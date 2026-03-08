Najbolje ženske patike za hodanje, po izboru Forbesa

Dobar par patika za hodanje trebao bi biti izdržljiviji od običnih. Kako bismo pronašli najbolje patike za hodanje za žene, konsultovali smo se sa certificiranim podijatrom, ortopedskim hirurgom i certificiranim trenerom. Testirali smo devet kandidatkinja tokom mjesec dana na različitim terenima. Nakon pažljivog razmatranja, odlučili smo da je Brooks Ghost 17 najbolji izbor. Pruža dobru potporu, blago je čvrst i prozračan. Ukupno smo odabrali šest opcija koje zadovoljavaju različite potrebe, što olakšava pronalaženje modela koji dobro izgleda i udoban je za nošenje.

Naša najbolja preporuka

Najbolje ženske patike za hodanje ukupno: Brooks Ghost 17

Brooks Ghost 17 Najlakše ženske patike za hodanje: On Cloud 6

On Cloud 6 Najudobnije patike sa jastučićima: Hoka Clifton 10

Hoka Clifton 10 Patike s najvećom podrškom: Sorel Kinetic Impact II

Sorel Kinetic Impact II Patike za hodanje s potporom za svod stopala: New Balance Fresh Foam X 1080v14

New Balance Fresh Foam X 1080v14 Najudobnije ženske patike za hodanje: Brooks Glycerin Max



Najbolje ženske patike za hodanje općenito

Fotografija: Brooks

Najbolje za:

Ozbiljne šetače

Kombiniranje različitih aktivnosti i sportova

Ljudi koji su dugo na nogama

Preskočite ako:

Želite veoma mekane, plišane patike

Brooks Ghost 17 dobija visoke ocjene i mjesto na vrhu ove liste zbog svoje kombinacije potpore, prozračnosti i dinamične udobnosti. Od mrežastog gornjeg dijela, preko stabilnog đona, do širokog izbora boja i širina, Brooks je pokrio sve bitne karakteristike prilikom unapređenja ovog klasičnog modela.

Glavna prednost Ghost 17 modela je u srednjem đonu, koji sadrži karakterističnu DNA Loft v3 pjenu s dušikom. Iako je nešto čvršći od mekih pjena na koje smo navikli posljednjih godina, pruža osjećaj strukture i potpore, što je naš tester posebno cijenio na dužim šetnjama. Tehnički gledano, u ovom Ghost modelu ima više pjene nego u prethodnom, ali dodatna potpora se ne osjeća teže. Težine od 250 grama po cipeli, i dalje su lagane i spremne za upotrebu.

Foto: Cam Vigliotta za Forbes

Gornji dio je redizajniran da bude strukturiraniji, ali je sličan prethodnom modelu Ghost 16. To nije loša stvar – prozračna mrežica sprječava pregrijavanje stopala, dok dodatno ublažavanje u peti i prednjem dijelu stopala čini pristajanje udobnijim, što je korisno ako stojite satima. Vrijedi napomenuti da je dio za prste malo uzak, pa ćete možda morati odabrati širu veličinu ako imate ravna stopala ili potražiti model s anatomski oblikovanim prstima. Inače, naš tester je primijetio da gornji dio dobro pristaje sa strane i preko stopala te da nije bilo žuljeva ili nelagode pri hodanju.

Sveukupno, srednji đon, gornji dio i stabilan đon čine Ghost 17 zaista odličnom cipelom za hodanje. Iako je čvršća od nekih drugih opcija u ovom vodiču, gušća podrška je stabilnija i udobnija na dužim trčanjima. Posebno je korisna za trčanje.

Najlakše ženske patike za hodanje

Fotografija: On

Najbolje za:

Dugotrajnu udobnost zahvaljujući prozračnom gornjem dijelu

Moderan dizajn koji se može nositi ležerno ili elegantno

Funkcija “stavljanje i skidanje”

Preskočite ako:

Imate široka stopala

Preferirate dodatne jastuke ili imate problema s petom

On Cloud 6 je osnovni sportski model brenda On, a budući da par teži manje od pola kilograma, idealan je za one koji žele izbjeći tešku pjenu i dodatne karakteristike. Ovaj model je također naš izbor za najbolje cipele za hodanje za muškarce, tako da bi mogao biti opcija ako Ghost 17 ne zadovoljava vaše potrebe.

