Raste neizvjesnost oko Svjetskog prvenstva koje počinje za manje od 100 dana: Zašto je zbog Irana prihod pod znakom pitanja

Svjetsko prvenstvo počinje za manje od 100 dana u atmosferi geopolitičke neizvjesnosti. To zabrinjava turističke lidere i sugerira da bi ekonomski utjecaj na SAD mogao biti znatno slabiji nego što su prvobitno obećali FIFA i administracija Donalda Trumpa.

Rastuća lista izazova – uključujući rat s Iranom , jednogodišnji pad broja međunarodnih posjetilaca, uskraćeno finansiranje sigurnosti gradovima domaćinima i loše projekcije ugostiteljske industrije – izazivaju sumnje da će fudbalski turnir 2026. godine donijeti očekivani ekonomski podsticaj.

Vremenski okvir rata s Iranom “definitivno predstavlja izazov” za turizam, kaže Alan Fayel za Forbes. On je profesor na Rosen College of Hospitality Management na Univerzitetu Centralne Floride. Naglašava da “neizvjesnost nije dobra” i da turizam napreduje u uslovima “stabilnosti i sigurnosti”.

Bivša ministrica domovinske sigurnosti Kristy Noem ove sedmice rekla je zakonodavcima da je sposobnost vlade da osigura “sigurno i uspješno Svjetsko prvenstvo otežana”. Između ostalog, zbog djelimične blokade savezne vlade i zato što sredstva od 625 miliona dolara za sigurnost još nisu dodijeljena. Taj novac je Kongres odobrio za 11 američkih gradova domaćina.

Prvi negativni znaci

Očekuje se da će potražnja za smještajem u SAD-u tokom juna i jula, mjeseci kada se održava prvenstvo, donijeti razočaravajući rast prihoda po raspoloživoj sobi (RevPAR) od samo 1,7% u odnosu na prethodnu godinu. To je otprilike četvrtina ukupnog rasta posljednjeg puta kada su SAD bile domaćini Svjetskog prvenstva 1994. godine. I to se navodi u nedavnom izvještaju kompanije za analitiku ugostiteljstva CoStar i organizacije Tourism Economics.

U izvještaju se procjenjuje da bi 11 američkih domaćina Svjetskog prvenstva ovog ljeta moglo zabilježiti rast RevPAR-a od 13%. Ukupni utjecaj na SAD bit će “zanemariv zbog očekivane slabosti na drugim tržištima”, rekao je Isaac Collazo, viši direktor analitike u firmi.

Prema podacima kompanije Cirium, početkom februara, rezervacije avionskih karata za gradove domaćine u junu bile su 5% niže iz Evrope u odnosu na prošlu godinu, 3,6% niže iz Azije, dok su iz Južne Amerike praktično stagnirale (rast od samo 0,2%).

Ima li još uvijek karata?

REUTERS/Jeenah Moon

Malo ko sumnja da će SAD imati neku korist od domaćinstva Svjetskog prvenstva. Ali koliko će ona biti velika? Analiza FIFA-e od prošle godine procijenila je da će turnir generirati 30,5 milijardi dolara ekonomskog utjecaja i stvoriti 185.000 radnih mjesta u SAD-u ove godine. Međutim, ta procjena je zasnovana na pretpostavci da će međunarodni turisti hrliti na turnir.

Turistički zvaničnici iz tri grada domaćina ranije su rekli za Forbes da im je FIFA savjetovala da očekuju omjer posjetitelja od oko 50% domaćih i 50% stranih. Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino je više puta rekao da su se ulaznice za Svjetsko prvenstvo vrlo brzo rasprodale. I da je potražnja daleko premašila ponudu, ali su neki američki navijači prošle sedmice primili e-mail s ponudom da kupe ulaznice u roku od 48 sati.

„Karte se prvenstveno prodaju domaćim kupcima“, rekao je Fayel za Forbes. „Postavlja se veliko pitanje o međunarodnim posjetiocima. A to je važno jer oni troše oko četiri puta više po osobi nego Amerikanci.“

Otkazivanje događaja za navijače

Iako State Department ima prioritetni sistem za ubrzano izdavanje viza za navijače koji posjeduju ulaznice za utakmice, ogroman broj potencijalnih međunarodnih posjetilaca i dalje bi mogao biti spriječen da dođe zbog dugog i komplikovanog procesa dobijanja američke vize.

