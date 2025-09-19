Kome dajete svoje podatke? ExpressVPN pod kontrolom firme koja finansira izraelsku vojsku

Korisnici ExpressVPN-a pozivaju na bojkot nakon što su se pojavili izvještaji o vlasništvu nad kompanijom povezanoj s izraelskom sajber sigurnosnom industrijom.

Korisnici društvenih mreža masovno pozivaju na otkazivanje pretplata na ExpressVPN nakon što je otkriveno da je ovaj popularni servis za zaštitu privatnosti u vlasništvu sajber sigurnosne firme koja ima veze s Izraelom.

Još 2021. godine, The Times of Israel je izvijestio da je Kape Technologies, britansko-izraelska kompanija za digitalnu sigurnost, kupila ExpressVPN, jednog od najvećih svjetskih provajdera virtualnih privatnih mreža (VPN), za gotovo milijardu dolara.

Pozivi na bojkot dodatno su ojačali kada su korisnici društvenih mreža počeli dijeliti informacije o izraelskom milijarderu Teddyju Sagiju, vlasniku Kape Technologies. Mnogi su isticali da je, prema pisanju The Jerusalem Posta, Sagi 2023. godine donirao milion dolara za prevoz izraelskih vojnika tokom rata u Gazi.

Iako su pozivi na bojkot prisutni još od preuzimanja kompanije, sada su znatno rašireniji, posebno zbog aktuelnog izraelskog genocida nad Palestincima u Gazi.

Zašto je ovo važno?

VPN (virtualna privatna mreža) je alat koji šifrira internet saobraćaj i skriva identitet korisnika preusmjeravanjem konekcije kroz sigurne servere. VPN-ovi se koriste radi zaštite privatnosti, anonimnosti i zaobilaženja cenzure, zbog čega je njihovo vlasništvo izuzetno osjetljivo pitanje među zagovornicima digitalne privatnosti.

Kape Technologies, osnovan u Londonu 2010. godine, prethodno je kupio i druge VPN servise poput CyberGhost, ZenMate i Private Internet Access.

Međutim, otkako je otkriveno izraelsko vlasništvo, društvene mreže preplavili su pozivi na brisanje aplikacije i bojkot:

“Učini sebi uslugu i izbriši ExpressVPN. Ne želiš da Izrael ima tvoje podatke,” napisao je jedan korisnik.

“Molim vas da se odjavite s ExpressVPN-a i obavijestite sve koje znate da ga koriste. Bojkotujte, izolujte, izbacite iz porodice čovječanstva,” stoji u drugoj objavi.

Dijele se i liste VPN-ova u vlasništvu izraelskih firmi, uz upozorenja da se ne koriste servisi koji finansijski podržavaju izraelske interese.

Privatnost i politika: nerazdvojiva veza

Ova kontroverza ističe sve dublju povezanost između digitalne privatnosti i geopolitike. Za mnoge korisnike, naročito usred izraelskog genocida u Gazi, ideja da lični podaci budu u rukama izraelske kompanije postaje neprihvatljiva.

Izrael je već godinama na udaru kritika zbog svoje sajber industrije – od skandala sa špijunskim softverom Pegasus koji se koristio za nadgledanje novinara i političara, do primjene tehnologije prepoznavanja lica za održavanje aparthejda nad Palestincima.

Jedna popularna objava na mreži X (bivši Twitter) glasi:

“Većinu VPN-ova posjeduju Izraelci. Budite oprezni. Istražite prije nego što instalirate.”

Mnogi korisnici ističu da bojkot nije samo pitanje sigurnosti, već i moralni stav:

“Vrijeme je da bojkotujemo ExpressVPN. Iz moralnih i sigurnosnih razloga,” napisao je jedan korisnik.

“Ko želi bojkotovati izraelske firme, treba da promovišemo i buycott (kupovinu etičnih alternativa). Ovo nije samo rat na terenu – vodimo i rat na internetu,” naveo je drugi.

Ovakvi pozivi dio su šire digitalne solidarnosti koja je ojačala nakon početka izraelskog genocida u Gazi u oktobru 2023. godine. Sve više korisnika preispituje vlasničke strukture internetskih servisa koje koriste svakodnevno.

Poruke poput “ExpressVPN podržava genocid. Bojkotuj genocid” i “Bojkot! Izraelska firma koja podržava genocid” kruže mrežama i pozivaju na hitnu akciju.

