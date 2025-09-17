Stjuardese: Decenijama se zna za problem toksičnih isparenja u avionima

Federalna administracija za avijaciju (FAA) malo je uradila na rješavanju rastućeg problema tzv. „fume events“. To su slučajevi kada toksična isparenja iz mlaznih motora dospiju u kabinu aviona, ostavljajući posadu i putnike sa simptomima koji variraju od glavobolja i mučnine do dugotrajnijih neuroloških posljedica sličnih onima kod sportista sa potresom mozga.

Hiljade takvih „fume events“ prijavljene su FAA od 2010. godine. Ponekad su članovi posade i putnici zadobili neurološka oštećenja nalik simptomima potresa mozga, otkrila je istraga Wall Street Journala.

Ovi događaji uglavnom su se dešavali na avionima Airbus A320, a u manjoj mjeri i na avionima Boeing-a.

Agencija priznaje da problem postoji

U saopštenju koje je FAA poslala magazinu Forbes, agencija je istakla svoje „stroge standarde kvaliteta zraka u kabini“. Ali, priznala je da „u rijetkim slučajevima mehanički problemi, poput kvara zaptivke motornog ulja ili ležajeva ventilatora za recirkulaciju, mogu izazvati prodor isparenja u kabinu“. U takvim situacijama aviokompanije su dužne prijaviti incidente, kako bi FAA provela istragu.

FAA je uputila Forbes na svoj informativni list o kvalitetu zraka u kabini. On se poziva na izvještaj iz 2015. u kojem se procjenjuje da se curenje zagađenja iz motora dešava u prosjeku „manje od 33 puta na milion polijetanja aviona“, odnosno 0,0033%.

Međutim, analiza Wall Street Journala, provedena na više od milion prijava FAA tokom jedne decenije, pokazala je da su se ovi incidenti „naglo povećali posljednjih godina“. I da su se u 2024. dešavali devet puta češće nego prije 10 godina.

Izvještaj Los Angeles Times-a iz 2023. otkrio je da su aviokompanije i proizvođači aviona često prepoznavali kontaminaciju zraka uljem i hidrauličnim tečnostima po karakterističnom smradu „prljavih čarapa“ ili „svlačionice“.

Pored zvaničnih prijava aviokompanija, sedam anonimnih bezbjednosnih prijava koje se odnose na smrad „prljavih čarapa“ podneseno je između januara 2023. i maja 2025, prema analizi Forbes na osnovu NASA sistema za izvještavanje o bezbjednosti u avijaciji (ASRS). On omogućava zaposlenima da anonimno prijave incidente bez straha od sankcija.

Sistem protoka vazduha do kabine

Većina komercijalnih aviona koristi tzv. „bleed air“ sistem, gdje se zrak uzima spolja i provodi kroz motor, gdje se zagrijava i pod pritiskom ubacuje u kabinu. Ako neispravna zaptivka motora propusti toksična isparenja, posada i putnici koji udišu zrak u kabini mogu iskusiti različite simptome — od mučnine, glavobolja, vrtoglavice i kognitivnih smetnji, pa sve do hroničnih neuroloških problema, pokazale su brojne studije. I Airbus i Boeing koriste ovaj sistem za većinu velikih putničkih aviona, osim Boeing 737.

Analiza Wall Street Journala pokazala je da je broj incidenata sa isparenjima porastao za 660% između 2016. i 2024. kod kompanija JetBlue Airways i Spirit Airlines, koje uglavnom koriste Airbus avione.

Foto: Shutterstock/photosounds

Dugotrajna analiza

Godinama su proizvođači aviona i aviokompanije umanjivali rizike od udisanja ovih toksičnih isparenja, prema pisanju Journala. FAA je takođe sporo reagovala. Kao odgovor na Zakon o ponovnoj autorizaciji FAA iz 2018, agencija je u decembru 2020. podnijela Kongresu preliminarni izvještaj na 17 strana o „izvodljivosti, efikasnosti i isplativosti certifikacije i ugradnje sistema za procjenu kvaliteta bleed air zraka“.

FAA je procijenila da bi sveobuhvatna studija koštala do 1,4 miliona dolara i trajala do 54 mjeseca. Napomenuli su da proizvođači aviona tvrde kako treba dokazati prihvatljiv odnos troškova i koristi prije nego što FAA uvede obaveznu ugradnju senzora za detekciju zagađenja.

Pokušaj uvođenja zakona

Poslanik John Garamendi (demokrata, Kalifornija) i senator Richard Blumenthal (demokrata, Connecticut) godinama su predlagali zakon o sigurnosti zraka u kabini (Cabin Air Safety Act). Njime bi se uveli senzori u avione i zahtijevale detaljnije istrage incidenata. Pod pritiskom industrije, usvojena je blaža verzija zakona koja nalaže više istraživanja i bolje izvještavanje, ali bez obaveze za senzore.

Prošlog mjeseca, kongresmen Maxwell Frost (demokrata, Florida) ponovo je podnio prijedlog zakona Safe Air on Airplanes Act. Njime bi se aviokompanije obavezale da ugrade filtere u bleed air sisteme na postojećim avionima u roku od sedam godina, te da postepeno ukinu ovu tehnologiju u novim dizajnima. Frostova kancelarija potvrdila je za Forbes da je prijedlog upućen Odboru za saobraćaj i infrastrukturu na razmatranje.

Profit ispred bezbjednosti

„Već decenijama znamo da bleed air sistemi mogu ubacivati toksične hemikalije i goriva u kabinu, trujući zrak za sve putnike“, izjavila je Sara Nelson, predsjednica Udruženja stjuardesa (AFA). Ono predstavlja više od 55.000 članova posada u 20 aviokompanija. „Umjesto da sprovedu jednostavne izmjene radi naše zaštite, proizvođači i aviokompanije stavili su korporativni profit ispred sigurnosti.“

Iako posade nisu obavezne da prijave svaki incident sa isparenjima FAA, neki od sedam anonimnih slučajeva koje je Forbes pregledao završili su prinudnim slijetanjem. Ili, ako avion nije poletio, evakuacijom putnika. Na primjer, u aprilu 2025. pilot je zatražio prioritetno slijetanje nakon što je osjetio „miris prljavih, ustajalih čarapa iz teretane, praćen mirisom sagorjele gume sa primesama paljevine elektrike“ i postao „trenutno ošamućen, uz iritaciju grla“.

U maju 2024. stjuardesa je prijavila „veoma jak i prepoznatljiv miris zavoja ili prljavih čarapa“. Iskusila je „suzenje očiju, začepljen nos i stezanje u grudima“. Nakon toga je potražila medicinsku pomoć. U aprilu 2024. stjuardesa je prijavila „miris prljavih čarapa iz svlačionice“ tokom ukrcavanja. To je dovelo do evakuacije putnika i odlaganja leta.

Suzanne Rowan Kelleher, novinarka Forbes