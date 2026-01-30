Prijevoznici iz BiH obustavili blokadu graničnih prijelaza

Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine obustavili su blokadu graničnih prijelaza za teretni saobraćaj prema zemljama Evropske unije, koja je trajala pet dana. Odluka o prekidu blokada donesena je nakon što su se entitetske vlade usaglasile oko ispunjavanja uslova koje su postavili prijevoznici.

Prijevoznici iz BiH, okupljeni u Konzorcijum Logistika, potvrdili su da je, nakon postignutog dogovora, blokada graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini u potpunosti obustavljena.

Blokada je bila dio regionalne akcije koja je započela u ponedjeljak, a u kojoj su, osim prijevoznika iz BiH, učestvovali i prijevoznici iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Glavni razlog protesta bili su dugogodišnji problemi s kojima se vozači kamiona suočavaju prilikom tranzita kroz države Evropske unije.

Osnovni problem predstavlja činjenica da vozači teretnih vozila nisu izuzeti iz pravila prema kojem državljani trećih zemalja u Evropskoj uniji mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od šest mjeseci. Zbog takvog tretmana, vozači kamiona se pravno izjednačavaju s turistima, što je u praksi dovelo do novčanih kazni, deportacija i pritvaranja.

Podsjetimo, prijevoznici iz Crne Gore i Sjeverne Makedonije ranije su obustavili blokade, nakon što su izrazili zadovoljstvo ispunjavanjem njihovih zahtjeva i najavama Evropske komisije o mogućim promjenama viznog režima za visoko mobilne profesije, među kojima su i profesionalni vozači.

Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine ranije su pozdravili odluku Evropske komisije da u Evropskoj strategiji upravljanja azilom i migracijama, predstavljenu u Briselu, posebnu pažnju posveti problemu ulaska i rada vozača teretnih vozila na području EU, ali su istakli da time problem još nije konačno riješen.

Ipak, nakon usaglašavanja entitetskih vlada i postignutog dogovora s prijevoznicima, donesena je odluka o obustavi blokade graničnih prijelaza i normalizaciji teretnog saobraćaja.

Please enable JavaScript

