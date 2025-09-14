Biznis iznad života: Indija ekonomski spašava Izrael

Već duboko upletena u izraelski genocid kroz proizvodnju oružja i političku podršku, Indija sada dodatno učvršćuje svoje savezništvo s Izraelom novim trgovinskim sporazumom.

Ranije ove sedmice, Indija je potpisala historijski investicijski sporazum s Izraelom.

Sporazum, poznat kao Bilateralni investicijski sporazum (BIA), ima za cilj jačanje povjerenja među investitorima i olakšavanje poslovanja između dvije zemlje.

Na svečanoj ceremoniji potpisivanja u New Delhiju 8. septembra, izraelski ministar finansija Bezalel Smotrich izjavio je da će ovaj pakt „otvoriti nova vrata za izraelske i indijske investitore, ojačati izraelski izvoz i pružiti poslovnim subjektima na obje strane sigurnost i alate za razvoj u najbrže rastućim tržištima svijeta“.

„Indija je rastuća ekonomska sila, a saradnja predstavlja ogromnu priliku za Izrael.“

Vlada Indije u svojoj izjavi navodi da sporazum odražava „zajedničku posvećenost obje države ka unapređenju ekonomske saradnje i stvaranju otpornijeg investicijskog okruženja“.

Pojednostavljeno rečeno – riječ je o sporazumu koji dugoročno veže ekonomije Indije i Izraela.

REUTERS/Amir Cohen

Prvi ovakav sporazum Indije s jednom „zapadnom“ zemljom

Ovo je prvi sporazum takve vrste koji Indija potpisuje s nekom članicom OECD-a, te se smatra temeljem za eventualni sporazum o slobodnoj trgovini između ove dvije zemlje.

Iako je očigledno da se radi o novcu i ekonomskoj sigurnosti, značajan cilj ovog sporazuma čini i zaštita investicija indijskog milijardera Gautama Adanija u izraelskoj luci Haifa, kao i pokušaj da se održi na životu Indijsko-srednjoistočni ekonomski koridor (IMEC) – planirani trgovački pravac podržan od strane SAD-a, zamišljen kao alternativa kineskoj Inicijativi Pojas i put.

Međutim, otkako je Izrael počeo genocid u Gazi, realizacija IMEC-a suočena je s brojnim preprekama.

U tom kontekstu, trenutak potpisivanja sporazuma između Indije i Izraela jasno pokazuje da se ne radi samo o ekonomiji – već i o političkoj poruci, diplomatiji i projekciji moći.

Investicije usred genocida

Od oktobra 2023. godine, Izrael je ubio, ranio ili unakazio oko 200.000 ljudi u Gazi. Skoro dva miliona ljudi živi u gladi izazvanoj izraelskom blokadom i opsadom.

Milioni ljudi širom svijeta protestvovali su protiv ovih zločina. Nekoliko vlada podnijelo je tužbe za genocid protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ). Druge su uvele embargo na oružje – poput Kolumbije, koja je obustavila izvoz uglja u Izrael.

Stotine civila trenutno su na brodovima koji pokušavaju dostaviti humanitarnu pomoć Gazi.

U takvom kontekstu, primanje izraelskog ministra finansija, jednog od najmoćnijih ljudi izraelske politike, te potpisivanje ekonomskog sporazuma s njegovom zemljom, predstavlja ne samo podršku, već i formalno vezivanje Indije za Izraelovu političku i ekonomsku sudbinu.

Posebno je zapanjujuće što je riječ o Smotrichu, izraelskom zvaničniku koji je zabranjen u pet zapadnih zemalja zbog podsticanja nasilja nad Palestincima i protiv kojeg je već pripremljen nalog za hapšenje pred Međunarodnim krivičnim sudom (ICC) u Hagu.

REUTERS/Amir Cohen

Indija staje uz izolirani Izrael

Dok se Izrael suočava sa sve većom izolacijom u Evropi, Indija preuzima ulogu oslonca, nudeći mu političku podršku i ekonomsku sigurnost. Ovo učvršćuje višegodišnje veze Indije i Izraela, posebno tokom genocida.

Ekonomske i kulturne veze nisu prekinute – naprotiv, Indija nadomješta nedostatak radne snage u Izraelu nakon što su Palestinci izgubili radne dozvole, univerziteti potpisuju nove sporazume o saradnji, a indijski mediji nastavljaju s prikrivanjem izraelskih zločina.

‘Nacionalni interes’ ispred ljudskih prava

Indija već više od desetljeća važi za najvećeg kupca izraelskog oružja, a genocid u Gazi nije promijenio taj trend.

U protekle dvije godine, dvije zemlje su potpisale sporazume u oblastima vodne tehnologije, sajber sigurnosti i poljoprivrede – industrije koje Izrael razvija na temelju okupacije Palestine.

U 2024. godini, trgovina između dvije zemlje iznosila je oko 4 milijarde dolara godišnje, s oko 800 miliona dolara direktnih investicija, najviše u vojni sektor.

Od oktobra 2023, indijske firme šalju borbene dronove, rakete i eksplozive kako bi obnovile zalihe izraelske vojske.

Krajem 2024, Middle East Eye je otkrio da je AI oružani sistem koji izraelska vojska koristi u Gazi zajednički proizveden od strane izraelske i indijske firme.

Na kritike zbog saradnje u vojnoj industriji, indijsko Ministarstvo vanjskih poslova je odgovorilo da su svi izvozi vođeni nacionalnim interesom.

„Gdje je riječ o Izraelu, riječ je o zemlji s kojom imamo snažnu saradnju u oblasti nacionalne sigurnosti. Izrael je stajao uz nas u trenucima kada je naša sigurnost bila ugrožena“, rekao je šef diplomatije Subrahmanyam Jaishankar.

Kada je riječ o nalozima za hapšenje Netanyahua i Gallanta koje je izdao ICC, Jaishankar je izjavio da, s obzirom na to da Indija nije potpisnica tog suda, neće zauzimati formalni stav.

REUTERS/Stringer

Ideološko bratstvo: Hindutva i cionizam

Obje države – Indija i Izrael – dijele supremacističke ideologije: Hindutvu i cionizam.

To se vidi u izraelskim naseljima samo za Jevreje na okupiranoj Zapadnoj obali i nasilnim pokušajima naseljavanja Hindu zajednica u okupiranom Kašmiru.

Vidljivo je i u zakonima koji diskriminiraju na osnovu vjere – kao što je Izraelski zakon o povratku ili Zakon o nacionalnoj državi, te Indijski zakon o državljanstvu (CAA) koji pogoduje Hindusima.

Autokratske tendencije prisutne su i u masovnom nadzoru građana, zloupotrebi antiterorističkih zakona, te nasilju oružanih snaga nad civilima.

U Kašmiru, indijska država koristi nadzorne kamere, doušnike i kućne preglede kako bi ugušila bilo kakvu slobodu izražavanja.

Kao i u Izraelu, pokušaji demografskih promjena uključuju rušenje domova, oduzimanje prava i napade na vjerske objekte.

Ovim sporazumom, veza između Indije i Izraela je institucionalizirana. Sporazum poručuje investitorima i globalnim akterima: Indija nema problem da posluje sa državom koja provodi genocid.

Za sve one koji se zalažu za ljudska prava, demokratiju i pravdu, ono što su svjedočili jeste – lider tzv. Globalnog juga izabrao je trgovinu, oružje i ideologiju iznad života Palestinaca. Za ostatak svijeta, ova poruka je jasna.

