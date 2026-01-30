Federalni zavod PIO/MIO objavio tačne iznose penzija za 5. februar za sve kategorije – evo ko prima najmanje, a ko najviše

Federalni zavod MIO/PIO objavio je da će penzije u Federaciji BiH od 1. januara ove godine biti usklađene povećanjem od 11,2%. Odluka je donesena nakon što je 23. januara 2026. Dom naroda Parlamenta FBiH prihvatio izmjene i dopune Zakona o MIO/PIO, prethodno usvojene u Zastupničkom domu.

Povećanje se isplaćuje prema akontacijskom usklađivanju, jer, kako je navedeno, službeni podaci o rastu prosječne plate i indeksu potrošačkih cijena još nisu objavljeni. Konačna odluka o usklađivanju bit će donesena kada Federalni zavod za statistiku objavi relevantne parametre.

Penzije prema stažu

Isplata prvog uvećanog iznosa planirana je već za 5. februar.

Najniža penzija korisnika koji su pravo ostvarili prije 1. januara 2026. povećava se s 599,28 KM na 666,40 KM

Zagarantovana penzija sa 715,21 KM na 795,31 KM, dok će najveća penzija biti povećana sa 2.996,40 KM na 3.332,00 KM.

Prosječna samostalna penzija iz decembra 2024., usklađena za sva pripadajuća povećanja, iznosi 841,98 KM.

Prema članku 81.Zakona o PIO, najniža starosna penzija razvrstana je u šest kategorija, ovisno o dužini penzijskog staža, a temelji se na iznosu usklađene prosječne penzije iz decembra prošle godine u visini od 651,05 KM, koja nakon usklađivanja iznosi 723,97 KM.

U skladu s tim, navode u Zavodu, za penzionere sa do 20 godina penzionog staža, penzija ne može biti niža od 60 % prosječne, odnosno 434,38 KM, penzioneri sa 20 do manje od 25 godina staža, ne mogu primati manje od 65 % prosječne penzije, odnosno 470,58 KM.

Penzije mogu biti veće u svakoj kategoriji

Za korisnike s 25 do manje od 30 godina staža, penzija ne može biti niža od 70 % prosječne, odnosno 506,78 KM, za korisnike s 30 do manje od 35 godina staža, od 75 % prosječne, odnosno 542,98 KM, za korisnike s 35 do manje od 40 godina staža, od 85 % prosječne, odnosno 615,37 KM, dok za penzionere sa 40 i više godina penzionog staža, penzija ne može biti niža od 95 % prosječne, odnosno 687,77 KM.

Zakonom je nadalje propisano da korisnici porodične i invalidske penzije, kojima je određen iznos najniže penzije, ne mogu primati penziju nižu od 90 % prosječne penzije, odnosno 651,57 KM.

Iz zavoda PIO naglašavaju kako ovi iznosi predstavljaju samo najniži iznos, nikako jedini iznos jer se penzija računa temeljem ostvarenog staža i visine plata te može iznositi znatno više u svakoj od navedenih kategorija.

Najniža penzija za one koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima kao što je Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih porodica, te Zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica), sada iznosi 666,40 KM.

Penziju za januar primit će ukupno 465.697 penzionera, te će biti isplaćeno oko 351.100.000,00 KM.