Ovo je e-mail kojim je Amazon zaposlenicima saopćio da ostaju bez posla

Iako je američki tehnološki gigant Amazon u početku greškom obavijestio zaposlenike o novom valu globalnih otpuštanja putem e-pošte, donosimo poruku kojom su naknadno obaviješteni oni koji su izgubili posao.

Amazon je u srijedu ujutro počeo obavještavati zaposlenike o otpuštanjima kao dio plana za smanjenje broja zaposlenih u korporaciji za 16.000. Zaposleni u SAD-u, Velikoj Britaniji i Indiji primili su e-poruke od šefice ljudskih resursa Amazona, Beth Galetti, u kojima se navodi da će nastaviti primati punu platu i sve beneficije tokom 90 dana. Interne Slack poruke koje je vidio Business Insider ukazuju na to da su pogođeni timovi unutar Amazonove cloud jedinice Amazon Web Services, uključujući AI cloud uslugu Bedrock, uslugu skladištenja podataka u oblaku Redshift i konsultantski tim ProServe, kao i timovi u maloprodajnom poslovanju, poput usluge pretplate Prime i tima za iskustvo dostave u posljednjoj fazi isporuke.

Ova runda otpuštanja je najnovija u nizu masovnih smanjenja radnih mjesta od oktobra, kada je Amazon ukinuo 14.000 radnih mjesta. Amazon zapošljava više od 1,5 miliona ljudi širom svijeta, iako njegov korporativni odjel čini relativno mali dio tog broja, sa oko 350.000 zaposlenih.

Ovako je izgledao email kojim su zaposleni u Amazonu obaviješteni o otpuštanjima:

„Imam neke važne, ali teške vijesti koje želim podijeliti s vama. Nakon temeljitog pregleda naše organizacije, naših prioriteta i onoga na što se trebamo fokusirati u budućnosti, donijeli smo tešku poslovnu odluku da ukinemo niz radnih mjesta unutar Amazona. Nažalost, vaša pozicija se ukida kao dio ovih promjena, a vaš radni odnos će prestati istekom vašeg otkaznog roka.“

Ove odluke nisu donesene olako i svjesni smo značajnog utjecaja koji imaju. Posvećeni smo tome da vas podržimo tokom ovog prelaznog perioda kroz sljedeće mjere:

Period u kojem nećete raditi, uz zadržavanje pune plate i svih beneficija, ponudu otpremnine i prelaznih beneficija, eksternu podršku u pronalaženju novog posla i 12 mjeseci besplatnog pristupa platformi AWS Skill Builder.

Borivoje Dokler, Forbes Hrvatska