Zimske olimpijske igre Milano – Cortina 2026, koliko koštaju i zašto su za italijansku ekonomiju više od sportskog događaja

Do početka Zimskih olimpijskih igara Milano-Cortina 2026., ostalo je još nekoliko dana. Italiji će ovo biti četvrti put u historiji da je domaćin Olimpijade, dok će za grad Milano ovo biti prva organizacija. Za razliku od njega, Cortina d’Ampezzo je izabrana za domaćina po drugi put, i to nakon Zimskih olimpijskih igara 1956. godine.

Na događaju koji će trajati od 6. do 22. februara, 3.500 sportista će učestvovati u 116 događaja i 16 disciplina.

Trenutni budžet za Igre Milan-Cortina 2026. iznosi ukupno 5,2 milijarde eura (6,17 milijardi dolara), od čega 3,5 milijardi eura (4,15 milijardi dolara) javnih sredstava za infrastrukturu i 1,7 milijardi eura (2,02 milijarde dolara) privatnih sredstava za organizaciju i održavanje igara.

Kako je ranije izvijestio Reuters, italijanska vlada očekuje dva miliona posjetilaca i globalnu publiku od preko 3 milijarde.

Ekonomski i logistički projekt

Kako navodi italijanski portal lavialibera.it, samo 13% od 3,54 milijarde eura potrošenih na Igre namijenjeno je sportskim objektima, dok velika većina ide na dugoročne infrastrukturne projekte. Za Italiju, ovo nije samo sportski događaj već i masovni ekonomski i logistički projekat koji donosi višemilionske investicije.

Za ministra ekonomije Giancarla Giorgettija, projekti koji se grade, nada su da će Italija dobiti “zdravu dozu dopinga” za svoju ekonomiju od investicija povezanih sa Zimskim olimpijskim igrama.

“Veliki događaji su prilika za veliku mobilizaciju infrastrukture”, kaže Giorgetti dodajućI. “Oni su također izgovor za rješavanje problema koji se inače ne bi rješavali potrebnom brzinom, a koji nam omogućavaju postizanje rezultata.

Infrastrukturni projekti, poput puteva i sportskih objekata, namijenjeni su kako događaju tako i građanima i turizmu za trajno korištenje u budućnosti.

Ključne investicije

Neke od ključnih investicija su klizna staza u Cortini d'Ampezzo, čija izgradnja iznosi 118 miliona eura, na hokejašku arenu „Santa Giulia“ u Milanu planirano je utrošiti oko 300 miliona eura, a također je ukalkulisana i rekonstrukcija i poboljšanja postojećih stadiona kako bi se ispunili standardi MOK-a.

“Za svaki euro potrošen na objekte neophodne za Igre, 6,6 eura se troši na projekte naslijeđa”, navodi se u trećem izvještaju Otvorenih olimpijskih igara 2026, građanske mreže od 20 organizacija civilnog društva u Italiji.

Šta će biti završeno do početka Igara?

Prema izvještaju, kojeg prenosi lavialibera.it, većina ovih projekata neće biti završena na vrijeme za Zimske olimpijske igre i Paraolimpijske igre ove godine.

„Šesnaest radova je završeno; 51 je u izgradnji; tri su u fazi tendera; a 28 je još uvijek u fazi projektovanja. Samo 42 imaju datum završetka prije početka Igara. To znači da će 57% projekata biti završeno nakon događaja, a posljednja lokacija planirana je za završetak 2033. godine. Neki objekti, poput staze za bob i Olimpijskog sela u Cortini, bit će u potpunosti završeni tek nakon završetka Igara“, navodi se u izvještaju.

