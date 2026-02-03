Cijene nafte padaju zbog mogućeg smirivanja napetosti između SAD-a i Irana

Cijene nafte pale su u utorak za jedan posto, bilježeći drugi uzastopni dnevni pad, dok su učesnici na tržištu procjenjivali mogućnost deeskalacije napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, a jači dolar dodatno je vršio pritisak na cijene.

Terminski ugovori za naftu Brent pali su za 68 centi, odnosno jedan posto, na 65,62 dolara po barelu do 9.03 sati po GMT-u, dok je američka laka nafta West Texas Intermediate iznosila 61,54 dolara po barelu, što je pad od 60 centi ili jedan posto.

Cijene nafte pale su u ponedjeljak za više od četiri posto nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da Iran „ozbiljno razgovara“ s Washingtonom, što je signaliziralo moguće smanjenje napetosti s ovom članicom OPEC-a.

Prema izjavama zvaničnika obje strane za Reuters, Iran i Sjedinjene Američke Države trebali bi u petak u Turskoj nastaviti nuklearne pregovore, dok je Trump upozorio da bi, s obzirom na to da veliki američki ratni brodovi plove prema Iranu, mogle uslijediti loše posljedice ukoliko se ne postigne dogovor.

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian objavio je u utorak na mreži X da pregovore sa SAD-om treba voditi kako bi se osigurali nacionalni interesi Irana, pod uslovom da se izbjegnu „prijetnje i nerazumna očekivanja“.

Reuters

„Nestabilna kretanja cijena nafte u posljednje četiri sedmice uzrokovana su faktorom geopolitičke premije rizika, koji je povezan s ekspanzivnom vanjskom politikom trenutne američke administracije, posebno s povremenim prijetnjama upućenim Iranu“, izjavio je Kelvin Wong, viši tržišni analitičar u kompaniji OANDA, javlja Reuters.

Dodatni pritisak na cijene vršio je indeks američkog dolara, koji se zadržavao blizu najvišeg nivoa u više od sedmicu dana. Jači dolar smanjuje potražnju stranih kupaca za naftom koja se obračunava u američkoj valuti.

Investitori su također razmatrali globalnu ponudu. Zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak izjavio je u utorak da Rusija raspolaže dovoljnim količinama goriva te da čak ima i višak, dodajući da se situacija na tržištu naftnih derivata u Rusiji stabilizirala još prošle jeseni.

Trump je u ponedjeljak predstavio sporazum s Indijom kojim se američke carine na indijsku robu smanjuju s 50 na 18 posto, u zamjenu za to da Indija obustavi kupovinu ruske nafte i snizi trgovinske barijere.

„Tokom noći, SAD i Indija su se dogovorile o trgovinskom sporazumu, a ako se to zaista realizira, to će dovesti do daljnjeg povećanja količine ruske nafte koja ostaje na moru“, naveli su analitičari ING-a u bilješci.

Trump je sporazum objavio na društvenim mrežama nakon telefonskog razgovora s indijskim premijerom Narendrom Modijem, istaknuvši da je Indija pristala kupovati naftu iz Sjedinjenih Američkih Država, a moguće i iz Venecuele.

„Gledajući unaprijed prema februaru, očekuje se da će cijene ostati nestabilne i kretati se unutar određenog raspona, pri čemu će i dalje snažno reagirati na vijesti i makroekonomske signale, umjesto da formiraju jasan trend, a rizici su i dalje naglašeni prema donjoj strani“, izjavila je Priyanka Sachdeva, viša tržišna analitičarka u kompaniji Phillip Nova.

