Zašto Bad Bunny neće dobiti ni centa za nastup u poluvremenu Super Bowla

Miljenik Portorika postaje prvi izvođač na španjolskom jeziku koji će predvoditi show najveće sportske utakmice, a Grammyjem nagrađena superzvijezda nastupit će bez honorara. Donald Trump ondje neće biti – no ICE hoće.

Prošlog septembra, nakon rasprodane ljetne rezidencije od 31 koncerta u rodnom San Juanu, Bad Bunny je objavio da tokom svjetske turneje 2026. neće održavati koncerte u Sjedinjenim Američkim Državama zbog prijeteće opasnosti od ICE-a za svoju pretežito hispansku bazu obožavatelja. No dvije sedmice kasnije uslijedila je objava koja je predstavljala veliku iznimku: 31-godišnji Kralj latino trapa odabran je za glavnog izvođača showa u poluvremenu Super Bowla LX u San Franciscu.

Iako je izbor Bad Bunnyja izazvao očekivani val negodovanja MAGA krugova, uključujući i predsjednika Donalda Trumpa, on ujedno označava dolazak latino muzike kao snažne kulturne sile i potvrđuje njezinu važnost u sve globalnijim ambicijama NFL-a. Spotifyjevi podaci pokazuju da je taj muzički žanr u deset godina zabilježio rast popularnosti od čak 2500 posto, povećavši udio u ukupnim streamovima s osam na 27 posto. Bad Bunny, koji je 2025. godine ostvario 19,8 milijardi streamova, bio je najslušaniji izvođač godine na Spotifyju. “Mislim da je odluka o izboru Bad Bunnyja u potpunosti bila tržišna odluka”, kaže Jorell Meléndez-Badillo, profesor latinoameričkih studija na Sveučilištu Wisconsin koji je surađivao s Bad Bunnyjem na uključivanju portorikanske historije u njegove nastupe i muzičke spotove. “NFL se želi međunarodno širiti, pa nastoji dostići šire tržište izvan Sjedinjenih Država. On ima golemu publiku u SAD-u, ali ova će pozornica dodatno pojačati njegov doseg i na međunarodnom nivou.”

Godina za pamćenje

Nastup na poluvremenu Super Bowla 8. februara zaokružit će izuzetno uspješnu godinu u karijeri Grammyjem nagrađene superzvijezde, rođene kao Benito Antonio Martínez Ocasio, koji je osim rasprodane rezidencije u Portoriku glumio i u dva holivudska filma, uz Adama Sandlera u filmu Happy Gilmore 2 te Austina Butlera u Caught Stealingu. Forbes procjenjuje da je Bad Bunny 2025. godine zaradio 66 miliona dolara prije poreza i naknada, što mu je donijelo 10. mjesto na tabeli najplaćenijih muzičar na svijetu.

No nastup na poluvremenu neće mu donijeti ni centa. Kako je već godinama standard, izvođači Super Bowla nastupaju besplatno, izuzev minimalnog iznosa od nekoliko stotina dolara propisanog sindikalnim pravilima, u zamjenu za ono što se smatra možda najvrjednijom marketinškom prilikom u cijeloj industriji zabave – 12 do 15 minuta promotivne pozornosti koju će pratiti stotine miliona ljudi. Prošlogodišnji nastup Kendricka Lamara u prosjeku je gledalo 133,5 miliona ljudi, a na YouTubeu je prikupio 157 miliona pregleda.

Šta sve donosi Super Bowl

Ekonomska korist može biti golema. Spotify je obavijestio da je Lamarova pjesma “Not Like Us” nakon prošlogodišnje utakmice zabilježila porast streamova od 430 posto, a on je taj zamah iskoristio za pokretanje stadionske turneje sa suizvođačicom SZA, koja je prema Pollstaru 2025. ostvarila gotovo 360 miliona dolara od prodaje ulaznica. To je bilo dovoljno da Lamar postane četvrti najplaćeniji muzičar na svijetu prošle godine, s 109 miliona dolara zarade prije poreza i naknada. Ni 2025. godina za SZA nije bila loša – završila ju je kao 20. najplaćenija muzičarka s 34 miliona dolara zarade. Učinak Super Bowla toliko je vrijedan da su nedavni izvođači poluvremena, uključujući The Weeknd 2021. i Dr. Drea 2022., ponudili uložiti milione dolara vlastitog novca kako bi produkcija bila posebno upečatljiva, nadopunjujući proračun koji pokrivaju NFL i Apple Music, a koji često premašuje 10 miliona dolara.

