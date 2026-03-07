Vlasnik lanca benzinskih pumpi: Poskupljenja su privremena, izdržite jedan mjesec

Njujorški milijarder John Catsimatidis, saveznik predsjednika Donalda Trumpa i vlasnik regionalnog naftnog rafinerijskog i benzinskog giganta United Refining Company, izjavio je ove sedmice da je rast cijena goriva usred rata protiv Irana samo „privremena fluktuacija“. U razgovoru za Forbes u petak pozvao je potrošače da ne paniče i da „izdrže jedan mjesec“ kako bi Sjedinjene Američke Države mogle „eliminirati teroriste“.

Catsimatidis je rekao da bi cijena nafte u narednim danima mogla dostići 100 dolara po barelu, ali je to nazvao „privremenom fluktuacijom“, tvrdeći da će cijena pasti „jednako brzo“ čim se ponovo otvori Hormuški moreuz.

On nije napravio nikakve promjene u nabavci ili poslovanju kompanije United Refining Company, jer vjeruje da će sukob završiti za „manje od 30 dana“. Upozorio je da „niko ne bi smio pokušati stati protiv Sjedinjenih Američkih Država, jer će biti sravnjen“.

Prema njegovim riječima, međunarodne naftne kompanije „vole paniku jer bi rado stavile više novca u kasu“, ali je naglasio: „To nismo mi.“

Catsimatidis, koji je blizak prijatelj i politički saveznik predsjednika Donalda Trumpa, rekao je da s njim nije razgovarao o cijenama goriva, ali da bi mu savjetovao da „brže ukloni teroriste“.

Cijena goriva na pumpama u petak je prema podacima AAA dostigla 3,32 dolara po galonu, što je više za preko 28 centi u odnosu na prošlu sedmicu.

„To nismo mi“, rekao je Catsimatidis kada su ga pitali o nedavnom skoku cijena nafte, koja je u petak dostigla 90 dolara po barelu, dok je ministar energetike Katara upozorio da bi cijena kasnije ovog mjeseca mogla dostići 150 dolara.

„Mi samo proizvodimo taj proizvod. To je svjetsko tržište. Svi ćemo morati podnijeti teret.“

Catsimatidis je dodao da kompanija mora prilagoditi cijene na benzinskim pumpama jer i sama plaća više za nabavku goriva, ali je naglasio da to „za sada nema utjecaja na profitne marže“.

4,8 milijardi dolara. Toliko iznosi neto bogatstvo Johna Catsimatidisa prema procjeni Forbesa od petka ujutro. Na listi Forbes 400 najbogatijih Amerikanaca za 2025. godinu zauzeo je 319. mjesto, dok se na najnovijoj svjetskoj listi milijardera nalazi na 801. mjestu.

Catsimatidis je vlasnik i lanca supermarketa Gristedes, najvećeg nezavisnog lanca supermarketa u New Yorku. Tokom ljeta oštro je reagovao kada je Zohran Mamdani, koji je vodio kampanju za jeftiniju hranu i gradske prodavnice, postao demokratski kandidat za gradonačelnika. Tada je organizovao konferenciju za medije zajedno s vlasnicima malih prodavnica i zaprijetio zatvaranjem više od 30 svojih prodavnica. Nekoliko dana nakon Mamdanijeve pobjede u novembru rekao je za Forbes da razmatra preseljenje sjedišta kompanije na Floridu, ali to do sada nije učinio.

Naftni poslovi Johna Catsimatidisa

Catsimatidis je osnivač i izvršni direktor kompanije Red Apple Group, koja je vlasnik United Refining Company. Među njenim ključnim postrojenjima nalazi se rafinerija u Warrenu u Pennsylvaniji, s kapacitetom prerade oko 70.000 barela sirove nafte dnevno, u kojoj radi više od 4.000 zaposlenih.

Catsimatidis distribuira gorivo kroz mrežu od oko 400 benzinskih pumpi u vlasništvu kompanije, pod brendovima Kwik Fill i Country Fair, širom saveznih država Pennsylvania, New York i Ohio.

Kompanija također posjeduje United Energy Plus Terminals, veleprodajnog dobavljača derivata i benzina sa 25 terminala raspoređenih u Pennsylvaniji, New Jerseyju, Marylandu i Virginiji, koji gorivo prodaje komercijalnim kupcima, uključujući nezavisne benzinske pumpe i transportne kompanije.

