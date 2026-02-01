Morski put oko kojeg se Kina i SAD bore – ko ima koristi od nove presude

Odluka Vrhovnog suda Paname uslijedila je nakon prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa da će zauzeti Panamski kanal, tvrdeći da njime upravlja Kina.

Vrhovni sud Paname u četvrtak je poništio koncesiju kojom je kompaniji CK Hutchison sa sjedištem u Hong Kongu dozvoljeno upravljanje sa dvije od pet luka u Panamskom kanalu, javlja STA.

Sud je proglasio neustavnim zakone koji su dozvoljavali CK Hutchison Holdingsu da upravlja sa dvije od pet luka u kanalu. Presuda je zasnovana na tužbi podnesenoj prošle godine Visokom sudu Paname, u kojoj je tužilac, čiji identitet mediji ne otkrivaju, optužio da je ugovor o koncesiji neustavan, a kompaniju iz Hong Konga da ne plaća poreze.

Kao odgovor, podružnica CK Hutchison Holdingsa, Panama Ports Company, tvrdila je da presuda nema pravnu osnovu. „Presuda ugrožava ne samo kompaniju Panama Ports i njen ugovor, već i hiljade panamskih porodica koje direktno ili indirektno zavise od rada luke“, napisali su.

Upravljanje lukama, za koje je koncesiju imala jedna hongkonška kompanija, mogla bi privremeno preuzeti danska kompanija Maersk, najavio je panamski predsjednik Jose Raul Mulino. Vlasti su već u kontaktu s danskom kompanijom, prenosi STA.

Peking je također odgovorio. “Kina će poduzeti sve potrebne mjere kako bi odlučno zaštitila legitimna prava i interese kineskih kompanija”, saopćilo je ministarstvo vanjskih poslova.

Kompanija Panama Ports upravlja lukama Cristobal na istočnoj strani kanala i Balboa na zapadnoj strani. Njena koncesija je automatski produžena na 25 godina 2021. godine.

Nova prepreka u dogovoru s američkim konzorcijem

CK Hutchison je prošle godine bio u pregovorima o prodaji većinskog udjela u holding kompaniji, koja kontrolira 43 luke u 23 zemlje, uključujući Balbou i Cristobal, američkom konzorcijumu predvođenom investicijskom firmom BlackRock, koja je ponudila gotovo 23 milijarde dolara za 90 posto udjela.

Prema izvještajima stranih medija, pregovori između stranaka su se nastavili tokom ovog perioda, ali nisu potpisali ugovor o prodaji. Pritisak kineskih regulatora također je doprinio kašnjenju u zaključenju posla, jer Peking nije pristao na prodaju. Reuters sada izvještava da će odluka Vrhovnog suda Paname dodatno zakomplicirati prodaju.

Luka Balboa, kojom upravlja CK Hutchinson Holdings, Foto: Reuters

CK Hutchison je jedan od najvećih hongkonških konglomerata, koji obuhvata finansije, maloprodaju, infrastrukturu, telekomunikacije i logistiku. Njegove dionice su jutros pale za više od četiri posto na hongkonškoj berzi, izvještava STA.

Trump je prošle godine prijetio konfiskacijom

Odluka Vrhovnog suda Paname uslijedila je nakon prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa početkom prošle godine da će SAD zauzeti vitalnu logističku vezu, tvrdeći da je pod kontrolom Kine. SAD su decenijama imale isključivu kontrolu nad kanalom zbog svoje vodeće uloge u njegovoj izgradnji, ali su 1999. godine formalno predale kontrolu nad njim Panami.

Moreuz predstavlja najkraći morski put između Tihog i Atlantskog okeana, a kroz njega prolazi približno 40 posto američkog kontejnerskog prometa i pet posto globalne trgovine, piše STA.