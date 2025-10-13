Kineski tim razvio egzoskelet koji pomaže povrijeđenim psima da ponovo prohodaju

Novi kineski egzoskelet za pse, po imenu Repawse, obećava da će promijeniti način na koji se pristupa rehabilitaciji kućnih ljubimaca.

Razvijen je u Hangzhou i djelo je dizajnerice Leijing Zhou i njenog tima. Nju su inspirisali novinarski članci o protezama za životinje, ali i lična iskustva sa povrijeđenim ljubimcima. Tako je nastao Repawse, uređaj koji koristi senzore koji prate mišićne signale zdravih, prednjih nogu pasa, kako bi predvidjeli i pomogli pokrete povrijeđenih, zadnjih nogu.

Svaki egzoskelet se izrađuje po mjeri, uz pomoć 3D štampe i preciznog skeniranja tijela, a cilj je da se životinjama omogući prirodan hod i efikasna rehabilitacija. Uređaji koji već postoje, uglavnom su fokusirani na mobilnost ljubimaca, a ne na pravu rehabilitaciju. Taj pristup se mijenja pojavom Repawese uređaja koji je osvojio nagradu Asian Design Awards 2025.

„Prepoznala sam širu društvenu potrebu da se humane i inteligentne rehabilitacione tehnologije, razvijene za ljudsku medicinu, primjene i u njezi kućnih ljubimaca, čime se unapređuje dobrobit životinja“, rekla je dizajnerka, prenosi Asian Design Awards.

Foto: JLPPA / Bestimage / Profimedia

Kako uređaj funkcioniše

Egzoskelet za pse zasnovan je na kontroli pomoću površinskih elektromiografskih signala (sEMG). Uređaj prikuplja sEMG signale iz zdrave, prednje noge, a sistem, u realnom vremenu, pokreće mehanizme zadnje noge kako bi sinhronizovao hod.

To praktično znači da, kada pas hoda, senzori detektuju mišićne signale zdravih nogu. Ti signali se potom obrađuju kako bi se predvidjela namjera pokreta oštećene noge, a zatim se mehanizmi pokreta aktiviraju.

Egzoskelet je precizan pri pružanju asistencije u pokretima kod pasa invalida i ova asistencija efikasno pomaže kod rehabilitacije pasa.

Od čega je egzoskelet izgrađen

Materijali od kojih se ovaj egzoskelet za pse sastoji su pažljivo birani. Strukturni okvir čini aluminijumska legura. Postava je od meke memorijske pjene, dok su đonovi od protivklizne gume i obezbjeđuju čvrstoću, udobnost i sigurnost. Uređaj napaja punjiva litijumska baterija.

Repaws osvojio nagradu Asian Design Awards 2025., Foto: adesignaward

Brojni izazovi

Razvoj projekta uključivao je prevazilaženje različitih izazova, naročito u tumačenju mišićnih signala životinja. Dizajnerski tim je sproveo opsežna terenska istraživanja kako bi se poboljšala preciznost predviđanja.

„Glavni izazov bio je precizno tumačenje namjere životinje putem mišićnih signala, uz malo postojećih primjera ili standarda. Historijski, invalidni kućni ljubimci imali su ograničena i neudobna pomoćna rješenja. Tehnološki, kreiranje laganih, ali čvrstih aktuatora i osiguranje udobnosti zahtijevalo je opsežna istraživanja materijala, inovativni mehanički dizajn i iterativno prototipiranje sa pravim životinjama“, stoji na sajtu Asian Design Awards.

Projekat je započet 2023. godine u Hangzhou i završen je u martu 2025. godine.

Specifikacije

Dimenzije 220mm x 200mm x 540mm Materijali aluminijumska legura, postava od meke memorijske pjene, gumeni đonovi Tehnologija senzori površinskog EMG-a, linearni aktuatori, kontrola zasnovana na mikrokontroleru Izvor napajanja punjiva litijumska baterija 5000mAh

Hristina Kovačević, Forbes Srbija