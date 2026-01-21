Šta novi model rasta penzija donosi za 465.000 penzionera u Federaciji BiH

Zakon dodatno predviđa uvođenje više nivoa najniže penzije prema dužini radnog staža, ograničavanje najviših penzija radi smanjenja nejednakosti, jačanje zaštitnih mehanizama u sistemu te proširenje prava na naknadu troškova sahrane.

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je u utorak Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, jedan od ključnih reformsko-socijalnih zakona u aktuelnom mandatu. Tekst je upućen Domu naroda FBiH, koji će ga razmatrati 23. januara.

Zakon direktno utječe na više od 465.000 penzionera u Federaciji BiH i ima za cilj, kako je naglasilo nadležno entitetsko ministarstvo rada i socijalne politike dugoročnu stabilizaciju penzijskog sistema.

Polugodišnje usklađivanje

Ključna novina je novi model usklađivanja penzija, koji kombinuje rast potrošačkih cijena i prosječne plate u omjeru 60:40 ili 40:60, uz primjenu povoljnije opcije za penzionere. Stečena prava ostaju zaštićena, a penzije se nijednim usklađivanjem ne mogu smanjiti.

Prema procjenama Vlade FBiH, novi model bi donio ukupno povećanje penzija od oko 17% u 2026. godini, u poređenju s približno 5% po važećem zakonu. Od 2026., uvodi se i polugodišnje usklađivanje penzija, dva puta godišnje; 1. januara i 1. jula.

Zakon dodatno predviđa uvođenje više nivoa najniže penzije prema dužini radnog staža, ograničavanje najviših penzija radi smanjenja nejednakosti, jačanje zaštitnih mehanizama u sistemu te proširenje prava na naknadu troškova sahrane. Naknada troškova sahrane (posmrtnina) za penzionera iznosi koliko i jedna prosječna isplaćena penzija, što je oko 651 KM, i to pravo je, po dosadašnjem zakonu, mogao ostvariti samo član uže porodice. Novim izmjenama, pak, to pravo se sada proširuje na bilo koju drugu osobu koja je snosila troškove sahrane.

“Ovo nisu savršena, ali su realna i finansijski održiva rješenja, značajno bolja od postojećih,” kazao je Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike, naglasivši da su izmjene rađene u dogovoru i na zahtjev Saveza udruženja penzionera Federacije BiH.

Visina najniže penzije, prema novim rješenjima, više neće biti ista za sve, već će rasti ovisno o broju godina koje je uposlenik proveo u radnom odnosu i za to vrijeme uplaćivao doprinose. Najniža penzija za osiguranike s manje od 20 godina staža ne može biti niža od 60% prosječne penzije iz prethodne godine, dok za penzionere sa 20 i više, a manje od 25 godina staža, taj prag iznosi 65%, za 25 do manje od 30 godina staža 70%, za 30 do manje od 35 godina 75%, za 35 do manje od 40 godina staža 85%, dok za 40 i više godina penzijskog staža najniža penzija ne može biti niža od 95% prosječne penzije.

Ukoliko u penziju odete sa 15 godina radnog staža, minimalna penzija koju ćete primati iznosi 460 KM, nakon najavljenog povećanja penzija u julu ove godine.

Dosadašnji sistem podrazumijevao je jedinstveni iznos najniže penzije, neovisno o tome da li je osiguranik ostvario 15, 20 ili više godina radnog staža, te su se penzije usklađivale jednom godišnje, prema rastu potrošačkih cijena (inflaciji).

Penzioni sistem u RS

Ovim izmjenama dva entitetska penziona sistema su se djelimično uskladila. U Republici Srpskoj već je na snazi sistem prema kojem je najniža penzija vezana za staž te je različita za različite kategorije penzionera.

Penzije u RS se usklađuju jednom godišnje, najčešće prema rastu plata ili inflaciji.Prosječna i najniža penzija u RS je niža nego u FBiH.

Najniža penzija u FBiH za decembar je iznosila 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok je najviša isplaćena penzija iznosila 2.996,40 KM. Do sada je za isplatu penzija (465.132 korisnika) bio potreban iznos od 315,5 miliona KM.

U RS-u u decembru 2025.godine, prema podacima Fonda PIO, isplaćeno je 293.715 penzija. Najniža penzija sa 15 godina penzijskog staža iznosila je 328,19 KM, 15-20 godina 393,87 KM, 20-30 godina 459,53 KM, 30-40 godina 525,23 KM, dok je najniža penzija sa 40 godina penzijskog staža iznosila 656,55 KM. Najveća isplaćena penzija bila je u iznosu od 3.547,30 KM.