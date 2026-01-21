Forbes Magazin: Ekskluzivni intervju sa Kemalom Sikirićem (VIDEO)

U novoj emisiji Forbes Magazina donosimo ekskluzivni intervju sa Kemalom Sikirićem, jednim od osnivača investicijskog fonda Invera Equity Partners.

Prodajom kompanije Metamorfoza, odnosno globalnog brenda Muzej Iluzija, američkom private equity fondu Brightwood Capital Advisors iz New Yorka, Invera je ostvarila jedan od najvećih private equity exita ikada na ovim prostorima, uz zadržavanje uloge manjinskog suvlasnika i dugoročnog partnera u daljnjem razvoju kompanije.

Brend Muzej Iluzija, nastao u Hrvatskoj, najveći je lanac privatnih muzeja na svijetu, danas posluje na pet kontinenata i zapošljava više od 600 ljudi širom svijeta, potvrđujući da iz regije mogu nastajati globalno relevantne kompanije. Sikirić već sada najavljuje novi investicijski ciklus i otkriva da li novi fond planira investicije u Adria regiji i Bosni i Hercegovini.

U Forbes Magazinu donosimo i analizu tržišta mesa u BiH, kao i kineskog trgovinskog suficita koji je dostigao rekordnih 1,2 biliona dolara.