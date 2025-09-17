Karte od 69 eura – Sarajevo dobija direktnu avioliniju za Pariz
Glavni grad BiH bit će povezan direktnom aviolinijom sa još jednom metropolom. Kako je objavio Međunarodni aerodrom Sarajevo, od aprila naredne godine bit će uspostavljena direkta avionska linija između Sarajeva i Pariza. Liniju će obavljati Transavia France, niskobudžetna aviokompanija u okviru grupe Air France-KLM.
Ovo je rezultat, navodi se u saopćenju Sarajevskog aerodroma, višegodišnjih pregovora i strateškog širenja mreže Transavie prema autentičnim i atraktivnim evropskim destinacijama. Ova niskobudžetna aviokompanija prvi put ulazi na tržište Bosne i Hercegovine. Aviolinija, navode dalje, predstavlja važan iskorak u povezivanju Bosne i Hercegovine s jednim od najvažnijih evropskih i svjetskih centara – francuskom prijestolnicom, te bi trebala otvariti nove mogućnosti za turizam, poslovnu saradnju i kulturnu razmjenu između dvije zemlje.
Karte su dostupne za kupovinu od danas po cijeni već od 69 € po smjeru (cijene se odnose na najnižu dostupnu tarifu i mogu varirati u zavisnosti od datuma putovanja i raspoloživosti), putem zvanične stranice: www.transavia.com. Direktna linija se obavlja na ruti Pariz Orly (ORY) – Sarajevo, a početak aviooperacije je 17. april 2026. godine.
Ovom, direktnom aviolinijom putnici će moći putovati dva puta sedmično, ponedjeljkom i petkom.