Privlačnost Cloud 6 modela počinje sa Zero-Gravity CloudTec amortizacijom – rebrastim đonom koji izdvaja On tenisice od ostalih brendova. Kada je naš tester otvorio kutiju, bio je zabrinut da je tenisica previsoka. Ali čim je obuo cipele, sve sumnje su nestale. Iako su visoke, podrška je kao hodanje po mekoj prostirci za vježbanje. Oblik luka grli srednji dio stopala i pruža dodatnu podršku. Unutar cipele nalazi se sloj Speedboarda , koji pohranjuje energiju pri kontaktu sa tlom i pomaže u kretanju naprijed. Tester je primijetio blagi efekat odskoka koji olakšava svaki korak.

Fotografija: Alex Garrett za Forbes

Iako CloudTec jastuci i Speedboard sloj nisu novina kod ovog modela, gornji dio jeste. Poboljšan je uložkom za podnožje , što olakšava obuvanje i izuvanje. Nema potrebe za saginjanjem i vezivanjem pertli. Otvor je širi za bolje pristajanje. Tester je primijetio da je srednji dio stopala malo uzak, ali to nije uzrokovalo nikakvu nelagodu.

Konačno, Cloud 6 je jednostavan za hodanje jer kombinira laganu potporu, prozračnost i funkcionalnost obuvanja. Uski srednji đon možda neće pružiti dovoljnu potporu za ravna ili široka stopala, ali ako nosite modele srednje širine ili uske modele evropskih brendova, trebali biste pronaći udobnost u njegovoj jednostavnosti.



Najudobnije patike sa jastučićima

Fotografija: Hoka

Najbolje za:

Udobno hodanje s jastucima

Šira stopala

Oni koji su cijeli dan na nogama.

Preskočite ako:

Želite patike s nižom potpeticom

Imate uska stopala.

Hoka Clifton 10 i dalje blista u našim vodičima za obuću zbog svoje izuzetne svestranosti. Bez obzira da li putujete, trenirate za maraton, hodate ili satima radite na nogama, gotovo da nema ništa što ova patika ne može. Djevojka koja ju je testirala, toliko ju je zavoljela, da nije mogla pronaći nijednu manu. Iako možda nije najbolja patika za svaku priliku, odlična je za većinu, uključujući i hodanje.

Privlačnost Clifton 10 leži u srednjem đonu. Za razliku od mnogih “max” patika koje se osjećaju teško i tromo, Cliftonova kompresijski oblikovana EVA pjena je lagana, elastična i reaktivna. Debljina pjene je značajna – visina đona je 38 mm u peti i 30 mm u prednjem dijelu stopala, ali svaka patika teži nešto više od pola kilograma. Tester je pretpostavio da će cipela biti loše strukturirana zbog svoje male težine, ali testiranje je pokazalo da zapravo pruža veliku potporu. Od laganih šetnji, preko penjanja uzbrdo, do treninga na StairMasteru, patika je uvijek držala korak.

Fotografija: Katie Simpson za Forbes

Pored srednjeg đona, Hoka je u ovoj verziji napravila i male promjene na gornjem dijelu, prilagodivši prednji dio stopala i dodavši mekši, fleksibilniji materijal u petu. Tester je primijetio da dobro pristaje, ali nije toliko uski kao Brooks Glycerin Max. To može biti nedostatak za one s uskim stopalima. Također, novi gornji dio od žakard pletenine je jednako prozračan kao i prethodni. Hoka tvrdi da je nov, ali izgleda, osjeća se i funkcionira slično kao i Clifton 9. Iako je peta mekša, i dalje je strukturirana tako da drži stopalo na mjestu i sprječava neželjeno kretanje pri hodanju.

