Kanada i Indija pred potpisivanjem desetogodišnjeg sporazuma o uraniju – evo kolika je vrijednost

Kanada i Indija su blizu desetogodišnjeg sporazuma o isporuci uranija koji bi, prema izvorima s obje strane na nedavno završenoj manifestaciji India Energy Week održanoj prošle sedmice u Goi, Indiji, mogao biti potpisan na sastanku šefova država u martu. Sporazum je vrijedan tri milijarde dolara.

Kanada je drugi najveći proizvođač uranija na svijetu, s udjelom od 13% do 15% globalne proizvodnje, prema podacima Međunarodne agencije za energiju, dok je Indija treći najveći potrošač energije na svijetu.

S obzirom na rastuću ekonomiju, Indija traži sigurne izvore snabdijevanja uranijem dok planira desetostruko proširenje nuklearnih kapaciteta na 100 gigavata do 2047. godine, a obje strane žele partnerstvo u tom području.

Prepustite to Camecu

U središtu sporazuma o snabdijevanju bila bi kanadska kompanija Cameco Corporation, najveća svjetska javno izlistana kompanija za proizvodnju uranija, sa sjedištem u provinciji Saskatchewan.

Kompanija je većinski vlasnik rudnika Cigar Lake, rudnika s najvišim sadržajem uranija na svijetu, smještenog na sjeveru Saskatchewana. Rudnik je operativan od 2014. godine i predstavlja ključni dio Camecovog portfolija.

Od maja 2022. godine Cameco posjeduje 54,547% udjela u Cigar Lakeu, dok su ostali ključni dioničari Orano Canada (40,453%) i TEPCO Resources (5%).

Portparol indijskog Odjela za atomsku energiju procijenio je vrijednost potencijalnog desetogodišnjeg sporazuma na „oko 3 milijarde dolara“. Cameco je saopćio da će tržište obavijestiti u odgovarajuće vrijeme te je odbio dalje komentare.

Carney u akciji

Iako je kanadska delegacija na India Energy Weeku potvrdila razgovore o sporazumu koji uključuje isporuku uranija, odbila je iznijeti detalje koji bi mogli uključivati Cameco, navodeći komercijalnu osjetljivost.

Međutim, tokom razgovora „uz kamin“ na događaju u srijedu, kanadski ministar energetike i prirodnih resursa Tim Hodgson potvrdio je nedavne izvještaje indijskih medija da će se premijer Mark Carney sastati sa svojim indijskim kolegom Narendrom Modijem u Delhiju u martu kako bi finalizirali više trgovinskih sporazuma, uključujući i onaj o isporuci uranija.

„Mogu potvrditi da se to dešava. Obje strane rade na završnim detaljima. Kanada ima najkvalitetniji, najčišći uranij od svih zemalja na svijetu. Historijski smo snabdijevali Indiju uranijem“, rekao je Hodgson.

„Mi isporučujemo uranij za miroljubive svrhe zemljama širom svijeta. Postoji ogromna prilika da povećamo naše isporuke. To Indiji daje dodatni izvor jeftinog, visokokvalitetnog uranija. Nama daje još jednog kupca. To čini Indiju sigurnijom i otpornijom. To čini i nas sigurnijima i otpornijima. Rekao bih da je to dobitna kombinacija za obje strane“, dodao je.

Reset odnosa

Ovi potezi označavaju ono što je Hodgson opisao kao „reset“ odnosa nakon ozbiljnog diplomatskog spora između dvije zemlje u periodu 2023–24. godine.

Spor je izbio nakon što je kanadska vlada, tada predvođena bivšim premijerom Justinom Trudeauom, optužila osobe povezane s indijskim obavještajnim službama za ubistvo sikhsko-separatističkog aktiviste u provinciji Britanska Kolumbija.

Niz međusobnih optužbi i negiranja pogoršao je odnose do te mjere da je došlo do protjerivanja više diplomatskih zvaničnika s obje strane i gotovo potpunog zastoja bilateralnih trgovinskih pregovora.

Međutim, u novembru je aktuelni premijer Carney stupio u kontakt sa svojim indijskim kolegom u pokušaju da okonča spor i popravi narušene odnose.

Čini se da obje strane sada nastavljaju u tom smjeru, a Hodgson je zaključio: „Želimo da ovaj reset donese obostrano korisne rezultate za obje zemlje. Danas je bilateralna trgovina između Kanade i Indije svega 30 milijardi dolara. Premijer Carney i aktuelna vlada očekuju da se taj iznos udvostruči do kraja decenije, od uranija do minerala i ugljikovodika, kao i mnogih prirodnih resursa koje Kanada može ponuditi.“

Gaurav Sharma, Forbes