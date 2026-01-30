Starbucks spašava posao: Želi privući ljude uz nova energetska pića

Starbucks ima jasnu prednost u prodaji u jutarnjim satima zahvaljujući kafi. Sada želi privući goste i kasnije tokom dana, uz drugačiju vrstu kofeinskog podsticaja.

Američke lokacije ovog lanca kafića u narednim sedmicama uvode novi popodnevni meni, koji će uključivati nove grickalice i raznovrsna pića drugačija od klasične ponude kafe, među njima čajeve, obnovljena energetska pića i matchu.

Ako razmišljate o jutru, ono je vrlo rutinizirano, ali popodne može biti mnogo spontanije, rekla je za CNN Tressie Lieberman, globalna direktorica brenda Starbucksa. Želite drugačije piće u zavisnosti od toga kako vam protiče dan ili kakvo je vrijeme.

To, kako kaže, stvara priliku za Starbucks.

Starbucks je u posljednje vrijeme izgubio dio konkurentske prednosti u odnosu na novije lance poput Dutch Brosa i Black Rock Coffeeja. Popodne je obično sporiji dio dana za ovaj lanac, rekao je Robert Byrne, viši direktor istraživanja potrošača u kompaniji Technomic, pa tu postoji značajan prostor za rast.

Ovo je mala pauza, reset za mozak ili emotivni reset koji mnogi potrošači dobiju tokom brzog popodnevnog odlaska po omiljeno piće, i mislim da tu postoji ogromna prilika, rekao je Byrne za CNN.

REUTERS

Proširenje popodnevne ponude Starbucksa ključno je za planove oporavka izvršnog direktora Briana Niccola. Nakon sporog početka, promjene menija i druga poboljšanja očigledno daju rezultate. Kompanija sa sjedištem u Seattleu saopćila je u srijedu da je zabilježila prvi rast prodaje i posjećenosti u američkim radnjama u skoro dvije godine.

Ključni dio popodnevnog menija su nova Starbucksova energetska pića, koja manji konkurenti već nude. Lanac je ranije pokušao ući na ovo popularno tržište, ali je prije oko godinu dana odustao kada je pojednostavio meni.

Nova verzija temelji se na popularnom brendu Refreshers, a kofein će se dobijati iz ekstrakta zelene kafe, odnosno neprženih zrna kafe. Lieberman je rekla da to pomaže Starbucksu da se izdvoji, jer se mnoga energetska pića prave s velikom količinom sintetičkih sastojaka.

Segment potrošača koji vode računa o zdravlju brzo raste i sada čini oko 40 posto ukupne prodaje hrane i pića, objavila je ove sedmice istraživačka firma Circana. Posebno se ističe tržište energetskih pića, koje sada vrijedi oko 25 milijardi dolara.

Ostala nova pića namijenjena kupcima koji paze na zdravlje uključuju novi chai latte koji omogućava prilagođavanje nivoa slatkoće, kao i globalne okuse poput ubea i lavande. Nova matcha pića stižu već naredne sedmice.

I ponuda hrane u Starbucksu prolazi kroz promjene, s više slanih proizvoda bogatih proteinima i vlaknima, što su dva popularna trenda u svijetu wellnessa, te dodatnim opcijama za ponijeti u popodnevnim satima. Hrana je, na kraju krajeva, posao vrijedan gotovo šest milijardi dolara za ovaj brend, koji je do sada snažno bio fokusiran na doručak, rekla je Lieberman.

Razmatramo dodavanje više praktičnih opcija koje se mogu držati u ruci, poput pizze ili flatbreada, koji bi bili lako prenosivi i napravljeni od vrlo jednostavnih, čistih sastojaka, kazala je ona.

Iako su prvenstveno reklamirani za popodne, pića i hrana bit će dostupni i ujutro. Lanac će prilagoditi menije u radnjama i aplikaciji kako bi promovirao novu ponudu u popodnevnim satima, s ciljem da privuče jutarnje goste nazad u kafiće.

Postoji velika prilika da jutarnje goste vratimo i popodne, ali i da privučemo nove, dodatne kupce, one koji možda ujutro piju kafu kod kuće sa Starbucksom, a onda ih možemo dovesti nazad popodne, rekla je Lieberman.

Please enable JavaScript