Clifton 10 ispunjava mnoge kriterije. Iako smo ga testirali kao cipelu za hodanje, također je jedan od naših omiljenih modela za svakodnevni trening trčanja i odlična je cipela za putovanja zbog svoje udobnosti. Za udobnu patiku koja se prilagođava različitim okruženjima i aktivnostima, ovo je odličan izbor. Naša detaljna recenzija Cliftona 10 detaljnije se bavi njegovim performansama.

Patike sa najvećom podrškom za hodanje

Fotografija: Sorel

Najbolje za:

Odlično prianjanje i držanje

Dobra udobnost đona

Moderan i elegantan dizajn

Preskočite ako:

Želite ravni đon

Više volite tradicionalni izgled patika

Sorel Kinetic Impact II izgleda drugačije, ali je iznenađujuće svestrana cipela s dinamičnom potporom za svakodnevno nošenje i zahtjevne aktivnosti. Kombinujući udobno pristajanje i potporu, njen najistaknutiji detalj je “valoviti” rub, koji je Sorel dizajnirao kako bi poboljšao prianjanje na klizavim površinama, a istovremeno smanjio pritisak na stopala.

Što se tiče performansi, mekani srednji đon i fleksibilno gornjište olakšavaju nošenje tokom cijelog dana. Naš tester iz Floride je smatrao da je mrežasti materijal udoban i da može održati stopala hladnim i suhim. Iako je konstrukcija nešto teža u poređenju s drugim preporukama, dodatna težina zapravo daje osjećaj stabilnosti i čvrstoće.

Najveća mana je stil Kinetic Impacta II koji je polarizirajući. Od valovitog ruba do pertli koje se spuštaju sa strane, estetika ove patike se ističe od ostalih koje smo testirali. I ne sviđa se svima takva jedinstvenost kod cipela za hodanje. Ali ako vam se sviđa ili ste neodlučni, njena podrška nadoknađuje sve sumnje u njen izgled.

Patike za hodanje s potporom za svod stopala

Fotografija: New Balance

Najbolje za:

One sa niskim svodovima stopala ili ravnim stopalima

Reaktivno, elastično hodanje

Stabilnost na neravnom terenu

Preskočite ako:

Želite patike koje su niske pri tlu

New Balance Fresh Foam X 1080v14 koristi oblikovani pjenasti srednji đon koji pomaže u pokretanju stopala naprijed sa svakim korakom, čineći čak i jednostavne pokrete (poput hodanja) glađim i efikasnijim. Također, srednji đon pruža stabilnu potporu zahvaljujući dodatnoj amortizaciji i spuštanju pete od 6 mm. Smanjuje pritisak i drži stopalo u prirodnijem položaju. U kombinaciji s novim gornjim dijelom od trostruke žakard mreže , koji je naš tester smatrao izuzetno prozračnim, dobijate tenisicu koja je lagana, prozračna i reaktivna, odlična za duge šetnje i svakodnevno nošenje.

Fotografija: Alex Garrett za Forbes

Kao i nekoliko drugih patika u ovom vodiču, Fresh Foam X 1080v14 je zapravo model za trčanje, tako da se lako može preći na brži tempo hodanja. Također je tehnički neutralna patika. To znači da New Balance nije dodao dodatnu podršku za ljude koji imaju prekomjernu pronaciju. Međutim, pronašli smo više recenzija od kupaca s niskim svodovima ili ravnim stopalima koji su smatrali da je podrška adekvatna.

Najudobnije ženske patike za hodanje

Fotografija: Brooks

Najbolje za:

Šetnje na duge staze

Ljude koji traže lakše patike

Preskočite ako:

Želite širok spektar boja

Tražite pristupačnije cipele za hodanje

Brooks Glycerin Max koristi pjene obogaćene dušikom. Toliko da je model Glycerin Max opremljen s dvije različite vrste kako bi hodanje bilo što udobnije. Dok mnoge Brooks patike koriste DNA Loft amortizaciju, Glycerin Max koristi DNA Tuned. Sljedeća generacija amortizacije s mekom pjenom u peti i reaktivnom pjenom u prednjem dijelu stopala. U teoriji, ovo pomaže u apsorpciji udaraca pete i potiče kretanje prema naprijed. U praksi, naša testerica je otkrila da je ovo cipela s najvećom potporom koju je ikada nosila.

