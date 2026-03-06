Prvi “Muzej Ukrajine” izvan te zemlje otvoren u Berlinu – brutalnost sukoba prikazana kroz artefakte i lične priče

U Berlinu je prošlog mjeseca, u prostoru Berlin Story Bunkera, nekadašnjem skloništu iz Drugog svjetskog rata, otvoren „Muzej Ukrajine“, prvi takve vrste izvan ove države, povodom četvrte godišnjice sukoba. Postavka je realizovana uz podršku Nacionalnog muzeja vojne historije u Kijevu, kao i vojnika sa prve linije fronta iz 7. korpusa za brzo reagovanje u Pokrovsku, a posjetiocima nudi uvid u brutalnost rata, te lične priče žrtava, prenosi The Guardian.

Prema navodima zvanične web stranice Berlin Story Bunkera, muzej se nalazi na izložbenom prostoru od 300 kvadratnih metara. Postavka uključuje i fotografije sukoba te oštećenu opremu s ratišta, a posjetioci se mogu informisati i o toku invazije, koja obuhvata historijske korijene sukoba, uz odavanje počasti Ukrajincima i njihovoj otpornosti.

Cilj izložbe je, kako su naveli organizatori, posjetiocima prenijeti što vjerodostojniji uvid u ono što su ljudi tokom rata osjećali i proživljavali.

Foto/Berlin Story Bunker

„Želimo ljudima pokazati nešto o fizičkoj stvarnosti sukoba“, rekao je za The Guardian Wieland Giebel, kustos muzeja .

„Nadamo se da ćemo im pokazati da je ovo rat koji se vodi ovdje i sada u Evropi i da ga ignorišemo na vlastitu odgovornost“, kazao je.

Centralni eksponat kolekcije – Fiat Scudo

Giebel, zajedno sa kustosom Ennom Lenzeom, redovno putuje u Ukrajinu kako bi dostavljao pomoć, te kako bi donosio nove artefakte u muzej.

Kako navodi TimeOut, sa plafona ovog muzeja visi dvadeset ruskih dronova, dok su njih dvojica pomoću 3D printanja rekreirali rusku raketu, okruženu slikom zgrade oštećene originalnim oružjem.

Jedan od centralnih eksponata kolekcije je Fiat Scudo, nekada korišten kao „socijalni taksi“ za evakuaciju starijih stanovnika i prevoz povrijeđene djece do bolnice.

Foto/Berlin Story Bunker

Prema The Guardianu, u aprilu 2025. godine, 28-godišnji humanitarni radnik Oleg Salnyk i njegov kolega Oleg Degusarov vozili su ovaj automobil kada ga je pogodio ruski dron, pri čemu je Salnyk poginuo, a Degusarov preživio. Vozilo sada stoji usred muzeja, sa sjedištima okrvavljenim i razbijenim vjetrobranskim staklom.

Prema podacima zvanične web stranice Berlin Story Bunkera, tekstovi izložbe su na njemačkom i engleskom jeziku. Besplatni audio vodič dostupan je na njemačkom, engleskom, hebrejskom, francuskom, španskom, talijanskom, nizozemskom, danskom, ukrajinskom, poljskom, portugalskom i ruskom jeziku.

Razgledanje postavke će trajati tri sata, dok je cijena ulaznice 18 eura za odrasle, a ukoliko imate pravo na popust, možete ju kupiti i po cijeni od 12 eura.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH