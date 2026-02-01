Rekordni nagradni fond – evo koliko su zaradili Alcaraz i Đoković u finalu Australian Opena

Pojedom nad Novakom Đokovićem, danas, u finalu Australian Opena u Melbourneu, Carlos Alcaraz kući nosi 4.150.000 dolara (2,44 miliona eura). Španski teniser, ovom pobjedom je postao i najmlađi teniser u Open eri koji je osvojio Grand Slam u karijeri.

Novak Đoković koji je 10 puta osvajao ovaj turnir, dobit će 1,18 miliona eura manje od Alcaraza, oko 2.150.000 miliona dolara (1,27 miliona eura).

Nagradni fond povećan za 16 posto

Osim što je teniser iz Murcije i trenutni broj jedan na ATP listi postavio rekorde u igri i zaradi, također je i sam turnir, Australian Open, potvrdio status jednog od najplaćenijih i najunosnijih Grand Slam turnira.

U odnosu na prošlu godinu, nagradni fond je povećan za 16 posto, čime je postao najveći fond u historiji turnira. Ove godine je iznosio 111,5 miliona dolara.

„Povećanje od 16 posto pokazuje našu posvećenost podršci teniskim karijerama na svim nivoima“, kazao je Craig Tiley, izvršni direktor Teniskog saveza Australije, dodavši kako su glavne zvijezde tenisa pozdravile nagradni fond Australian Opena.

Prošle godine nagradni fond AO iznosio je 96,5 miliona dolara. U poređenju sa 2025., ove godine kvalifikacije su porasle za 16 posto, što, kako je pojašnjeno, pruža najveći poticaj igračima koji se trude da se probiju dalje, koji ne ulaze direktno u glavni žrijeb, već nastupaju u kvalifikacijama.

Lista zarada

U nastavku pogledajte iznose objavljene na zvaničnoj ATP stranici, a koji su učesnici AO dobili ove godine.

Nagradni fond Australian Opena 2026. u pojedinačnoj konkurenciji (muškarci i žene)

Šampion 4.150.000 dolara Finalista 2.150.000 dolara Polufinalista 1.250.000 dolara Četvrtfinalista 750.000 dolara R16 480.000 dolara R32 327.750 dolara R64 225.000 dolara R128 150.000 dolara Podaci ATP-a