Ovo je značajno jer su se, historijski gledano, velike mase navijača bez ulaznica slijevale u zemlje domaćine Svjetskog prvenstva kako bi učestvovale u navijačkim festivalima i slavile pobjede svojih timova u ranim fazama turnira.

Iako su festivali navijača decenijama važan dio iskustva Svjetskog prvenstva, neki američki gradovi domaćini ih ovaj put smanjuju ili potpuno ukidaju. New York/New Jersey, na primjer, otkazao je festival navijača u Jersey Cityju, New Jersey. Ranije je promoviran kao događaj koji bi se održavao svaki dan tokom turnira, izvijestio je PBS.

„Iznenadilo bi me da je ovaj put u posljednji čas bio veliki val međunarodnih obožavatelja“, rekao je Fayel za Forbes. „Danas više nije tako lako doći u SAD u posljednji čas.“

Hotelijeri su zabrinuti

„Na kraju krajeva, fudbal je ogledalo koje odražava društvo i nas same. Trenutno je taj odraz nevjerovatno ružan.“ To je ono što je Roger Bennett, suosnivač Men in Blazers Network, najveće nezavisne medijske mreže posvećene fudbalu u Sjevernoj Americi, rekao u emisiji „Morning Joe“.

Postoji čitav niz problema. Na Samitu o investicijama u ugostiteljstvo SAD-a u januaru, direktor Američkog udruženja za putovanja Jeff Freeman rekao je da su SAD “jedina velika zemlja na svijetu koja je prošle godine zabilježila pad putovanja”. Pitao se hoće li vlada nastaviti s politikama koje guše turizam. Poput novih viznih taksi , dodatne naknade od 100 dolara za strane posjetioce nacionalnih parkova i prijedloga Američke granične patrole da se od međunarodnih putnika zahtijeva da dostave historiju svojih računa na društvenim mrežama.

Izvršni direktor kompanije Marriott, Anthony Capuano, izrazio je zabrinutost da SAD ne šalju poruku dobrodošlice svijetu. Učesnicima konferencije je rekao: “Kada posjetioci imaju legitimna pitanja o tome kakvo će biti njihovo iskustvo pri ulasku u zemlju i prolasku kroz carinu i imigraciju – to su ozbiljne prepreke za maksimalno iskorištavanje onoga što bi trebala biti ogromna prilika za hotelsku industriju.”

Direktor IHG Hotels & Resorts, Eli Maloof, procijenio je da su slabiji rezultati američkog tržišta posljedica “dodatnog opterećenja”. Naveo je probleme poput carina, smanjenja državne potrošnje i pada međunarodnog turizma.

Jača sigurnost

Na istoj konferenciji, Collazo je procijenio da će 2026. vjerovatno biti bolja od 2025. Ali ipak “ne spektakularna” za američki turizam. Dodao je da će mnogo toga zavisiti od toga šta će se dešavati u gradovima domaćinima Svjetskog prvenstva.

U junu 2025. godine, uoči Svjetskog prvenstva u fudbalu, američka Carinska i granična zaštita (FIFA) je na društvenim mrežama objavila da će njeni službenici biti “u punoj opremi” i “spremni da pruže sigurnost za prvo kolo utakmica”. Objava je kasnije izbrisana nakon što su zvaničnici FIFA-e izrazili zabrinutost, izvijestio je New York Times.

Podaci o rezervacijama letova kompanije Cirium pokazuju da su rezervacije međunarodnih letova za ovo ljeto u padu. Podaci kompanije CoStar ukazuju samo na “umjeren” rast potražnje za hotelima tokom Svjetskog prvenstva. Ipak, Mark Rabe, direktor kompanije za marketing putovanja Sojern, rekao je za Forbes da njihovi podaci – zasnovani na provjerenim online rezervacijama letova od više od 100 velikih aviokompanija širom svijeta – pokazuju da su međunarodna putovanja u SAD u julu i augustu 2026. “uporediva s prošlogodišnjom”. Ali firma bilježi “veliki skok u rezervacijama međunarodnih letova u SAD u junu 2026.”, kada turnir počinje.

Susan Rowan Keller, novinarka Forbesa

Please enable JavaScript

