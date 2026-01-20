Britanski milijarder ušao u historiju hedge fondova – njegov TCI ostvario najveći godišnji profit ikada

Dvadeset vodećih svjetskih menadžera hedge fondova donijelo je investitorima ukupno 116 milijardi dolara u izuzetno uspješnoj 2025. godini, a najuspješniji među njima bio je investitor sa sjedištem u Londonu Chris Hohn.

Većina najboljih svjetskih hedge fondova oslanja se na napredne kvantitativne modele i jake investicijske timove koji pokrivaju više klasa imovine, ali u još jednoj izuzetnoj godini klasičnog ulaganja u dionice, niko nije postigao bolje rezultate od britanskog milijardera Chrisa Hohna. Njegova firma TCI Fund Management prošle je godine investitorima vratila procijenjenih 18,9 milijardi dolara neto dobiti, što je najveći jednogodišnji dobitak u historiji hedge fondova, prema godišnjem izvještaju Edmonda de Rothschilda, koji rangira 20 najboljih svjetskih hedge fondova.

Fond sa sjedištem u Londonu, koji upravlja imovinom od 77 milijardi dolara, ostvario je ukupno 40 milijardi dolara profita u protekle tri godine zahvaljujući snažnom rastu berze i prošle godine je objavio neto prinos od 27 posto. Forbes sada procjenjuje Hohnovo lično bogatstvo na 11,8 milijardi dolara, u odnosu na 9,2 milijarde dolara godinu ranije.

Prvi vodeći brod kompanije GE Aerospace

TCI ima visoko koncentrisan portfolio od samo nekoliko dionica – prema njihovom najnovijem kvartalnom podnesku Komisiji za vrijednosne papire i berze SAD-a, fond je držao 52,7 milijardi dolara raspoređenih u devet kompanija kotiranih na američkim berzama, uključujući GE Aerospace, Microsoft, Visa, Moody's i S&P Global. GE Aerospace, ključni nasljednik General Electrica nakon izdvajanja njegovih poslova u zdravstvu i energetici 2022. godine, bio je najveći pojedinačni udio u portfoliju TCI-ja krajem septembra, procijenjen na 14,2 milijarde dolara. Dionice kompanije su porasle za 85% u 2025. godini. TCI je također investitor u evropske vazduhoplovne kompanije Airbus i Safran, čije su dionice porasle za više od 40% u protekloj godini.

U najnovijem godišnjem izvještaju, koji je završen 31. marta 2025. godine, navodi se da je TCI isplatio dividendu od 82 miliona dolara matičnoj kompaniji koju kontroliše Hohn za prethodnu godinu i donirao 797 miliona dolara u dobrotvorne svrhe, uključujući 637 miliona dolara Fondaciji za investicijski fond za djecu. Fondaciju, koja je dala ime hedž fondu, osnovao je i vodi Hohn, s fokusom na klimatske projekte, zdravlje djece i reproduktivna prava.

Sa ukupno 68,4 milijarde dolara neto prihoda od svog osnivanja 2004. godine, TCI se ove godine popeo na peto mjesto na rang listi Edmond de Rothschild, koja se objavljuje godišnje od 2010. godine. Rang listu sastavlja Rick Sopher, viši savjetnik u Edmond de Rothschild i bivši predsjednik LCH Investments, podružnice banke koja je bila najstariji fond fondova na svijetu. LCH je imao prosječni godišnji prinos od 10 posto od svog osnivanja 1969. godine do zatvaranja prošle godine.

Sopherovo istraživanje pokazuje da je 20 najboljih menadžera hedge fondova prošle godine zajedno ostvarilo profit od 115,8 milijardi dolara, što je dio rekordnih 543 milijarde dolara ukupnog profita za cijelu industriju hedge fondova.

Ko su najveći dobitnici?

„Kombinacija rekordno visoke imovine pod upravljanjem, snažnih tržišta dionica i obveznica, te značajnih makroekonomskih prilika za trgovanje doprinijela je ovim snažnim rezultatima“, rekao je Sopher u saopštenju za javnost. Ken Griffinov ostaje najprofitabilniji hedge fond svih vremena prema listi, dodajući dodatnih 7,4 milijarde dolara profita prošle godine, čime je ukupni profit od svog osnivanja 1990. godine porastao na 90,4 milijarde dolara. Njegov vodeći fond Wellington ostvario je neto prinos od 10,2 posto prošle godine, što je njegov najslabiji učinak od 2018. godine, i zaostao je za prinosom od 12,6 posto HFRI Fund Weighted Composite Indexa, koji predstavlja prosjek industrije hedge fondova, i prinosom od 17,9 posto S&P 500 indeksa za pasivne investitore u dionice. Uprkos tome, Citadel se i dalje može pohvaliti prosječnim godišnjim neto prinosom od 19,2 posto od 1990. godine, nadmašujući S&P 500 za više od osam procentnih poena.

DE Shaw i Bridgewater, dva najveća primaoca u 2025. godini nakon TCI-a, zauzimaju drugo i treće mjesto na listi svih vremena. Glavni fond Bridgewatera, Pure Alpha, ostvario je impresivan prinos od 34 posto u 2025. godini, donijevši firmi procijenjenih 15,6 milijardi dolara profita. Nakon što je osnivač Ray Dalio u potpunosti odstupio s dužnosti i napustio upravni odbor, Bridgewaterom sada upravlja glavni izvršni direktor Nir Bar Dea, zajedno sa sudirektorima za investicije Bobom Princeom, Gregom Jensenom i Karen Karniol-Tambour. DE Shaw je prošle godine ostvario prinos od 18,5 posto u svom multi-strateškom Composite fondu i prinos od 28,2 posto u svom makro-fokusiranom Oculusu, generirajući procijenjenih 12,7 milijardi dolara dobitka od investicija.

Industrija se dobro drži

Zajedno, 20 najboljih hedž fondova je od osnivanja ostvarilo ukupnu dobit od 970 milijardi dolara, što ovu listu čini izuzetno teškom za mlađe fondove bez dugog iskustva u investicijskim rezultatima. Isti fondovi koji su bili na prošlogodišnjoj listi nalaze se i na ovogodišnjoj listi, a nijedan se nije pomjerio za više od dva mjesta. Svih 20 fondova osnovano je prije 2005. godine, a TCI je jedini među 15 najboljih koji je osnovan nakon 2000. godine.

To ne znači da tradicionalna industrija izlazi iz mode, iako i dalje zaostaje za snažnim rastom berze. Podaci Hedge Fund Researcha pokazuju da su hedge fondovi širom svijeta privukli 71 milijardu dolara novih investicija u prva tri kvartala 2025. godine, što je najviši nivo u 11 godina, i povećali ukupnu imovinu pod upravljanjem na 4,98 biliona dolara. Rezultati dolaze u vrijeme kada se druge alternativne klase imovine, poput privatnog kapitala, bore s prikupljanjem svježeg kapitala. U okruženju u kojem su investitori u kapital sve više zabrinuti zbog vrtoglavo visokih procjena, hedge fondovi će se mjeriti po tome koliko zaštite mogu pružiti kada tržište prestane svirati.

Hank Tucker, novinar Forbesa