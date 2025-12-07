Apple upozorava sve korisnike iPhonea: Nemojte koristiti Chrome ili Google aplikaciju

Apple upozorava korisnike iPhonea da prestanu koristiti Google Chrome. “Za razliku od Chrome-a,” kaže Apple, “Safari zaista pomaže u zaštiti vaše privatnosti.” Appleovo upozorenje sada uključuje i tajno praćenje putem “otisaka prstiju”. A Chrome nije jedina Google aplikacija koju treba prestati koristiti, javlja Forbes.

Apple tvrdi da “Safari radi na sprečavanju oglašivača i web stranica da koriste jedinstvenu kombinaciju karakteristika vašeg uređaja za stvaranje ‘otiska prsta’ kojim vas prate. Kako bi se suprotstavio ovom praćenju, Safari prikazuje pojednostavljenu verziju konfiguracije sistema, tako da više uređaja izgleda identično za pratioce, što otežava izdvajanje vašeg uređaja.”

Digitalno praćenje putem “otiska prsta” doživjelo je zabrinjavajući povratak ove godine, jer je Google ukinuo zabranu ove tajne, zamagljene tehnologije koju nije moguće onemogućiti. S obzirom na to da kolačići za praćenje nude mogućnost odustajanja, loša je vijest za korisnike što “otiskivanje prstiju” ne nudi tu opciju.

Praćenje otiskom prsta uzima hrpu nepovezanih podataka sa vašeg telefona i spaja ih u praćenju identiteta. Apple nije jedini koji uvodi novu tehnologiju za blokiranje toga falsifikovanjem tih signala. Mozilla je ažurirala Firefox na sličan način.

Provjerite da li vaš uređaj može biti praćen otiskom prsta ili maskira vaš identitet ovdje.

Apple tvrdi da Safari također nudi praćenje temeljen na umjetnoj inteligenciji, zaista privatno surfanje i zaštitu od prikupljanja podataka o lokaciji. Kaže da Chrome ne štiti korisnike u svim tim aspektima. Pomalo simpatično, Apple dodaje da “Safari besprijekorno funkcioniše sa Google Docs, Google Sheets i Google Slides.”

Međutim, Appleova uska integracija s Googleom može vas i dalje izigrati, čak i ako koristite Safari. Kada pretražujete internet u Safariju, vjerojatno koristite Google kao zadani pretraživač. Na dnu svake stranice, Google sada uključuje istaknuti link prema svojoj Google aplikaciji, sa jednostavnim preusmjeravanjem koje je previše lako slučajno pritisnuti.

Budite oprezni, podaci prikupljeni od strane Google aplikacije i povezani s vašim identitetom lošiji su od Chrome-a. Appleovo upozorenje odnosi se i na Google aplikaciju, korištenje Google aplikacije nosi iste rizike za privatnost, prema Appleovom upozorenju. Ako želite slijediti Appleove savjete i privatno surfati, nemojte pritisnuti plavi “Probaj aplikaciju” dugme da biste napustili Safari.

Chrome i dalje dominira tržištem preglednika. Sasvim je jasno da više od 3 milijarde korisnika udobno prihvata praćenje, s obzirom na česta upozorenja. Ako se odlučite koristiti Chrome znajući sve ovo, to je transparentan izbor. Ako se odlučite koristiti Google aplikaciju na svom iPhoneu umjesto toga, samo budite svjesni prikupljanja podataka prije nego to učinite.

Zak Doffman