Bad Bunny prima nagradu za album godine na 26. dodjeli Latin Grammy nagrada u MGM Grand Garden Areni u Las Vegasu, u studenom 2025. foto: Valerie Macon/AFP

Od 2019. godine NFL i Apple velik dio odgovornosti za izbor izvođača prepustili su Roc Nationu i njegovu suosnivaču Jay-Z-iju, koji je povećao raznolikost među glavnim izvođačima. Odabirom Bad Bunnyja ove se inicijative dodatno produbljuju, jer će to biti prvi show u poluvremenu Super Bowla koji će se pretežno izvoditi na drugom jeziku. “Španski je dio mene, u mojoj je DNK”, rekao je Bad Bunny Forbesu 2023. godine. “Govorim ga gdje god da idem, ne iz namjere da ga drugima namećem, nego zato što je to ono što jesam.”

Glas protiv Trumpa

Meléndez-Badillo smatra da je Bad Bunnyjeva strast prema jeziku i kulturi Portorika pridonijela njegovoj popularnosti među obožavateljima, ne samo na otoku nego i širom svijeta, koji njegovu nepopustljivost doživljavaju kao prkosni čin ponosa. “Benito je poput onog rođaka koji je uspio”, kaže Meléndez-Badillo. “Kad ga gledamo na pozornici poput Super Bowla, gledamo sebe.” S obzirom na Bad Bunnyjeve stavove o imigracijskoj politici Trumpove administracije, mnogi nagađaju da će globalnu pozornost iskoristiti ne samo za promociju muzike i prodaju ulaznica, nego i za političku poruku. Vanessa Diaz, profesorica na Sveučilištu Loyola Marymount i autorica nadolazeće knjige How Bad Bunny Became the Global Voice of Puerto Rican Resistance, kaže da će “sve u vezi s ovim nastupom biti političko”.

Dodavanje Green Daya u postavu dodatno je potaknulo nagađanja, s obzirom na to da je pjevač Billie Joe Armstrong glasno kritizirao Trumpa i politiku ICE-a u Minnesoti. Američki predsjednik je prošle sedmice za New York Post rekao da neće prisustvovati utakmici, izražavajući nezadovoljstvo izvođačima poluvremena. “Protiv njih sam”, rekao je Trump. “Mislim da je to užasan izbor. Sve što to čini jest sijanje mržnje. Užasno.” Prema riječima savjetnika za domovinsku sigurnost Coreyja Lewandowskog, ICE će biti na terenu tijekom Bad Bunnyjeva nastupa na poluvremenu.

Ko ne zna ko je – znat će

“Obično se umjetnike koji se snažno politički angažiraju kritizira upravo zbog toga, i to može negativno utjecati na njihov prijem u javnosti”, kaže Diaz, “dok je kod Bad Bunnyja bilo suprotno. Kao da je postao i popularniji i političniji – i opet popularniji i političniji.”

To će se vjerovatno nastaviti i na Super Bowlu LX, koji će ga izložiti milionima gledatelja koji vjerovatno nikada prije nisu slušali njegovu muziku – ili uopće muziku na španskom jeziku. Ako je historija pouzdan pokazatelj, ova će platforma Bad Bunnyja vinuti na nove vrhunce karijere.

“Mislim da je Super Bowl zaista posljednja velika stvar zbog koje će svi koji nisu znali tko je Bad Bunny sada saznati ko je on”, kaže Diaz. “O ovom showu u poluvremenu utakmice govorit ćemo do kraja mog života jer će biti toliko značajan u smislu onoga što predstavlja u širem kontekstu historiji nastupa na Superbowlu, ali i posebno u ovom trenutku. Niko drugi ne bi mogao učiniti ono što Bad Bunny upravo sprema.”

Matt Craig, novinar Forbesa

