Evropski trgovinski sporazum sa Mercosurom pod lupom: Parlament uputio slučaj EU sudu

Evropski parlament danas je glasao da se potpisani trgovinski sporazum Evropske unije s Južnom Amerikom uputi najvišem sudu EU, čime je na sporazum bačen veo pravne nesigurnosti, javlja Reuters.

Protivnici, predvođeni Francuskom, najvećim proizvođačem poljoprivrednih proizvoda u EU-u, tvrde da će sporazum znatno povećati uvoz jeftine govedine, šećera i peradi, čime će se ugroziti domaći poljoprivrednici koji su već više puta protestovali.

Kao što smo ranije izvijestili, Evropska unija je početkom januara potpisala svoj najveći trgovinski sporazum s članicama Mercosura: Argentinom, Brazilom, Paragvajem i Urugvajem, u trenutku kada je Donald Trump carinama uzdrmao globalnu trgovinu.

Koji su pravni izazovi sporazuma

Skupina od 144 zastupnika, predložila je parlamentarnu inicijativu kojom se traži od Suda Evropske unije da presudi može li se sporazum primjenjivati prije potpune ratifikacije od strane svih država članica i ograničava li njegovim odredbama EU u postavljanju politika zaštite okoliša i zdravlja potrošača. Sudu obično treba oko dvije godine da iznese mišljenje o takvim pitanjima.

Europski parlament podržao je inicijativu sa 334 glasa za, 324 protiv i 11 suzdržanih.

Ako bi slučaj bio upućen sudu, EU bi i dalje mogla privremeno primjenjivati sporazum dok traje presuda i parlamentarna potvrda. Ali, to bi moglo biti politički izazovno s obzirom na vjerojatni negativan odjek, a Evropski parlament bi zadržao moć da ga kasnije poništi.

Pristaše, uključujući Njemačku i Španiju, ukazuju na poremećaje u globalnoj trgovini uzrokovane politikom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Oni tvrde da je sporazum ključan za nadoknadu poslova izgubljenih zbog američkih tarifa i smanjenje ovisnosti o Kini osiguravanjem pristupa ključnim mineralima. Također, upozoravaju da vlade Mercosura gube strpljenje s EU-om nakon godina pregovora.