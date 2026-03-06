Kretanje cijena za ramazan: Kilogram pilećeg filea ponovo u nekim prodavnicama 15 KM, najjeftiniji iftarski meni 25 KM

Na bosanskohercegovačkom tržištu meso je jedno od najskupljih prehrambenih proizvoda, gdje crveno meso tradicionalno drži visoke cijene, a piletina cjenovno važi za najpovoljniju opciju za potrošače. Prema tržišnim podacima iz maloprodaje, do sredine februara kilogram pilećeg filea u nekim supermaketima mogao se kupiti po cijeni nižoj od 12 KM, međutim, u drugoj polovini mjeseca, s početkom mjeseca posta, zabilježen je skok cijena, te se kilogram ovog mesa kretao od 14,45 KM do 14,95 KM. U mesnicama 15 KM.

Glavni asortiman

Na domaćem tržištu pileće meso je moguće kupiti od četiri proizvođača i to Madija, Akove, Perutnine Ptuj (Slovenija) i Vindije (Hrvatska).

Kako su za Forbes BiH pojasnili trgovci u jednoj od Vindijinih prodavnica u Sarajevu, već duže vrijeme nije se mijenjala cijena njihovih proizvoda, a one se u ovoj kompaniji formiraju u Hrvatskoj. Njihov glavni asortiman, puretina, na tržište BiH, dolazi iz Hrvatske, a piletina iz Srbije.

„Neznatno je poskupila puretina, dok se cijena piletine u našim radnjama nije mijenjala“, kazali su nam.

U maloprodaji napominju, cijena puretine se kreće od 6,95 KM pa naviše.

U sarajevskoj mesnici Hodžić za Forbes BiH kažu, kako kilogram pilećeg filea u njihovoj mesnici košta 15 KM.

Iako su neki proizvođači podigli cijenu za 2 KM u nabavci, ističu kako je maloprodajna cijena piletine u njihovoj mesnici ostala ista, ali uz smanjenu maržu. Također se cijena njihovog ostalog asortimana mesa nije povećala. “Mi smo trgovci piletinom, više smo u mesarstvu”.

Navode kako jedan od najvećih proizvođača piletine, Perutnina Ptuj, trenutno renovira svoju klaonicu, te da veća potražnja, automatski znači i viša cijena.

“Kada se trgovci podijele na tri dobavljača, imate konkurenciju i cijena je stabilna. Sada, kada je Perutnina Ptuj zatvorila svoju klaonicu, svi su prešli na dva dobavljača”, govore dodajući: “Perutnina Ptuj je dosta ublažavala cijenu pilećeg mesa”.

Foto: Afis / Digifoodstock / Profimedia

Nakon skoka cijena prvih dana ramazana, cijene se na nekim prodajnim mjestima polako hlade. Pileći file u rinfuzi trenutno je moguće pronaći i po cijeni od 11,35 KM, dok je najjeftinija opcija kilogram mesa batak – karabatak, čija cijena iznosi nešto manje od 5 KM.

Kako prepoznati kvalitetno pileće meso

Mjesec ramazana tradicionalno je period povećane potrošnje. Za građane, od kojih značajan broj živi od najniže penzije koja je u februaru iznosila 666,76 KM, i minimalne plate od 1.027 KM, i najmanja korekcija cijena predstavlja opterećenje na budžet. Prema najnovijim podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, cijene hrane i bezalkoholnih pića u januaru 2026. godine bile su za 4,6 posto više nego godinu ranije. Na mjesečnom nivou, u odnosu na decembar 2025., hrana je poskupjela za dodatnih 1,6 posto, dok je ukupna godišnja inflacija iznosila 3,6 posto.

Iftarski meni u restoranu

Građani koji sebi žele priuštiti iftar izvan doma, u nekom od restorana u glavnom gradu BiH, moraju izdvojiti između 25 i 65 KM po osobi. Cijenu diktira vrsta glavnog jela koje je obično pravljeno od mesa.

Prema javnim objavama samih ugostiteljskih objekata, iftarski meni koji košta 25 KM uključuje hurme, limunadu i topu, glavno jelo je piletina sa žara, a čokoladni kolač desert.

Najskuplji iftarski meniji su oni čija glavna jela uključuju crveno meso i to teleće pečenje, juneći odrezak, brix sahan ili bosanski sahan, dok su predjela i deserti uglavnom isti: topa i hurme, bosanska kafa, baklava ili hurmašica.

Pojedini restorani nude i švedski sto, koji podrazumijeva konzumiranje jela različitih vrsta.

Tradicionalni i neizostavni proizvod tokom mjeseca posta je somun. Kako su nam kazali u jednoj od najpoznatijih pekara u starom dijelu Sarajeva, Alifakovac, cijena somuna je ostala na prošlogodišnjem nivou te iznosi 1,50 KM.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH