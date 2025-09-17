Genije iz sjene: Izgradio AI carstvo vrijedno milijarde

Bivši radnik Googlea, Facebooka i Twittera, Edwin Chen, izgradio je svoju firmu za označavanje podataka – Surge AI – tiho, dok je svijet jurio u AI revoluciju. Danas, kao najmlađi član Forbesove liste 400 najbogatijih Amerikanaca, spreman je da izađe iz sjene i javno progovori.

Nakon jutra provedenog u analizi skupova podataka, čitanju istraživačkih radova i eksperimentisanju s najnovijim AI modelima u svom stanu na Menhetnu, Edwin Chen šeta do luksuznog troetažnog Starbucks Reserve Roasteryja na Devetoj aveniji.

Odjeven u tamnoplavu majicu Vuori i s platnenom torbom sa tigrom prebačenom preko ramena, Chen silazi u donji sprat i smješta se u tamni kutak. Pije mali zeleni čaj – „jer naručivanje kafe ovdje predugo traje“ – i kreće u dvosatni, neprekidni razgovor o svemu: od kulture Silicijumske doline (koju prezire), preko konkurencije („sve su to obične agencije za najam radne snage“), pa sve do hipotetičkih susreta s vanzemaljcima. „Ne govore engleski. Pa kako bi komunicirao s njima? Kako bi dešifrovao njihov jezik? Nadam se da postoji neki matematički način za to.“

Ova tema ga je, između ostalog, i inspirisala da 2020. osnuje Surge, firmu za označavanje i treniranje podataka za AI. Chen kaže da želi da njegova firma prenese „bogatstvo ljudskog znanja“ u digitalni svijet, zapošljavajući najpametnije ljude – uključujući profesore sa Stanforda, Princetona i Harvarda – kako bi trenirali vještačku inteligenciju. Osim akademskih mozgova, Chen angažuje i armiju od preko milion honoraraca iz više od 50 zemalja koji smišljaju pitanja koja mogu zbuniti AI, ocjenjuju njegove odgovore i pišu kriterije za idealne reakcije.

„Iskreno vjerujem da je ono što mi radimo ključno za sve AI modele. Bez nas, AGI (opšta vještačka inteligencija) se jednostavno neće dogoditi,“ kaže Chen. „A ja želim da se to desi.“

Diskretni genije iz Floride

Iako je jedan od najuspješnijih preduzetnika u tehnološkom sektoru, Chen je donedavno svjesno izbjegavao pažnju javnosti. Rođen u malom gradu Crystal River na obali Floride, poznatom po lamantinima i penzionerima, ne po milijarderima, Chen je odrastao pomažući roditeljima u njihovom kinesko-tajlandsko-američkom restoranu.

Njegova strast bila je jezik i matematika. „Oduvijek me zanimala matematička osnova jezika,“ kaže. Naučio je francuski, španski i mandarinski, a u djetinjstvu je sanjao da govori 20 jezika. Matematiku je ozbiljnije zavolio kad je primijetio ponavljajuće obrasce u brojevima – posebno broj tri – u prirodi i svakodnevnom životu.

Dobio je punu stipendiju za elitnu srednju školu Choate u Konektikatu, a zatim upisao MIT, gdje je studirao matematiku i osnovao lingvističko društvo. Spavao je po „polifaznom“ rasporedu – npr. 30 minuta svakih 6 sati – kako bi maksimalno iskoristio dan.

Nakon prakse u hedge fondu Petera Thiela, nikada se nije vratio na MIT – završio je obavezne predmete, podnio zahtjev i dvije godine kasnije dobio diplomu. Zatim su uslijedili poslovi u Twitteru, Googleu i Facebooku, gdje je radio na algoritmima preporuka i moderaciji sadržaja. U svakom poslu ga je mučio isti problem: teško je doći do kvalitetno označenih podataka u velikom obimu.

Rješenje? Napustiti posao i osnovati vlastitu firmu.

