Trump je napisao norveškom premijeru: Nisam dobio Nobelovu nagradu, nemam obavezu da razmišljam o miru

Američki predsjednik Donald Trump izrazio je nezadovoljstvo što prošle godine nije izabran za dobitnika Nobelove nagrade za mir i povezao to sa svojim prijetnjama da će preuzeti kontrolu nad Grenlandom, navodi se u pismu koje je tokom vikenda poslao norveškom premijeru Jonasu Gahru Stoereu.

Kako su izvijestili Bloomberg i Reuters, Trump je u pismu norveškom lideru napisao:

“Budući da vaša zemlja nije odlučila da mi dodijeli Nobelovu nagradu za mir za zaustavljanje osam PLUS ratova, više se ne osjećam obaveznim da razmišljam isključivo o miru.”

Trump je izjavio da će mir “uvijek prevladati”, ali je dodao da sada “može razmišljati o tome šta je dobro i ispravno za Sjedinjene Američke Države”.

Zatim je kritikovao Dansku, navodeći da nije u stanju da zaštiti Grenland od Rusije ili Kine, i doveo je u pitanje njen suverenitet nad arktičkim teritorijom, rekavši:

“Ne postoje pisani zapisi; samo je brod pristao tamo prije nekoliko stotina godina, ali i naši brodovi su tamo pristajali.”

Trump je pismo završio riječima: “Svijet nije siguran ako nemamo potpunu i totalnu kontrolu nad Grenlandom.”

Prema novinaru PBS Newshoura Nicku Schifrinu, koji je prvi izvještavao o ovom slučaju, pismo je osoblje Vijeća za nacionalnu sigurnost proslijedilo nekolicini evropskih ambasadora u Washingtonu.

Iako Trump i Bijela kuća još nisu javno komentirali izvještaje o pismu, američki predsjednik je sinoć na Truth Social objavio:

“NATO već 20 godina govori Danskoj da ‘mora ukloniti rusku prijetnju s Grenlanda’. Nažalost, Danska nije bila u stanju ništa učiniti po tom pitanju. Sada je vrijeme – i to će biti učinjeno!!!”

U saopštenju nisu navedeni daljnji detalji o tome šta Trump konkretno namjerava učiniti.

Kako je reagovao norveški premijer

U saopštenju koje je prenio Bloomberg, Store je naglasio da norveška vlada nema nikakvu ulogu u odlučivanju o tome ko će dobiti Nobelovu nagradu za mir.

„Kada je riječ o Nobelovoj nagradi za mir, Trumpu sam više puta jasno objasnio ono što je opšte poznato – da nagradu dodjeljuje nezavisni Nobelov komitet, a ne norveška vlada“, rekao je Store.

Šta znamo o Trumpovim tarifama na Grenland

U subotu je Trump najavio da će uvesti carinu od 10 posto na robu iz osam evropskih zemalja koje su nedavno rasporedile vojno osoblje na Grenlandu, nakon što je prijetio da će preuzeti kontrolu nad tom teritorijom.

U objavi na Truth Social, Trump je rekao da će mjera uticati na Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Holandiju i Finsku, te da će tarife stupiti na snagu 1. februara. Ova sveobuhvatna mjera pokriva sav izvoz, a tarifa će biti povećana na 25 posto u junu i ostat će na snazi ​​dok SAD ne preuzmu kontrolu nad Grenlandom.

Lideri širom Evropske unije sastali su se u nedjelju, a prema izvještajima, razgovaralo se o upotrebi takozvane “trgovinske bazuke”, instrumenta protiv prisile. To je najjače sredstvo odmazde u arsenalu EU, koje bi moglo biti usmjereno na velike američke izvoznike usluga, a posebno bi bile pogođene američke tehnološke kompanije.

Međutim, The New York Times je u ponedjeljak izvijestio da Brisel za sada i dalje favorizuje pregovore umjesto trenutne, sveobuhvatne odmazde.

