Otvara li se novo poglavlje u proizvodnji procesora:”Kina nalaže domaćim tehnološkim firmama da prestanu kupovati Nvidijine AI čipove”

Samo dan nakon što je objavljeno da najnoviji čip za vještačku inteligenciju prilagođen kineskom tržištu kompanije Nvidia RTX6000D, nailazi na mlaku potražnju, Kina je naložila tehnološkim firmama da prestanu kupovati Nvidijine AI čipove. Prema izvještaju Financial Timesa, naredba kineskog regulatora interneta da se zaustavi kupovina Nvidia čipova za umjetnu inteligenciju i otkažu postojeće narudžbe, može se posmatrati kao dio šireg napora Kine da smanji zavisnost od američke tehnologije na svom tržištu.

Prema izvorima upoznatim s nabavkama čip se smatra preskupim u odnosu na ono što nudi. Testiranja su pokazala da je slabiji od starijeg modela RTX5090 – čipa kojeg su SAD zabranile u Kini, ali je i dalje dostupan preko sivih tržišnih kanala i to cijeni manjoj od polovine RTX6000D-a (oko 50.000 juana ili 7.000 dolara).

Sva tri čipa slabije verzije

Kineski giganti, javlja Reuters, poput Alibabe, Tencenta i ByteDanca, čekaju pojašnjenje hoće li njihove narudžbe za H20 čip biti obrađene. (H20 je jedan od Nvidia-inih čipova za umjetnu inteligenciju posebno prilagođen kineskom tržištu, razvijen kao oslabljena verzija modela koji se prodaje izvan Kine, u skladu s američkim izvozničkim ograničenjima. H20 koristi stariju Hopper arhitekturu, dok noviji RTX6000D i B30A koriste Blackwell arhitekturu). SAD je u julu ponovo odobrio prodaju H20, ali isporuke još nisu počele. Kompanije se također nadaju da će Nvidia-in B30 značajno snažniji čip od H20 dobiti odobrenje Washingtona.

Sva tri čipa su namjerno oslabljene verzije modela koji se prodaju izvan Kine, u skladu s američkim izvozničkim ograničenjima kojima Washington želi usporiti kineski tehnološki napredak i zadržati dominaciju u razvoju AI-ja.

Slaba potražnja za RTX6000D negira prošlomjesečne prognoze analitičara kada je JPMorgan predvidio proizvodnju 1,5 miliona jedinica u drugoj polovini godine, a Morgan Stanley još optimističnije procijenio kako Nvidia ima dva miliona RTX6000D u pripremi.

Nvidia CEO Jensen Huang, Foto: Reuters/Kent Nishimura

Podsticanje domaćih firmi da pređu na lokalne alternative

Iako je Nvidia ove sedmice počela isporuke, tržište je neizvjesno i još je rano zaključiti šta će se na njemu dešavati. Portparol kompanije je izjavio: „Tržište je konkurentno – nudimo najbolje proizvode koje možemo“, prenosi Reuters.

Pristup naprednim AI čipovima u Kini postao je prijelomna tačka trgovinskih napetosti SAD-a i Kine. Washington je nedavno ublažio neka izvozna ograničenja, a Peking sve više potiče domaće firme da pređu na lokalne alternative. Međutim, Nvidia i dalje ostaje dobavljač koji se preferira.

Neke od najpoznatijih domaćih alternativa su: Huawei razvija AI čipove serije Ascend koji se koriste za treniranje i inferenciju AI modela. Iz tvornice Alibaba T-Head izašli su napredni čipovi PPUs (Processing-in-Package Units), koji konkuriraju Nvidia H20 čipovima. Enflame Technology je specijalizirana za razvoj GPGPU čipova za AI i cloud computing i još nekoliko drugih.