Poput Clifton 10 i Brooks Ghost Max 3, Glycerin Max u potpunosti prihvata svoj “max” oblik. Sa visinom potpetice većom od 40 mm, to je najviša patika u ovom vodiču i jedna od najviših u Brooks asortimanu. Međutim, naš tester je primijetio da je stabilna uprkos visini, sa udobnom amortizacijom pri svakom koraku. Kombinujte taj dizajn sa dugom šetnjom ili satima provedenim na nogama i vaše tijelo će vam biti zahvalno.

Fotografija: Katie Simpson za Forbes

Iako nije prozračan kao Clifton 10, gornji dio održava cirkulaciju zraka, sprječavajući pregrijavanje čak i kada su vanjske temperature visoke. Mrežasti materijal obavija stopalo bez gušenja, omogućavajući vam da udobno hodate, putujete, pa čak i trčite. Budući da je ovo patika za trčanje, nećete imati problema s ubrzavanjem tempa.

Najveća mana Glycerin Maxa: njegov izgled, koji ne utiče na performanse, ali vam se možda neće svidjeti. Također, cijena je 200 dolara. To je najskuplja patika u ovom vodiču.

Kako smo testirali najbolje ženske patike za hodanje

Cilj je bio pronaći patike koje bi mogle podnijeti različite površine i situacije, kao i stotine kilometara korištenja. Trebale bi lako omogućavati prelazak s hodanja na svakodnevne aktivnosti, zbog čega smo uzeli u obzir i estetiku i funkcionalnost. Na osnovu toga smo uspostavili kriterije testiranja kako bismo utvrdili koji par najbolje služi korisnicima.

Proces

Početno istraživanje: Odabrali smo najbolje kandidate na osnovu prethodnog testiranja, fokusirajući se na bestselere i najnovija izdanja naših favorita.

Odabrali smo najbolje kandidate na osnovu prethodnog testiranja, fokusirajući se na bestselere i najnovija izdanja naših favorita. Intervjui sa stručnjacima: Konsultovali smo tri stručnjaka: certificiranog podijatra i hirurga za stopala Neila Lobkowa , ortopedsku hirurginju Anne Holland Johnson i ličnu trenericu Annabelle Lems . Svaka patika na konačnoj listi usklađena je s njihovim savjetima.

Konsultovali smo tri stručnjaka: certificiranog podijatra i hirurga za stopala Neila Lobkowa , ortopedsku hirurginju Anne Holland Johnson i ličnu trenericu Annabelle Lems . Svaka patika na konačnoj listi usklađena je s njihovim savjetima. Praktično testiranje: Pet članova Forbesovog tima testiralo je devet modela tokom mjesec dana kako bi odabrali devet najboljih. Odabrali smo testere s različitim rutinama hodanja i potrebama za obućom kako bismo dobili što sveobuhvatnije podatke.

Panelisti

Karen Tietjen: svakodnevna šetnja vani sa psom i kolicima.

svakodnevna šetnja vani sa psom i kolicima. Katie Simpson : Ovlaštena lična trenerica, redovna posjetiteljica teretane.

Ovlaštena lična trenerica, redovna posjetiteljica teretane. Alexandra Garrett: strastveni šetač sa historijom plantarnog fascitisa.

Kriteriji

Udobnost: Testirali smo osjećaj u patikama, da li uzrokuju bol, pritisne tačke ili žuljeve. Također smo provjerili da li je potrebno razgaziti patike ili su udobne odmah nakon raspakiranja.

Testirali smo osjećaj u patikama, da li uzrokuju bol, pritisne tačke ili žuljeve. Također smo provjerili da li je potrebno razgaziti patike ili su udobne odmah nakon raspakiranja. Potpora svoda stopala i amortizacija: Procijenili smo debljinu pjene ispod srednjeg đona i kako je reagirala na različite sile. Također smo tražili dodatnu potporu u srednjem dijelu stopala.

Procijenili smo debljinu pjene ispod srednjeg đona i kako je reagirala na različite sile. Također smo tražili dodatnu potporu u srednjem dijelu stopala. Prianjanje i stabilnost: Testirali smo cipele na raznim površinama – cestama, stazama, travi, uključujući skakanje i brze promjene smjera.

