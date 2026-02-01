Da li će ovakvi mali automobili spasiti Evropu i njen plan za električna vozila

Planovi Evropske unije da do 2035. godine tržište novih automobila pretvori u monopol električnih vozila ne izgledaju kao da idu u pravom smjeru, ali promjena kursa je neizbježna. Ključne riječi postaju “vrlo mali” automobili, a cilj je stvoriti novo, jeftinije masovno tržište za električna vozila.

Evropska unija je propisala da oko 80% prodaje novih automobila u 2030. godini treba da budu električna vozila, a 100% (privremeno smanjeno na 90%) do 2035. godine. Evropska komisija, izvršno tijelo EU, zaključila je da je stopa rasta prodaje električnih vozila previše spora. Predložila je novu kategoriju malih i zaista pristupačnih automobila.

Detalji još nisu dostupni, ali japanski jeftini mali ‘kei’ automobili mogli bi poslužiti kao model. Iako mali i pristupačni, ovi automobili i dalje nude neke od najnovijih sigurnosnih tehnologija. Niske cijene postižu se zahvaljujući malim motorima od 660cc, kao i značajnim poreskim i finansijskim podsticajima. Pretpostavka je da bi u Evropi bili električni.

Ako se trenutni trendovi u Evropi nastave, vjerovatno je da se masovno tržište električnih vozila neće razviti u potrebnoj mjeri. Naprimjer, firma za investicijska istraživanja Jefferies predviđa da će se u Evropi 2030. godine prodati 5,6 miliona električnih vozila. To bi predstavljalo tržišni udio od samo 42%, dok bi 2035. godine prodaja dostigla 8,7 miliona vozila, odnosno 65%.

Evropski parlament će razmatrati paket mjera za automobile

Honda N-Box; Foto: Getty

Prijedlog za male i pristupačne automobile razmatrat će Evropski parlament u narednim mjesecima. Dio je takozvanog “Automobilskog paketa”, čiji je cilj olakšati evropskim proizvođačima ispunjavanje zahtjeva o nultoj emisiji ugljičnog dioksida do 2035. godine.

Felipe Muñoz, stručnjak iz industrije koji vodi istraživačku platformu Car Industry Analysis, podržava ideju malih automobila.

„Ovo je svakako jedna od najvećih evropskih opklada i svakako mudar potez. Uz Japan i Indiju, Evropa je zemlja malih automobila i to je jedna od snaga evropske automobilske industrije“, rekao je Munoz. „Da bi ovaj plan uspio, regulatori i proizvođači automobila moraju sarađivati. To znači da ovi automobili moraju biti profitabilni kroz zajedničke napore. Javne subvencije moraju biti dio jednačine, ali isto tako i isplativost koja proizlazi iz napora samih proizvođača.“

Tehnologija električnih automobila favorizuje lagana, mala vozila koja se lako mogu kretati gradom i urbanim okruženjima, sa možda dvoje odraslih i dvoje djece u kabini. Kada se tome doda činjenica da prosječno dnevno putovanje automobilom do prodavnice, škole ili posla ne prelazi 50 kilometara, vozilo sa dometom od oko 160 kilometara, malom baterijom i maksimalnom brzinom od oko 100 kilometara na sat moglo bi se prodati po cijeni od oko 10.000 dolara (8.500 eura). To zvuči kao neodoljiva ponuda. Trenutno se najjeftinija električna vozila u Evropi prodaju za otprilike dvostruku cijenu.

Suzuki, najveći proizvođač “kei” automobila

U Japanu je ovo ogroman tržišni segment, na čelu sa Suzukijem. Prema podacima investicione kuće Bernstein, Suzuki je najveći proizvođač “kei” automobila, sa 2,8 miliona prodatih vozila širom svijeta prošle godine. To je činilo čak 89% ukupne godišnje prodaje. Do nedavno, “kei” automobili su uglavnom imali motore sa unutrašnjim sagorijevanjem. Suzuki je nedavno predstavio koncept električnog kei automobila Vision e-Sky.

„Suzuki bi mogao imati koristi od globalnog buma ‘kei’ automobila. Iako detalji još uvijek nisu jasni, vjerujemo da je Suzuki u dobroj poziciji da iskoristi trend prema manjim i pristupačnijim vozilima“, navodi se u Bernsteinovom izvještaju.

Suzuki je kontaktiran za komentar, ali je odbio.

Bernstein je u izvještaju također napomenuo da je predsjednik Donald Trump nedavno izrazio naklonost prema “malim automobilima”, iako bi neko ko se vozi u ogromnom, oklopnom vozilu poznatom kao “Zvijer” mogao smatrati Cadillac Escalade malim. Trump je želio da se ti mali automobili proizvode u Americi, na benzinski, električni ili hibridni pogon. Pozvao je proizvođače da “odmah počnu da ih proizvode”, prema Bernsteinu.

EU obeshrabruje male automobile

Nissan Sakura; Fotografija: SOPA Images/LightRocket putem Getty Images

Najnoviji električni automobili koji se prodaju u Evropi su uglavnom srednji i veliki SUV modeli, iako se jeftiniji segment polako širi. Propisi EU su osmišljeni kako bi omogućili proizvođačima da ostvare solidan profit u višem tržišnom segmentu. Do sada su aktivno obeshrabrivali proizvodnju početnih, jeftinih benzinskih i električnih modela.

Munoz smatra da se to mora promijeniti.

“EU se mora pozabaviti regulacijom. S postojećim propisima o emisijama, sigurnosti i performansama, nemoguće je proizvoditi profitabilne ‘kei’ automobile. Ovi propisi moraju se prilagoditi planu, baš kao što to funkcioniše u Japanu. Naprimjer, sigurnosni standardi japanskog ‘kei’ automobila nisu isti kao i kod običnog automobila. Namijenjen je uglavnom za vožnju u gradovima, pri nižim brzinama”, rekao je Munoz.

Kinezi bi mogli brzo sustići

“Ako se ovi uslovi ispune, projekat može uspjeti i ponovo dati ‘kiseonik’ evropskim proizvođačima automobila, kao i onima izvan Evrope koji imaju iskustva s malim automobilima i posluju u Evropi. Suzuki je, naprimjer, jedan od njih. Kinezi trenutno malo zaostaju, jer su svoje napore usmjerili na veće segmente. Međutim, mogu brzo sustići i na kraju iskoristiti ovaj plan. Upravo su predstavili ‘kei’ automobil za japansko tržište.”

„A što se tiče Trumpa, možda on voli male automobile, ali vozači u Americi ne“, zaključuje Munoz.

Neil Winton, saradnik Forbesa