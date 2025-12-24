Apple mijenja strategiju: iPhone 18 bi mogao stići ranije nego ikad

Novi izvještaj navodi da će sljedeći Appleov vodeći model, iPhone 18, biti predstavljen u proljeće 2026. godine, znatno ranije nego što se ranije mislilo. Da li je to tačno? Ako jeste, iPhone 18 bi mogao stići za svega nekoliko sedmica.

Tradicionalno, Apple predstavlja iPhone uređaje u septembru, tako je još od 2011. godine, uz samo dva izuzetka: iPhone 4s u oktobru 2011. i iPhone 12 u oktobru 2020. godine, tada zbog Covid pandemije.

„Međutim, sljedeće godine očekujemo da će iPhone 18 biti lansiran u proljeće, zajedno s iPhoneom 17e, dok bi modeli iPhone 18 Pro ostali u uobičajenom septembarskom terminu“, izvijestio je 9to5Mac.

Ono što je zanimljivo u ovom izvještaju jeste to što se poklapa s više glasina posljednjih mjeseci da će standardni iPhone (sljedeći bi bio iPhone 18) imati drugačiji raspored izlaska u odnosu na Pro i Pro Max modele. Ili čak u odnosu na sklopivi iPhone, koji se predviđa za 2026. godinu, ili sljedeći iPhone Air, za koji se smatra da bi mogao stići u proljeće 2027.

Međutim, raniji izvještaji tvrdili su da će standardni iPhone biti odgođen za šest mjeseci, a ne pomjeren unaprijed. Drugim riječima, očekivalo se da će iPhone 18 biti zadržan do proljeća 2027. godine, možda lansiran zajedno s povoljnijim modelom iPhone 18e.

Nove informacije dolaze iz izvještaja Weibo naloga pod nazivom Fixed Focus Digital, koji u prijevodu navodi: „Nakon Nove godine, serija iPhone 18 će se jedna za drugom testirati na liniji masovne proizvodnje i najranije će biti puštena u proizvodnju prije Proljetnog festivala.“

Taj festival pada u februaru, što navodi na pretpostavku da bi prodaja mogla početi ubrzo nakon toga, možda negdje u martu.

iPhone 16e je predstavljen krajem februara 2025. godine, a prema mišljenju Davida Phelana, novinara Forbesa, iPhone 17e bi mogao stići u slično vrijeme, ili početkom marta 2026.

iPhone 18 bi također mogao biti lansiran tada, što bi otvorilo mnoga pitanja. Prije svega, da li će Apple lansirati model nove generacije, vjerovatno s novim procesorom, čak šest mjeseci prije nego što se pojavi u iPhoneu 18 Pro, koji se i dalje očekuje na jesen 2026?

Također, budući da se cijena prethodnog modela snizi, da li to znači da će cijena iPhonea 17 biti manja nakon lansiranja iPhone 18, te da li bi se to desilo već nakon samo nekoliko sedmica u proljeće 2026?

Osim toga, novi iPhone nove generacije uvijek donosi uzbuđenje. Bi li Apple želio umanjiti to uzbuđenje lansiranjem iPhonea 18 samo šest mjeseci nakon iPhonea 17?

Pitamo se da li je zapravo otkriven iPhone 17e, i da je to uređaj koji uskoro stiže. Ako je tako, onda bi iPhone 18 bio lansiran tek sljedećeg proljeća, odnosno 2027. godine, nakon iPhonea 18 Pro, Pro Max i eventualno iPhone Fold modela na jesen 2026.

To mi ima više smisla, jer bi to značilo da bi iPhone 18 bio lansiran zajedno s iPhoneom 18e u proljeće 2027, s verzijom procesora koji je prethodno najavljen za iPhone 18 Pro.

David Phelan, Forbes