Guerin Blask For Forbes

Od bloga do milijardi

Chen je Surge pokrenuo iz vlastite ušteđevine – nekoliko miliona dolara koje je zaradio u Big Techu. „Jedan od razloga što smo sve sami finansirali jeste što mrzim statusne igre Silicijumske doline,“ kaže Chen. Tipične VC-backed startupe vidi kao „šeme za brzo bogaćenje“ koje vode do prekomjernog zapošljavanja i neodrživih poslovnih modela.

Za razliku od konkurencije, Surge je odmah bio profitabilan i broji svega 250 zaposlenih (uključujući honorarce i konsultante). Njihov glavni konkurent, Scale AI, ima četiri puta više zaposlenih, a manji prihod.

U 2024. godini, Surge je ostvario prihod od 1,2 milijarde dolara, s klijentima kao što su Google, Meta, Microsoft, te AI laboratorije poput Anthropic i Mistral. Procijenjena vrijednost kompanije je 24 milijarde dolara, a Chen posjeduje oko 75% udjela – što ga čini vlasnikom bogatstva od 18 milijardi dolara i najmlađim članom Forbesove liste 400 najbogatijih Amerikanaca, sa samo 37 godina.

Ljudi, a ne roboti

Za Chena, kvalitet podataka je sve. Ne želi da AI treniraju ljudi koji „ne razumiju kontekst“, kao što se često dešavalo u prošlim generacijama označavanja. Tako npr. radnik koji ne zna šta znači „Let’s go Brandon!“ mogao bi ga pogrešno ocijeniti kao pozitivan komentar.

Zato Surge angažuje stručnjake – lingviste, profesore, akademike – koji kroz specifične zadatke uče AI nijansama jezika, kulture i konteksta. Neki od zadataka uključuju navođenje AI modela da pogriješi, a zatim pisanje ispravnog odgovora.

Za razliku od konkurencije, Chen ne koristi tradicionalni marketing. Prve klijente dobio je preko svog bloga o data scienceu, koji vodi više od decenije. Surge se reklamira direktno stručnjacima u firmama, računajući da će oni prepoznati kvalitet. Firma svoje usluge naplaćuje i do deset puta više od konkurenata.

Tajnovit, ali temeljit

Surge ne otkriva kako odabire radnike, kako se podaci prikupljaju niti kako se vrši anotacija. Klijenti jednostavno dobiju link sa datasetom. Ipak, firma koristi sofisticirane metode za provjeru kvaliteta, uključujući skrivene testove i algoritme koji procjenjuju i optimizuju performanse anotatora.

Zašto je sve tako zatvoreno? „Nismo imali vremena da pričamo javno o svom radu,“ kaže Chen, dodajući da je većina saradnji pokrivena strogo povjerljivim NDA ugovorima. Radnici se angažuju putem firme DataAnnotation Tech, čije oglase ne povezuju direktno sa Surgeom. Plata ide od 20 do preko 40 dolara po satu.

Pravne i tržišne prijetnje

Chen vjeruje da će ljudi ostati ključni za razvoj AI modela. Ipak, sve veći trend u industriji su „sintetički podaci“, koje AI sam generiše i označava. Surge koristi model „čovjek-u-petlji“, gdje ljudi provjeravaju i koriguju automatski generisane odgovore.

Međutim, konkurencija dobija milijarde dolara investicija i sve je veći pritisak na cijene. Neki od najvećih klijenata, uključujući OpenAI i Cohere, već su napustili Surge. Firma se suočava i s tužbom u Kaliforniji, gdje je optužena za pogrešnu klasifikaciju radnika kao nezavisnih saradnika kako bi izbjegla isplatu beneficija. Chen tvrdi da je tužba neutemeljena.

I dalje u misiji

Chen ne planira da proda firmu, niti da je izvede na berzu. „Zašto bi iko želio IPO? Javne firme su stalno pod pritiskom kratkoročnih rezultata,“ kaže.

Jedan od njegovih kolega to opisuje ovako: „Ako Surge ne bi postojao, šta bi Edwin radio za zabavu? Najvjerovatnije – pravio bi podatke i trenirao AI. To je ono za šta je stvoren. Kao Michael Jordan s loptom.“

Autor, Phoebe Liu, Forbes