Testirali smo cipele na raznim površinama – cestama, stazama, travi, uključujući skakanje i brze promjene smjera. Širina i težina: Procijenili smo koliko patike teže i kako se osjećaju tokom hodanja.

Procijenili smo koliko patike teže i kako se osjećaju tokom hodanja. Pad pete: Razlika u milimetrima između pete i prednjeg dijela stopala. Idealno je 4-8 mm, što smanjuje opterećenje Ahilove tetive.

Razlika u milimetrima između pete i prednjeg dijela stopala. Idealno je 4-8 mm, što smanjuje opterećenje Ahilove tetive. Stil: Izgled je uzet u obzir zajedno s udobnošću i funkcionalnošću, tako da se patike mogu nositi cijeli dan u raznim situacijama.

Kako odabrati patike za hodanje za žene

Fotografija: Katie Simpson za Forbes

Najbolja patika zavisi od vašeg nivoa aktivnosti, željene udobnosti, potrebe za potporom i oblika stopala. Stručnjaci preporučuju da obratite pažnju na sljedeće:

Jastuci

Količina podloge je lična preferencija. Većina šetača preferira cipele s ravnomjernom raspodjelom podloge, umjesto onih s naglašenom petom, za cjelodnevno nošenje. Ravni đon smanjuje rizik od spoticanja ili zakačenja pete o rub tepiha.

Potplat

Đon je dio patike koji dodiruje tlo i određuje stabilnost, kaže Lobkova. “Patika se ne bi trebala lako savijati ili uvijati kada je držite za oba kraja. Odgovarajuća čvrstoća đona i amortizacija u srednjem dijelu stopala potrebni su kako bi se spriječile povrede poput plantarnog fascitisa.”

Dr. Ann Holland Johnson preferira rocker stil đona , koji je Hoka prvo primijenila, a sada i druge marke. Rocker đonovi su manje stabilni, pa ako vam je potrebna veća stabilnost, potražite tradicionalni ravni đon.

Veličina i pristajanje

Veličine variraju u zavisnosti od brenda. Počnite sa svojim najudobnijim patikama, ali budite spremni da prilagodite veličinu. Stopala se šire tokom dana, tako da je najbolje isprobati patike kasno popodne.

Prostor za prste: Prsti bi trebali biti slobodni za kretanje, ali ne previše prostora. Cilj: Razmak od pola do dva i po centimetra između prstiju i prednjeg dijela stopala.

Prsti bi trebali biti slobodni za kretanje, ali ne previše prostora. Cilj: Razmak od pola do dva i po centimetra između prstiju i prednjeg dijela stopala. Peta: Zategnutost oko pete smanjuje istezanje i bol uzrokovane plantarnim fascitisom, spriječava klizanje stopala.

Zategnutost oko pete smanjuje istezanje i bol uzrokovane plantarnim fascitisom, spriječava klizanje stopala. Potpora svoda stopala: Može se provjeriti analizom uloška. Potpora svoda stopala vidljiva je kao izbočina ili zakrivljenost u srednjem dijelu uloška. Ako cipela nema potporu svoda stopala, Lobkova predlaže zamjenu uloška ili korištenje ortopedskih uložaka.

Stanje stopala

Posebni problemi mogu uticati na izbor patika:

Plantarni fascitis: Birajte cipele s odličnom potporom svoda stopala, amortizacijom i apsorpcijom udara u srednjem đonu. Korisni su modeli s dodatnom pelenom u peti. Omiljeni brendovi: New Balance, Hoka.

Birajte cipele s odličnom potporom svoda stopala, amortizacijom i apsorpcijom udara u srednjem đonu. Korisni su modeli s dodatnom pelenom u peti. Omiljeni brendovi: New Balance, Hoka. Hallux valgus (zubni): Birajte patike sa širokim prostorom za prste i mekim, prozračnim materijalima. Preporučuju se modeli širokog kroja kao što su New Balance i Under Armour.

Cam Villota, Forbes