapital je novo područje za njega, jer je njegovo prethodno iskustvo bilo pretežno u nekretninama. Možda mudro, počelo je polako, potrošivši manje od 500 miliona do 2023. godine. Ali sada se ozbiljno ubrzava. Affinity je do aprila investirao više od dvije milijarde dolara i na putu je da investira najmanje milijardu samo ove godine. Prema posljednjem finansijskom izvještaju iz marta, firma upravlja imovinom od 4,8 milijardi dolara. Ima oko 25 investicija – uključujući 22 kompanije u portfoliju – u najmanje osam zemalja, u industrijama od fitnes tehnologije do leasinga automobila.

„Kada smo počeli, pokušavali smo pronaći svoje mjesto na tržištu“, rekao je Kushner za Forbes. „Ali sada smo se pozicionirali kao partner kojem se može vjerovati.“

Nove investicije

Među najnovijim investicijama: Affinity je u augustu kupio 8% udjela u britanskoj digitalnoj banci OakNorth za neobjavljenu sumu. Firma također koristi prednosti procvata vještačke inteligencije. Nedavno je podržala Universal AI, kompaniju koja gradi infrastrukturu za vještačku inteligenciju. Prikupila je 10 miliona dolara od brojnih poznatih investitora, uključujući bivšeg izvršnog direktora Googlea Erica Schmidta i poznatog investitora izraelskog porijekla Elada Gila. Kushner i Gill pokrenuli su novi startup za vještačku inteligenciju sa sjedištem u San Franciscu – Brain Co – koji je već prikupio 30 miliona dolara od Affinityja, Gilla i drugih. Uključujući Briana Armstronga iz Coinbasea, Reida Hoffmana (LinkedIn) i Patricka Collisona (Stripe).

Većina Affinity investitora došla je putem veza koje je Kushner stekao dok je radio u Bijeloj kući. (Zvanično se povukao iz politike za vrijeme Trumpovog drugog mandata, ali i dalje savjetuje o nekim pitanjima i povremeno se pojavljuje s predsjednikom, kao što je bio slučaj na US Openu početkom septembra). Affinity investitori plaćaju oko 60 miliona dolara godišnje na ime naknada.

Foto: Reuters/Eduardo Muñoz

Uspjeh portfolija kompanije će se uglavnom mjeriti dugoročno. Dok je standardni životni ciklus fonda privatnog kapitala oko 10 godina, Affinityjev prvi fond će trajati 13. Ipak, već postoje jasni rani uspjesi. Jedan od njih je QXO, kompanija za distribuciju građevinskih proizvoda koju je osnovao Brad Jacobs. On je poduzetnik koji je već izgradio kompanije vrijedne osam milijardi dolara. Affinity je investirao 350 miliona dolara u QXO između jula 2024. i aprila ove godine. Ostvario je profit od 98% na početnoj investiciji.

Revolut

Revolut, digitalna banka sa sjedištem u Londonu koju su osnovali Nik Storonsky i Vlad Yatsenko, također ima potencijal. Affinity je investirao u kompaniju u augustu 2024. godine po procjeni od 45 milijardi dolara. Prema izvještajima, Revolut je nedavno pokrenuo prodaju dionica na sekundarnom tržištu, što kompaniju procjenjuje na 75 milijardi dolara. To bi značilo povrat od 67% za nešto više od godinu dana. Jedna od prvih kompanija koju je Kushner podržao, platforma za oglase Dubizzle Group sa sjedištem u Dubaiju, navodno planira inicijalnu javnu ponudu (IPO).

Tu je i Phoenix, jedna od prvih izraelskih osiguravajućih kompanija koja se proširila na privatne kredite i upravljanje imovinom. Kushner je ponovo počeo razmišljati o Phoenixu 2022. godine, prije nego što je napad Hamasa 7. oktobra 2023. poremetio situaciju u regiji. Vjerovao je da je tržište nepravedno podcijenilo kompaniju jer se njenim dionicama trgovalo kao da se radi samo o osiguravajućoj kompaniji, a ne o kompaniji koja ostvaruje značajan prihod od naknada.

