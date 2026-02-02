Eurowings vraća direktnu liniju Berlin – Sarajevo, poznati raspored letova i cijena karte

Od 9. maja do 24. oktobra 2026. godine, aviokompanija Eurowings, uvodi direktne letove na relaciji Berlin – Sarajevo. Prema zvaničnim informacijama Međunarodnog aerodroma Sarajevo, letovi će se odvijati po sljedećem rasporedu:

Maj, jun, septembar i oktobar – svake subote Juli i august – četvrtkom i subotom

Ove karte već su dostupne na zvaničnoj stranici Eurowingsa ili direktno na šalteru prodaje karata Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Iako je inicijalno bilo planirano da linija počne s radom tokom 2024. godine, Eurowings je sada potvrdio da će letovi biti realizirani u sklopu širenja operacija iz Berlina tokom ljetne sezone 2026.

Foto/Eurowings/Media library

Eurowings je ranije obavljao letove između Sarajeva i Berlina u periodima 2013. –2014., te ponovo 2019. godine, ali su operacije prekinute u januaru 2020. Ruta je trebala biti nastavljena u martu iste godine, ali zbog pandemije COVID-19 ponovni početak je otkazan.

Uvođenje ove linije predstavlja značajan korak u poboljšanju povezanosti Sarajeva s Njemačkom i ostatkom Evrope.

Ovom niskotarifnom njemačkom aviokompanijom se do sada moglo letjeti iz Sarajeva prema Kölnu i Stuttgartu, a pridruživanje Berlina već postojećim rutama dodatno će ojačati mobilnost putnika.

Cijene karata za direktni let mogu se kupiti po cijeni od 75 eura, dok cijena karte s presjedanjem u Kölnu iznosi 150 eura. S Eurowingsom možete letjeti i do drugih evropskih destinacija po cijeni već od 35 eura.