Evropa ne vjeruje Americi, ali od nje zavisi: Može li sebi priuštiti da se udalji

U govoru na Svjetskom ekonomskom forumu prošlog mjeseca, Ursula von der Leyen, predsjednica izvršnog tijela Evropske unije, više puta je naglasila potrebu bloka za nezavisnošću.

Govorila je u kontekstu prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi mogao izvršiti invaziju ili iznuditi prodaju Grenlanda, suverene teritorije Danske, kao i da bi mogao kazniti carinama nekoliko evropskih zemalja koje se protive njegovim planovima. To je bio prelomni trenutak za regiju koja je tradicionalno birala opreznu diplomatiju umjesto otvorene konfrontacije s Bijelom kućom.

Iako su Trumpove prijetnje možda splasnule, osjećaj u Evropi da bi trebala postati manje zavisna od Sjedinjenih Američkih Država kada je riječ o trgovini, energiji i tehnologiji nije nestao. Međutim, analitičari su za CNN rekli da bi popuštanje tih veza bilo izuzetno teško i nosilo ogromne troškove.

„Pokušavali biste razmotati i razgraditi nekoliko stoljeća sve dubljih društvenih, historijskih, institucionalnih, ekonomskih i finansijskih veza“, rekao je Neil Shearing, glavni ekonomista grupe Capital Economics.

Ipak, Evropa si ne može priuštiti samozadovoljstvo dok se suočava s mogućnošću da nestabilan, pobjednik uzima sve pristup Washingtona prema saveznicima nadživi Trumpa, kao i s činjenicom da bi njene zavisnosti od Sjedinjenih Država mogle postati njene slabosti.

„Mislim da sada postoji neka vrsta temeljnog nepovjerenja ili zabrinutosti zbog onoga što bi moglo doći nakon Trumpa“, rekao je Shearing.

Međutim, nesrazmjerno velika uloga koju Sjedinjene Države imaju u evropskoj ekonomiji čini oštar raskid nerealnim i potencijalno pogubnim za regiju u njenom sadašnjem obliku. Evo zašto.

Trgovina

Produbljivanje trgovinskih veza s drugim zemljama važan je način na koji bi Evropa mogla postati manje oslonjena na Sjedinjene Države. Već ove godine, Evropska unija je potpisala trgovinske sporazume s Indijom i sa četiri južnoameričke zemlje, blokom poznatim kao Mercosur, nakon decenija pregovora.

Carsten Brzeski, globalni direktor makroekonomskih istraživanja u ING banci, rekao je da ti sporazumi izgledaju kao korak ka razdvajanju od Washingtona, ali da ni Mercosur ni Indija u narednoj deceniji neće moći preuzeti ulogu koju Sjedinjene Države imaju u evropskoj trgovini.

Prema Vijeću Evropske unije, EU i SAD imaju najveći bilateralni trgovinski i investicioni odnos na svijetu. Vrijednost robe i usluga razmijenjenih između njih premašila je 1,68 biliona eura u 2024. godini, što predstavlja gotovo 30 posto globalnog ukupnog iznosa.

Sjedinjene Države su ujedno i najveće izvozno tržište za robu iz EU, uključujući automobile i farmaceutske proizvode. Njemačka, najveća ekonomija bloka i veliki izvoznik automobila, također smatra SAD svojim najvažnijim trgovinskim partnerom.

Ipak, Evropa treba Sjedinjene Države mnogo više nego što Washington treba Evropu, rekao je Brzeski. Evropa je oduvijek bila orijentisana na izvoz i nema dovoljno vlastitih resursa, dok Sjedinjene Države uglavnom imaju izolovaniju i autonomniju ekonomiju.

Tehnologija

Evropi nedostaju mega tehnološke kompanije kakve postoje u Sjedinjenim Državama, zbog čega zavisi od američkih firmi kada je riječ o digitalnim uslugama.

„Internet u Evropi je u suštini američka tvorevina, američki sistem. Evropa zapravo nema pravog konkurenta za bilo šta od toga“, rekao je Shearing iz Capital Economicsa.

Najvrijednija evropska tehnološka kompanija, holandski proizvođač čipova ASML, ima tržišnu kapitalizaciju otprilike tri puta manju od Tesle, najmanje vrijedne kompanije iz takozvane Veličanstvene sedmorke u SAD, grupe tehnoloških divova čije su performanse nedavno pokretale američko tržište dionica.

Francuski ministar odbrane Sebastien Lecornu izjavio je prošle sedmice da će državni zvaničnici prestati koristiti Zoom i druge alate za videokonferencije u vlasništvu američkih kompanija te početi koristiti softver u francuskom vlasništvu. Ta odluka je djelimično usmjerena na smanjenje zavisnosti od neevropskih aktera, naveo je Lecornu u pismu ministrima koje je jedan ministar podijelio na platformi X.

Brzeski je rekao da bi Evropa morala uložiti ogromna sredstva kako bi sustigla američke pružaoce digitalnih usluga, cloud infrastrukture i podatkovnih centara. Jednostavno rečeno, potrebna joj je neka vrsta evropske verzije Veličanstvene sedmorke.

Energija

Evropa se još uvijek oslobađa dugogodišnje zavisnosti od ruskih isporuka nafte i prirodnog gasa, zavisnosti koja je postala strateška slabost nakon potpune ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Blok je značajno povećao uvoz ukapljenog prirodnog gasa iz Sjedinjenih Država kako bi nadomjestio gubitak ruskih isporuka, čime je postao manje ranjiv na rusko korištenje energije kao oružja. Prije rata, Rusija je bila najveći dobavljač EU i pokrivala je 40 posto njenih potreba za gasom.

Međutim, Trumpova sklonost da koristi američku trgovinu kao sredstvo pritiska kroz uvođenje carina kako bi iznudio ustupke od saveznika promijenila je procjenu rizika. Predsjednik je već koristio energiju kao polugu u trgovinskim pregovorima s Evropskom unijom, osiguravši prošlog ljeta obavezu Brisela da kupi američke energetske proizvode u vrijednosti od 750 milijardi dolara.

Prema podacima kompanije Wood Mackenzie, američki LNG je prošle godine činio gotovo četvrtinu potražnje EU za gasom, u odnosu na 6 posto u 2021. godini.

„To očigledno nije zavisnost slična onoj koju je Evropa imala od Rusije, ali je i dalje značajna“, rekao je Massimo Di Odoardo, potpredsjednik za istraživanje gasa i LNG u Wood Mackenzieju.

Ipak, očekuje se da će udio američkog LNG u evropskom energetskom miksu rasti u narednim godinama, kako domaća proizvodnja gasa u Norveškoj, trenutno najvećem dobavljaču bloka, bude opadala.

Međutim, stvarno pretvaranje američke energije u oružje zahtijevalo bi učešće privatnih američkih kompanija. Te firme su vezane dugoročnim ugovorima o snabdijevanju s evropskim kupcima i imaju pravne i finansijske interese da ih ispoštuju.

Za razliku od gasa koji se transportuje cjevovodima, LNG od jednog dobavljača može se lako zamijeniti onim od drugog. „Mudra politika je diverzifikacija snabdijevanja umjesto oslanjanja na jednog dobavljača. To je ono što bi svaka razumna vlada trebala raditi“, zaključio je Di Odoardo.

