Preminuo jedan od najvećih modnih velikana 20. stoljeća

Italijanski modni dizajner Valentino Garavani, preminuo je u 93. godini života.

Jedan od najvećih modnih velikana 20. stoljeća, Valentino je odijevao brojne slavne i utjecajne ličnosti, među kojima su Elizabeth Taylor, Nancy Reagan, Sharon Stone, Julia Roberts i Gwyneth Paltrow.

Zajedno s Giancarlem Giammettijem osnovao je modnu kuću Valentino 1960. godine, a u vrhu svjetske mode stajao je rame uz rame s Giorgiom Armanijem i Karlom Lagerfeldom.

U saopćenju objavljenom na Instagramu, Fondacija Valentino Garavani i Giancarlo Giammetti navela je: „Preminuo je mirno u svom rimskom domu, okružen ljubavlju svoje porodice.“

Fondacija je saopćila da će tijelo Valentina Garavanija biti izloženo u rimskoj Piazzi Mignanelli 21. i 22. januara.

Sahrana će biti održana narednog dana u Bazilici Svete Marije Anđela i Mučenika, dodaje se u saopćenju.

Rođen u Lombardiji u maju 1932. godine, Valentino je bio poznat po kolekcijama koje su utjelovljavale luksuz, bogatstvo i raskoš.

Sa samo 17 godina preselio se u Pariz, gdje je studirao na prestižnoj školi Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, a potom je radio s dizajnerima Jacquesom Fathom, Balenciagom, Jeanom Dessèsom i Guyem Larocheom.

Usvajanje njegove prepoznatljive boje, takozvane „Valentino crvene“, inspirisane putovanjem u Španiju, pomoglo je brendu da stekne svjetsku slavu, posebno nakon predstavljanja kultne haljine Fiesta.

Ta boja postala je toliko važna za modnu kuću da su, prilikom Valentinove posljednje kolekcije 2008. godine, sve manekenke u finalu nosile crvene haljine.

Valentino je dizajnirao vjenčanicu švedske princeze Madeleine za njeno vjenčanje s britansko-američkim finansijerom Christopherom O’Neillom u junu 2013. godine.

U decembru 2023. godine dobio je nagradu za izuzetan životni doprinos na British Fashion Awards, održanim u londonskom Royal Albert Hallu.

Bivša glavna urednica britanskog Voguea, Alexandra Shulman, izjavila je za BBC Radio 4 da je svaki aspekt Valentinovog rada „utjelovljavao glamur i luksuz“.

„Ovo je veoma tužna vijest jer je bio jedan od posljednjih velikih dizajnera modernog doba i mislim da će njegov najveći doprinos biti to što je predstavljao ono što su ljudi željeli da modni dizajner bude“, rekla je Shulman.

„Nije mu bilo presudno da bude najmoderniji ili najavangardniji dizajner, jednostavno je želio stvarati lijepu odjeću, a ona je to zaista i bila.“

„Također je veoma dugo zadržao svoje slavne klijentice, počeo je s osobama poput Jacqueline Kennedy, koja je nosila Valentino čak i u periodu žalosti.“

Shulman je navela i brojne holivudske zvijezde koje su u posljednjih 15 godina bile veliki pobornici Valentinovog dizajna, uključujući Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman i Jennifer Lopez.

„U kasnijim godinama pomoglo mu je i to što je crveni tepih postao izuzetno važan, jer je upravo to bio prostor za koji je njegova odjeća bila stvorena“, dodala je Shulman.

„To nisu bile haljine koje obučete za odlazak u kancelariju, to su bile istinski veličanstvene večernje toalete.“