Jonna Sundling iz Švedske trenira skijaško trčanje četiri dana prije početka Zimskih olimpijskih igara 2026. u Teseru, Italija, Foto: MATHIAS BERGELD/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Takmičenja na osam lokacija

Osim u dva glavna centra; Milanu i Cortini, luksuznom zimskom odmaralištu u planinskom lancu Dolomita u Alpama, Olimpijske igre će se održatii i u nekoliko drugih gradova širom Italije. 16 olimpijskih i šest paraolimpijskih disciplina bit će raspoređene na ukupno osam lokacija. U Milanu će se održati takmičenja: umjetničko klizanje, hokej na ledu, brzo klizanje i brzo klizanje na kratke staze. U Cortini d'Ampezzo žensko alpsko skijanje, bobsleigh, sankanje, skeleton, curling, paraolimpijsko alpsko skijanje, paraolimpijsko snoubording i curling u invalidskim kolicima. U Bormiu muško alpsko skijanje i skijaško planinarenje, a u Anterselvi Biatlon. Livigno će biti domaćin skijanja slobodnim stilom i snowboardinga, a Predazzo skijaškim skokovima i nordijskim kombinacijama (skakačke discipline).

Tesero će ugostiti takmičare u skijaškom trčanju, nordijskim kombinacijama, paraolimpijskom biatlonu i paraolimpijskom skijaškom trčanju.

Sa predstavljanja bh. olimpijskog tima koji nastupa na Zimskim olimpijskim igrama, Foto: Olimpijski komitet BiH

Predstavnici BiH na Olimpijadi

Na Olimpijadi ćemo imati priliku gledati i pet predstavnika Bosne i Hercegovine. U alpskom skijanju nastupit će Elvedina Muzaferija, Esma Alić i Marko Šljivić, dok će u skijaškom trčanju nastupiti trahinja Erić i Teodora Delipara.

Dok će za neke sportiste ovo biti prvo učešće na najvećem sportskom takmičenju, za druge će biti prilika da kući ponovo ponesu neka od najsjajnijih odličja. 41-godišnja superzvijezda alpskog skijanja Lindsey Vonn, koja predvodi američki tim, želi zbiru medalja dodati još jednu zlatnu medalju. A, osim nje, u Italiji ćemo gledati i Mikaelu Shiffrin, koju široko smatraju najvećom alpskom skijašicom svih vremena, kao i dvostruku osvajačicu zlatne medalje na snoubordu Chloe Kim. Među takmičarima je i Ilija Malinin, reprezentativac u umjetničkom klizanju.

Cijene ulaznica

Cijene ulaznica za Olimpijadu variraju ovisno od sporta, kategorije sjedišta i faze takmičenja, te se kreću od 30 do 2.900 eura. Za Paraolimpijske igre, cijene su između 15 i 80 eura. Naprimjer, za umjetničko klizanje gledaoci će izdvojiti između 280 i 1.200 eura, hokej na ledu od 30 eura u preliminarnim utakmicama do 1.400 eura za finalnu utakmicu. Cijene ulaznica za praćenje alpskog skijanja se kreću od 100 do 220 eura, biatlona od 50 do 200 eura…

Milano Cortina 2026 Official Ticketing – Olimpijske i Paraolimpijske Zimske Igre je oficijelna stranica za kupovinu ulaznica, dok se premium ili korporativni paket sa hranom, pićem i posebnim mjestima mogu kupiti na drugoj web stranici: Početna | Milano Cortina 2026 Olimpijske igre Zvanična stranica za ugostiteljstvo.

Maskote igara

Ceremonija otvaranja Olimpijskih igara kreće se od 260 do 2026 eura, a zatvaranja od 950 do 2900 eura.

Zvanične maskote Igara su dva hermelina, Tina i Milo, brat i sestra. Dok je Tina olimpijska maskota, Milo je paraloimpijska maskota.Dizajne su kreirala djeca školarci, a ukupno je zaprimljeno čak 1.600 prijedloga za dizajn maskota. Imena su skraćenice dva glavna grada domaćina – Tina od Cortina, a Milo od Milan. Tini i Milu društvo pravi šest visibaba “The Flo”.

Igre će biti otvorene u Milanu, svečanom ceremonijom na stadionu San Siro, dok će ceremonija zatvaranja biti održana u Olimpijskoj areni u Veroni 22. februara.