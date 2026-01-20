U Davosu počeo Svjetski ekonomski forum, Danska bojkotuje zbog Grenlanda

Predstavnici Svjetskog ekonomskog foruma, koji je danas počeo u Švicarskoj, potvrdili su za Bloomberg da danski zvaničnici neće prisustvovati događaju, iako su bili pozvani, dok se tenzije zbog interesa Sjedinjenih Američkih Država za preuzimanje Grenlanda dodatno zaoštravaju.

Ključne činjenice

Trump je ovog vikenda najavio carinu od 10 posto protiv osam evropskih zemalja koje su poslale vojno osoblje na Grenland, pri čemu bi carine trebale stupiti na snagu 1. februara i porasti na 25 posto u junu, osim ako se ne postigne dogovor o, kupovini Grenlanda.

Pogođene zemlje su Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemska i Finska, sve NATO saveznice Sjedinjenih Američkih Država.

Ovih osam zemalja odgovorilo je zajedničkom izjavom u kojoj su potvrdile podršku Danskoj i narodu Grenlanda, navodeći, prijetnje carinama podrivaju transatlantske odnose i nose rizik opasne spirale eskalacije.

U nedjelju su se najviši diplomati Evropske unije sastali na kriznim razgovorima kako bi razmotrili uzvratne carine protiv SAD-a, iako je New York Times u ponedjeljak izvijestio da su skloniji tome da prvo pokušaju dodatne pregovore.

108 milijardi dolara. Tolika je vrijednost američke robe koja bi mogla biti pogođena uzvratnim carinama Evropske unije ako nove američke carine stupe na snagu 1. februara, na osnovu ranijeg paketa koji je Evropska komisija odobrila prošlog ljeta.

LAURENT GILLIERON/Pool via REUTERS

“Subvencionisali smo Dansku i sve zemlje Evropske unije, kao i druge, dugi niz godina time što im nismo naplaćivali carine, sada, nakon stoljeća, vrijeme je da Danska uzvrati”, objavio je Trump na Truth Socialu u subotu, najavljujući nove carine. Ovo je veoma opasna situacija za sigurnost, bezbjednost i opstanak naše planete.

Trump je ponovo pokrenuo javne pozive za američko preuzimanje Grenlanda, koje zagovara još od svog prvog mandata, ubrzo nakon američke vojne operacije u Venecueli u kojoj je ranije ovog mjeseca zarobljen Nicolas Maduro, navodeći da su Sjedinjenim Američkim Državama Grenland potreban za, nacionalnu sigurnost.

To je navelo lidere sedam zemalja Evropske unije, uključujući Dansku, da 6. januara izdaju izjavu u kojoj stoji da Grenland pripada njegovom narodu. Prošle sedmice, svaka od evropskih zemalja pogođenih Trumpovim carinama poslala je ili manji broj vojnika ili oficire za vezu na Grenland kao znak podrške Danskoj.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u subotu da nikakvo zastrašivanje niti prijetnje neće uticati na Francusku. Britanski premijer Keir Starmer dodao je da je uvođenje carina saveznicima zbog zaštite kolektivne sigurnosti NATO saveznika potpuno pogrešno.

U nedjelju navečer, uoči samita u Davosu, Trump je ponovo kritikovao Dansku, napisavši na Truth Socialu, “NATO već 20 godina govori Danskoj da mora ukloniti rusku prijetnju s Grenlanda, nažalost, Danska nije bila u stanju da učini bilo šta po tom pitanju. Sada je vrijeme, i to će biti učinjeno.”

Autor: Martina Di Licosa, Forbes

