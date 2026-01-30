OpenAI ima rješenje za eliminaciju botova na društvenim mrežama

OpenAI tiho razvija vlastitu društvenu mrežu i razmatra korištenje biometrijske verifikacije, poput skeniranja oka na World Orbu ili Appleovog Face ID-a, kako bi se osiguralo da su njeni korisnici stvarni ljudi, a ne botovi.

Razvoj društvene mreže OpenAI čini se da se kristalizira oko jedne ključne misije. Eliminirati problem botova koji je platformu nekada poznatu kao Twitter pretvorio u beskrajnu i toksičnu močvaru.

Izvori upoznati s projektom rekli su za Forbes da je društvena mreža, koja je još uvijek u vrlo ranoj fazi razvoja, zamišljena kao platforma rezervirana isključivo za stvarne ljude. To bi mogla biti važna prednost za AI giganta koji želi iskoristiti popularnost svojih viralnih aplikacija ChatGPT i Sora. Međutim, ako se pokrene, morat će se takmičiti na tržištu kojim već dominiraju jaki igrači poput X-a, Instagrama i Tiktoka.

Aplikaciju razvija vrlo mali tim – manje od 10 ljudi – i mogla bi uključivati ​​element biometrijskog prepoznavanja identiteta. Izvori upoznati s razvojem rekli su za Forbes da tim razmatra mogućnost da od korisnika zahtijeva da dostave “dokaz o identitetu” putem Appleovog Face ID sistema ili World's Orb-a. Riječ je o skeneru očne jabučice veličine dinje koji koristi šarenicu oka za generiranje jedinstvenog, provjerljivog identiteta. Worldom upravlja Tools for Humanity, koji je osnovao i kojim trenutno predsjedava izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman.

Rizik od zloupotrebe

Prava biometrijska verifikacija bi osigurala da iza svakog računa na društvenoj mreži OpenAI stoji stvarna osoba. Iako društvene mreže poput Facebooka i LinkedIna pokušavaju provjeriti identitet korisnika, to uglavnom čine putem telefonske i e-mail verifikacije i/ili signala ponašanja ili mrežnih veza. Nijedna od njih nije krenula putem biometrijskog rješenja koje bi, barem u teoriji, definitivno dokazalo da je korisnik čovjek. Zagovornici privatnosti upozoravaju na rizike takvih metoda identifikacije kao što je Worldova, budući da su skeniranja šarenice nepromjenjiva i mogla bi uzrokovati sve vrste zloupotreba u pogrešnim rukama.

Krupni plan biometrijskog skeniranja Orba na lokaciji Union Square u San Franciscu, Kalifornija, za World, ranije Worldcoin, biometrijsku kriptovalutnu kompaniju koju je osnovao Sam Altman, koristeći skeniranje šarenice za identifikaciju ljudi na internetu, Foto: Gado via Getty Images

Nije poznato kako bi se društvena mreža uklopila u postojeći portfolio OpenAI proizvoda. Izvori navode da bi korisnici mogli koristiti umjetnu inteligenciju za kreiranje sadržaja, poput videa ili slika. Metin Instagram, koji je u septembru imao tri milijarde aktivnih korisnika mjesečno, već omogućava kreiranje slika generiranih umjetnom inteligencijom direktno unutar aplikacije. Trenutno ne postoji vremenski okvir za pokretanje društvene mreže OpenAI i on bi se mogao značajno promijeniti prije nego što bude spreman za javno objavljivanje, upozoravaju izvori.

OpenAI je odbio da komentariše. Još u aprilu, The Verge je izvijestio da OpenAI radi na toj društvenoj mreži.

Poseban problem na Twitteru

Godinama su društvene mreže preplavljene bot računima koji obično oponašaju ljudsku aktivnost kako bi, na primjer, podigli cijene kriptovaluta ili iskrivili javno mnijenje pojačavanjem govora mržnje. Poseban problem su predstavljali na Twitteru. Situacija se dodatno pogoršala kada je Elon Musk preuzeo kompaniju, preimenovao je u X i otpustio oko 80% zaposlenih. To je efektivno uništilo tim za povjerenje i sigurnost zadužen za moderiranje sadržaja i uklanjanje botova sa platforme.

Čak i prije kupovine Twittera, Musk je objavio rat botovima. Kompanija je 2025. godine uklonila oko 1,7 miliona bot naloga u okviru čistke s ciljem smanjenja neželjene pošte putem odgovora. Međutim, botovi su i dalje ozbiljan problem.

Altman, redovni korisnik X-a od 2008. godine, otvoreno je govorio o svojoj frustraciji botovima na platformi. U septembru je na X-u napisao da se “AI Twitter / AI Reddit nekako osjeća vrlo lažno na način na koji se nije osjećao prije godinu ili dvije.” Nekoliko dana ranije, izrazio je slično mišljenje, misleći na teoriju “mrtvog interneta”, prema kojoj je internet preplavljen neljudskim aktivnostima od 2016. godine. “Nikada nisam previše ozbiljno shvatao teoriju mrtvog interneta. Ali izgleda da sada zaista postoji mnogo Twitter naloga koje vode LLM-ovi [AI modeli]”, napisao je.

Velika konkurencija

OpenAI ima solidan ugled u izradi aplikacija sa snažnim viralnim efektom među potrošačima. ChatGPT, koji je vještačku inteligenciju približio široj javnosti, dostigao je 100 miliona korisnika u roku od dva mjeseca od lansiranja. Sada ih ima više od 800 miliona. Njegova AI video aplikacija Sora dostigla je milion preuzimanja za manje od pet dana, brže od ChatGPT-a.

Uprkos toj historiji uspjeha, OpenAI će se vjerovatno suočiti s teškom bitkom ako odluči pokrenuti društvenu mrežu. Morat će se takmičiti s Metinom aplikacijom Threads. Sada ima jednako dnevno aktivnih korisnika na mobilnim uređajima kao i X. Također će se takmičiti s novim igračima poput Blueskyja, koji ima više od 40 miliona korisnika ukupno. A da ne spominjemo gigante poput Instagrama i TikToka, koji su već u prednosti u utrci da postanu glavne destinacije za AI sadržaj. “Feedovi se počinju puniti sintetički svime”, napisao je u decembru šef Instagrama Adam Mosseri.

Anna Tong, novinarka Forbesa