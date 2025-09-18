Banke u BiH predviđaju rast potražnje stanovništva i preduzeća za kreditima u trećem kvartalu ove godine

Kreditna aktivnost u Bosni i Hercegovini u drugom kvartalu 2025. godine ne pokazuje dramatične promjene. Prema anketi o kreditnoj aktivnosti banaka koju je objavila Centralna banka BiH, kojom je obuhvaćeno osam najvećih banaka u zemlji, koje zajedno čine reprezentativan uzorak, kreditni standardi odobravanja kredita ostali su nepromijenjeni u odnosu na početak godine.

Za preduzeća, banke su ponešto postrožile provizije i naknade, dok se kamatna marža također kretala u smjeru pooštravanja. No, odbijanja kreditnih zahtjeva ostala su na istom nivou. Potražnja firmi za kreditima nastavila je da raste, i to više za dugoročnim nego kratkoročnim kreditima. U trećem kvartalu banke ne očekuju promjene kreditnih standarda za odobravanje kredita preduzećima, ali prognoziraju da će potražnja nastaviti da jača; i za kratkoročne i za dugoročne kredite.

Kod stanovništva, priča je slična. Kreditni standardi ostali su nepromijenjeni, ali su banke pooštrile provizije i naknade, dok je kamatna marža imala neto efekat ublažavanja. Potražnja za kreditima porasla je, s tim da je rast u segmentu stambenih kredita bio nešto umjereniji. Kada je o trećem kvartalu riječ, banke očekuju de će se kreditni standardi za odobravanje stambenih kredita stanovništvu ublažiti, te imaju optimističan pogled na potražnju stanovništva za kreditima, gdje se očekuje porast potražnje u trećem kvartalu ove godine.