Uspjeh u Izraelu

Affinity je prvi put ušao u Phoenix u julu 2024. „U to vrijeme, većina se bojala investirati u Izrael zbog neizvjesnosti uzrokovane ratom“, kaže Kushner. „Phoenix smo vidjeli kao pogrešno shvaćen ključni resurs i rekli: ‘Hajde da se kladimo na Izrael.'“

Phoenix upravlja imovinom vrijednom oko 170 milijardi dolara. Kushner ga naziva “izraelskim JPMorganom”. Tržište je u međuvremenu prihvatilo njegovu procjenu. Cijena dionica Phoenixa se gotovo utrostručila, ali je Kushner umnožio njegov prinos. Njegov kapital sada vrijedi više od devet puta više od njegove prvobitne investicije.

Kushner nema službenu ulogu u Phoenixu, ali i dalje vodi, kako kaže, “vrlo aktivan dijalog s kompanijom”. Sastaje se s njima svake dvije do tri sedmice – češće nego drugi investitori iz Phoenixa – kako bi razgovarali o vijestima, tržišnim trendovima i idejama za povezivanje s investitorima i upraviteljima imovine.

„On je manjinski, ali značajan manjinski vlasnik“, kaže u šali izvršni direktor Eyal Ben Simon. Njegov zamjenik, David Alexander, dodaje: „Imamo mnogo iskustva s vodećim globalnim fondovima privatnog kapitala. Izgradio je odličan tim i sposobnosti, tako da se osjećamo kao da radimo s jednom od vodećih firmi, s dubokim uvidima i dobrim pitanjima.“

Neuspješne priče, bilo da se radi i o Beogradu

Foto: Forbes Srbija

Naravno, nisu sve Kushnerove priče bile uspješne. Mosaic, kalifornijski zajmodavac za kućne solarne projekte koje je Affinity podržao 2022. godine, podnio je zahtjev za bankrot prema Poglavlju 11 u junu.

Njegov planirani luksuzni projekat vrijedan 500 miliona dolara na mjestu bivšeg sjedišta Jugoslovenske narodne armije u Beogradu – koji je trebao uključivati ​​hotel s Trumpovim imenom i tri luksuzne kule u partnerstvu s milijarderom iz Dubaija Mohamedom Alabbarom – naišao je na prepreku u maju. (Mjesto je NATO bombardovao 1999. godine, a ruševine su proglašene kulturnim dobrom. Lokalno tužilaštvo saopštilo je da je zvaničnik iz sektora kulture falsifikovao ključni dokument kojim je vlada ukinula zaštitu tog statusa).

„Moglo bi se izgraditi prekrasno mjesto za hotel koji stvara radna mjesta i plaća poreze, umjesto bombardirane zgrade koja je ruglo“, kaže Kushner. Uvjeren je da će se projekat ostvariti. „Još uvijek imamo odličan dizajn i nastavljamo planirati i raditi na tome da ga oživimo.“

Gledaj unaprijed

Gledajući unaprijed, Affinity nastavlja s traženjem poslova. Kushner i dalje planira investirati u meksičku infrastrukturnu kompaniju, iako je taj potez odgođen zbog Trumpovih tarifa. On vrši pritisak na kompaniju da kupi više američke opreme prije nego što se obaveže.

Gotovo pet godina nakon preuzimanja Affinityja, Kushner je i dalje mali igrač u svijetu ulaganja privatnog kapitala. Uprkos nekim zabilježenim uspjesima, još je prerano za procjenu uspjeha portfolija firme u industriji u kojoj se prinosi mjere tokom perioda od 10 godina. Ali to nije odvratilo bogate investitore sa Bliskog istoka od daljnjeg ulaganja u njegove fondove. Ako se taj trend nastavi, njegova investicijska historija možda neće biti ključna za njegov lični izvještaj o prihodima.

Monica Hunter-Hart, Giacomo Tognini, Forbes

Please enable JavaScript

