Pogledajte bizarne AI video snimke koji imaju milijarde pregleda: Putin izlazi s Melanijom Zelensky minira Trumpov toalet

Nasilni slepstik video snimci koji glorifikuju diktatore i ismijavaju Donalda Trumpa eksplodirali su u popularnosti na YouTube-u ove godine. Postali su najgledaniji politički sadržaj u 2025.

Jedan od trenutno najgledanijih političkih video snimaka na YouTubeu prikazuje AI-generiranog Vladimira Putina i Alija Khameneija koji puštaju čopor pseudo-crtanih medvjeda na Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahua, nakon što Trump i Netanyahu izbace Khameneija iz aviona. Video ima više od 20 miliona pregleda, skoro 150.000 lajkova i povremeno prikazuje programske reklame za ketamin, rješenja za “zapuštenu stolicu” i “prvi masovno proizvedeni egzoskelet na svijetu”.

Ovaj video je samo jedan od hiljada koje objavljuje grupa YouTube naloga. Postavljaju kratke, Tom-and-Jerry-stil AI-generirane skečeve u kojima su svjetski lideri prikazani u ponižavajuće apsurdnim scenarijima. Doseg ovih videa je zapanjujući. Od kada su se pojavili ranije ove godine, skupili su više od 2,2 milijarde pregleda. (Za poređenje, zvanični YouTube kanal Bijele kuće od pokretanja 2006. ima 88 miliona pregleda. “The Daily Show” na Comedy Centralu ima 4,4 milijarde ukupnih pregleda u posljednjih devet godina.)

U mnogim skečevima, Putin, Khamenei i Kim Jong Un prikazani su kao prevaranti koji zbijaju šale. Zarobljavaju ili ubijaju Trumpa i Netanyahua. Putin više puta izlazi s Melanijom Trump. Lideri međusobno polijevaju jedni druge uljem. A trojica diktatora zarobljavaju Trumpa u raznim rupama u zemlji. Ostale česte teme uključuju napade divljih životinja, lidere kako testerama i sjekirama uništavaju naftovode i vozila napravljena od voća. Neki od upečatljivih primjera: Volodymyr Zelensky postavlja eksploziv u Trumpov WC (s očekivanim ishodom). J.D. Vance obučen kao sobar poslužuje Trumpu McDonald’s dok Putin, Kim i Khamenei spaljuju američku zastavu. Putin puca strijelom u Netanyahua s tijelom orla, jašući medvjeda kako bi spasio Khameneija iz orlovih kandži (nakon čega Putin i Khamenei pojedu orla). Upadljivo malo Xi Jinpinga.

Uz snimke smijeha u stilu Alvin and the Chipmunks, muziku iz “Curb Your Enthusiasm” i druge komične efekte, stil videa podsjeća na miks “The Three Stooges” i “The Itchy and Scratchy Show”. Čak i kada rezultira atentatima na lidere. Nalozi koji objavljuju ove video snimke tvrde da su oni “samo za zabavu” i da im “nije namjera uvrijediti bilo koga”. Forbes nije uspio doći do kreatora ovih naloga radi komentara.

U akciji uglavnom nedostaje kineski autokrata Xi Jinping, koji se pojavljuje samo u nekoliko videa. U jednom mu Trump glanca cipele. U drugom se Xi nekontrolirano smije dok čita Trumpovu knjigu The Art of the Deal.

Prema podacima analitičke kompanije Zelf, osam od 10 najgledanijih YouTube videa o Trumpu u 2025. dolazi iz ovog seta naloga. Najveći među njima, pod nazivom Make AI Great Again, postao je viralan još u travnju. Tada je objavio video snimke u kojima su američki zvaničnici prikazani kao radnici u radionicama za proizvodnju odjeće, kao odgovor na Trumpovu objavu o agresivnim carinama protiv Kine. Ti snimci su prethodno kružili kineskim društvenim mrežama. Zatim su ih pojačali kineski i ruski državni mediji. Nalog Make AI Great Again se hvali da ga je “zvanično priznala Bijela kuća”. Kao dokaz navodi video iz travnja u kome je portparolka Bijele kuće Karoline Leavitt upitana o ovim snimcima. Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev za komentar.

Geopolitički motivi za pojavu videa?

Od tada, ovi nalozi nastavljaju dominirati YouTube diskursom. Njihovi video snimci ismijavaju i indijskog premijera Narendru Modija, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i direktora Tesle Elona Muska, između ostalih. Nalog Global Presidents, čiji su video snimci skupili više od 660 miliona pregleda od pokretanja u lipnju, producirao je i set videa u kojima se pojavljuje proruski autokrata Ibrahim Traoré iz Burkine Faso. On je izvršio državni udar 2022. i od tada pomjerio savezničke odnose zemlje s Europe ka Rusiji i Kini.

Bret Schafer, viši saradnik koji proučava medije i digitalne dezinformacije u organizaciji Alliance for Securing Democracy, kaže da izbor Traoréa kao teme — zajedno s općim odsustvom Xija — može ukazivati da su kreatori videa imali geopolitičke, a ne samo financijske motive. Traoré nije prepoznatljivo ime na najvećim YouTube tržištima, pa ne bi bio prirodan izbor za privlačenje pregleda. Ali i Kina i Rusija posljednjih godina intenzivno ulažu u propagandu širom Zapadne Afrike.

Schafer je također primijetio da je nalog Global Presidents objavio i video snimke koji prikazuju vojnu paradu u Pekingu, i Nicolása Madura iz Venezuele kako hvali kineske telefone. To su teme koje su bile popularne u kineskim državnim medijima.

Ne krše pravila, malo uklanjanja

Neki nalozi, izgleda, imaju drugačije motive. Make AI Great Again je isticao kineske državne stavove. Nalog Hatim’s Shorts objavljivao je balkanske plesove i pregovore između Armenije i Azerbejdžana. Schafer je rekao da ti nalozi djeluju strano — “nisu djelovali kao nešto što bi uradio Amerikanac”. Primijetio je da bi ljudi iza njih mogli biti motivirani i politički i financijski. “Preplitanje motiva ne bi bilo neobično”, rekao je.

Video snimci ne krše YouTube politiku, jer su jasno označeni kao AI-generirana fikcija. YouTube redovno uklanja koordinirane kampanje utjecaja koje podržavaju kineska i ruska vlada, ali portparol Jack Malon rekao je da kompanija u ovom slučaju nije pronašla dokaze o koordiniranoj aktivnosti. Ipak, uklonjen je jedan nalog — Cage Carnage. On je imao 119 miliona pregleda. Vodila ga je osoba čiji je prethodni YouTube nalog već bio suspendiran.

Širenje na TikTok i Instagram

Mnogi od video snimaka dijeljenih na YouTubeu proširili su se i na druge platforme. Na TikToku, nalozi koji preslikavaju Make AI Great Again i Global Presidents skupili su skoro 150 miliona pregleda. Paralelni nalozi na Instagram Reels također su dijelili veliki dio istog sadržaja. TikTok nije odgovorio na zahtjev za komentar, dok je Meta odbila komentirati.

YouTube nije odgovorio na pitanja o tome koliko su novca ovi video snimci o “svjetskim liderima” donijeli. Ni kompaniji ni njihovim kreatorima. Također nije odgovorio na pitanja zašto je platforma ove video snimke promovirala tolikom broju ljudi.

Razmjere trenda iznenadile su i Schafera, eksperta za dezinformacije. “Bio sam zaprepašten brojem pregleda”.

Emily Baker-White, novinarka Forbesa