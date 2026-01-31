Trump je odabrao novog predsjednika FED-a, nasljednika Jeromea Powella

Američki predsjednik Donald Trump u petak je imenovao Kevina Warsha kao zamjenu za Jeroma Powella, predsjednika američkih Federalnih rezervi (FED), nakon što mu istekne mandat u maju ove godine. Ova finansijska institucija ustanovljena da bude neovisna od političkog utjecaja, u drugom Trumpovom mandatu se naročito suočila sa pritiscima u zahtjevima nove administracije u pogledu kamatnih stopa.

Odnosi između izvršne vlasti i FED-a postali zategnuti do te mjere da je Ministarstvo pravosuđa izdalo prije nekoliko sedmica sudske pozive Powellu i članovima Odbora guvernera Feda za svjedočenje pred velikom porotom, zbog kako je navedeno sumnje da je Powell obmanuo Senatski odbor za bankarstvo u junu 2025. godine, a u vezi sa renoviranjem historijskog sjedišta Feda vrijednim 2,5 milijardi dolara. Optužbe su se ticale pitanja – da li je Powell umanjio obim i troškove projekta, te da li su detalji poput specijalnih liftova i krovnih vrtova bili adekvatno predstavljeni. Powell je ove tvrdnje odbacio kao obmanjujuće i netačne, kazavši da ova istraga ima za cilj prisiliti FED na ubrzano smanjenje kamatnih stopa, na što on nije pristajao.

Poruka Powella

Powellova politika u pogledu kamatnih stopa „sačekajmo da vidimo” za Trumpa je bila frustrirajuća, ali ga nije mogao smijeniti. U međuvremenu, Powell je uspješno odolijevao političkim pritiscima u borbi za kontrolu monetarne politike, a pitanje koje se sada postavlja je da li će njegov nasljednik Warsh slijediti istu politiku ili će zauzeti drugačiji kurs. U srijedu mu je Powell savjetovao da se kloni izabrane politike, te da izgradi odnose u Kongresu, za koje smatra da su prozor centralne banke u demokratsku odgovornost. Referirao se i na uposlenike FED-a za koje kaže da su najkvalifikovanija grupa ljudi s kojima će ikada raditi.

Ko je Kevin Warsh

Pedesetpetogodišnji Warsh iz New Yorka, diplomirao je javnu politiku na Stanfordu. Također posjeduje i diplomu iz prava sa Harvarda. Nakon sedam godina rada kao bankar na Wall Streetu u Morgan Stanleyju, Warsh se 2002. godine pridružio užem krugu savjetnika za ekonomsku politiku Georgea W. Busha. Iste godine oženio se Jane Lauder, direktoricom u Estée Lauder i nasljednicom jedne od najbogatijih američkih porodica. Warshov svekar, Ronald Lauder, bivši je Trumpov kolega iz razreda i glavni republikanski donator, prenosi Wall Street Journal (WSJ) dodajući da je Bush 2006. godine nominirao Warsha da se pridruži Federalnim rezervama kao guverner, što je pozicija jednog od sedam zvaničnika sa sjedištem u Washingtonu, DC, koji imaju pravo glasa o monetarnoj politici. Sa 35 godina, Warsh je bio najmlađa osoba koja se pridružila FED-u u historiji centralne banke.

Odlazak iz FED-a

Ubrzo nakon Warshovog dolaska, Fed se 2008. godine suočio s historijskim izazovom: dubokom finansijskom krizom koja je prijetila da će ekonomiju gurnuti u najgori pad od Velike depresije. Kao zvaničnik Feda s najboljim vezama na Wall Streetu, Warsh je, podsjeća WSJ, preuzeo vodeću ulogu u koordinaciji odgovora Feda na politiku. Učestvovao je u vladinom spašavanju AIG-a, velikog osiguravača, i pomogao je u organizaciji akvizicije Bear Stearsna od JPMorgana, investicijske banke koju je kriza dovela na koljena.

Trump i Powell, Foto: Profimedia

Warsh je u početku bio zagovornik snažne i brze reakcije FED-a na financijsku krizu 2008., kako bi se kroz hitne mjere spriječio kolaps bankarskog sistema i dublja recesija, međutim, relativno brzo je promijenio stav. Kako se kriza smirivala, počeo je strahovati da bi dugotrajne i izdašne stimulativne mjere, poput štampanja novca i masovnog otkupa obveznica, mogle u budućnosti potaknuti inflaciju.

Odluke većine

Da poštuje odluke većine, iako se možda lično ne slaže s njima, pokazao je kada je glasao za nastavak kupovine obveznica FED-a, što je bila mjera za koju je ova institucija mislila da će potaknuti ekonomiju. Tada je počeo upozoravati kako se svako daljnje širenje bilance FED-a mora strogo preispitati, jer povećava rizik od inflacije i dugoročne nestabilnosti.

Nakon odlaska iz FED-a, Warsh se profilirao kao konzervativni ekonomski glas. Kada je Trump 2017. tražio novog predsjednika FED-a, Warsh je bio među glavnim kandidatima, ali je na kraju izgubio od Powella, dijelom zbog, kako se moglo čitati u američkim medijima, što je Trump smatrao da Warsh djeluje premlado, pa samim time i nedovoljno autoritativno.

Brani Trumpove carine

U međuvremenu Warsh je ideološki promijenio nekoliko svojih stavova. Iako je nekada bio zagovornik slobodne trgovine, on danas ipak brani Trumpove carine, uz obrazloženje kako one neće nužno izazvati inflaciju. Također, podržava niže kamatne stope, što je želja Trumpa i glavni kamen spoticanja u odnosima sa aktuelnim predsjednikom FED-a.

Uz to, prihvatio je širu kritiku Trumpove administracije da je FED postao prevelik i previše moćan, te da je prešao granice mandata koji mu je dao Kongres. Warsh je počeo karijeru kao institucionalni krizni menadžer, zatim se profilirao u sposobnog inflacijskog jastreba, zagovornika stroge monetarne politike, ostaje za vidjeti kakav trag će, nakon povratka u FED, praviti kao prvi čovjek ove institucije.