Evo da li biste trebali nadograditi novi softver za Iphone – Apple iOS 26.3

Većina korisnika očekivala je da će sljedeća velika nadogradnja za iPhone biti iOS 26.4. Međutim, Apple je gotovo bez najave objavio verziju iOS 26.3.1, što je iznenadilo mnoge. Neočekivano izdanje bilo je iznenađenje i iz drugog razloga: manja ažuriranja obično donose sigurnosne zakrpe, ali ova verzija ne uključuje nijednu sigurnosnu ispravku.

Za koga je i kako ga preuzeti

Kao i druge iOS 26 nadogradnje, i ova je podržana na svim iPhone uređajima od 2019. godine, pa ako imate iPhone 11 ili noviji, ova nadogradnja je za vas. Modeli iPhone XS, XS Max i XR podržavali su iOS 18, ali nisu kompatibilni s novim softverom. Za takve serije telefona upravo je objavljena posebna nadogradnja iOS 18.7.6. Najnoviji modeli, uključujući iPhone 17 seriju i iPhone Air, također su obuhvaćeni iOS-om 26.3.1.

Da biste instalirali nadogradnju, otvorite aplikaciju Postavke (Settings) na iPhoneu, zatim kliknite na Općenito (General), pa Ažuriranje softvera (Software Update). Nakon toga izaberite Preuzmi i instaliraj (Download and Install) i softver će se preuzeti. Na iPhone 17 Pro Max uređaju preuzimanje je zauzelo 906 MB.

O čemu se radi u nadogradnji

Ova nadogradnja uključuje neke ispravke grešaka (bug fixes), ali se uglavnom odnosi na jednu stvar. Kako Apple navodi u svojim Release Notes, riječ je o podršci za nove ekrane.

„Ova nadogradnja proširuje podršku za vanjske ekrane kako bi uključila Studio Display (2026) i Studio Display XDR, te donosi ispravke grešaka za vaš iPhone“, objašnjava Apple.

Apple iOS 26.3.1 sigurnost

U ovoj nadogradnji doslovno nema sigurnosnih ispravki. Nedavno je bilo mnogo sigurnosnih popravki — više od tri desetine u verziji iOS 26.3, objavljenoj prošlog mjeseca. Apple će vjerovatno donijeti nove sigurnosne promjene kada se pojavi iOS 26.4, kasnije u martu ili u aprilu.

Prve reakcije

Prva reakcija na Redditu bila je prilično negativna:

„Još uvijek pun bugova, i dalje spor, previše animacija, tastatura i dalje užasna.“

To svakako ne zvuči dobro. Međutim, bilo je i pozitivnih komentara. Nekoliko korisnika je reklo da se poboljšano trajanje baterije, koje je donio iOS 26.3, nastavlja i u ovoj verziji. Jedan korisnik je spomenuo bolji rad ProMotiona, dok je drugi odbacio prijedlog da se pređe na Android, rekavši da je Liquid Glass „kao čaša vode u pustinji“ u poređenju s tim.

Početna presuda za Apple iOS 26.3.1: Ažurirajte

Iako su prve reakcije pomiješane, nisu se pojavili novi problemi, a ima i dosta pozitivnih komentara. Sve u svemu, preporučuje se da instalirate nadogradnju.

David Phelan, Forbes